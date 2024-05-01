Главный тренер «Ромы» Де Росси рассказал, чем ему нравится «Байер»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером» поделился мнением о команде соперника.

«Мне нравится несколько вещей в команде соперника. Во-первых, у команды есть сильные игроки, которые имеют идеальные условия для прогресса. Во-вторых, «Байер» — это физически крепкая команда, способная создавать угрозу чужим воротам до последней секунды матча. Также «Байер» имеет сильных футболистов, способных усилить игру по ходу матча, выходя на замену.

Если говорить о личностях, то я выделю Флориана Вирца, Алехандро Гримальдо, Патрика Шика, а также Виктора Бонифасе.

Также вызывает уважение тот факт, что они ни разу не проиграли в этом сезоне, хотя часто уступали по ходу матча», — приводит слова Де Росси Football Italia.