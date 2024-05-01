Арбитр Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти на Соболеве в матче с «Динамо»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему главный арбитр матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) Алексей Сухой не назначил пенальти за фол на нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«По нынешним трактовкам – пенальти на Соболеве не было. Защитник «Динамо» должен был попасть ладонью по лицу Соболева, а не кончиками пальцев. Если бы полностью попал ладонью, то это был бы пенальти и жёлтая карточка. Думаю, Сухой это объяснил арбитру на VAR, поэтому звать его они были не должны», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На девятой минуте матча красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.