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Арбитр Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти на Соболеве в матче с «Динамо»

Арбитр Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти на Соболеве в матче с «Динамо»
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Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему главный арбитр матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) Алексей Сухой не назначил пенальти за фол на нападающем красно-белых Александре Соболеве.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«По нынешним трактовкам – пенальти на Соболеве не было. Защитник «Динамо» должен был попасть ладонью по лицу Соболева, а не кончиками пальцев. Если бы полностью попал ладонью, то это был бы пенальти и жёлтая карточка. Думаю, Сухой это объяснил арбитру на VAR, поэтому звать его они были не должны», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На девятой минуте матча красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

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