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Главный тренер «Ромы» Де Росси рассказал, чем ему нравится «Байер»

Главный тренер «Ромы» Де Росси рассказал, чем ему нравится «Байер»
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером» поделился мнением о команде соперника.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне нравится несколько вещей в команде соперника. Во-первых, у команды есть сильные игроки, которые имеют идеальные условия для прогресса. Во-вторых, «Байер» — это физически крепкая команда, способная создавать угрозу чужим воротам до последней секунды матча. Также «Байер» имеет сильных футболистов, способных усилить игру по ходу матча, выходя на замену.

Если говорить о личностях, то я выделю Флориана Вирца, Алехандро Гримальдо, Патрика Шика, а также Виктора Бонифасе.

Также вызывает уважение тот факт, что они ни разу не проиграли в этом сезоне, хотя часто уступали по ходу матча», — приводит слова Де Росси Football Italia.

Турнирная сетка Лиги Европы
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