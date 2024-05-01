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Фанаты ЦСКА и «Зенита» договорились о нейтралитете в финале Пути РПЛ Кубка России

Фанаты ЦСКА и «Зенита» договорились о нейтралитете в финале Пути РПЛ Кубка России
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Фанатские объединения московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» договорились о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России между командами.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фанатскими движениями ЦСКА и «Зенита» принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на завтрашнем матче, как это было на игре за Суперкубок России в июле прошлого года», — написано в заявлении фанатского объединения «Ландскрона» в соцсетях.

Напомним, первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 19:15 мск. Согласно регламенту Кубка России, проигравший по сумме двух встреч в финале Пути РПЛ покинет розыгрыш турнира. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка России.

Турнирная таблица Кубка России
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