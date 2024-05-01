Пол Мерсон: проблема «Арсенала» в том, что у него нет такого игрока, как Эрлинг Холанд

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон высказался о проблемах в игре «канониров» в текущем сезоне английской Премьер-лиги, поделившись мнением, что лондонцам важно усилиться нападающим перед следующим розыгрышем чемпионата.

«Проблема «Арсенала» заключается в том, как им снова стать лучше в следующем сезоне. Это похоже на «Тоттенхэм» несколько лет назад. У них был невероятный стартовый состав, но все мы говорили, что они должны продолжать совершенствоваться.

Мне нравится Кай Хаверц. Он игрок высочайшего уровня, но мне кажется, что «Арсеналу» нужен настоящий взрывной форвард, который может включиться в игру и придать ей импульс. Посмотрите на Холанда: он вышел на поле в матче с «Ноттингем Форест», и защита не могла поверить в это. У «Арсенала» такого игрока нет, и они проиграли «Астон Вилле» именно потому, что у них его не было», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

После 35 туров «Арсенал» заработал 80 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На второй строчке находится «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на одно очко и имеет одну игру в запасе.