Фанаты ЦСКА и «Зенита» договорились о нейтралитете в финале Пути РПЛ Кубка России

Фанатские объединения московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» договорились о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России между командами.

«Фанатскими движениями ЦСКА и «Зенита» принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на завтрашнем матче, как это было на игре за Суперкубок России в июле прошлого года», — написано в заявлении фанатского объединения «Ландскрона» в соцсетях.

Напомним, первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 19:15 мск. Согласно регламенту Кубка России, проигравший по сумме двух встреч в финале Пути РПЛ покинет розыгрыш турнира. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка России.