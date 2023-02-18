Экс-игрок «Челси» найден мёртвым под завалами в Турции. Хронология кошмара

Кристиан Атсу погиб под завалами собственного дома в Турции. Спасатели обнаружили его тело только сегодня. Хотя с момента землетрясения прошло больше недели. Последние полгода футболист выступал за «Хатайспор» – клуб из города Антакья, который сильно пострадал из-за геологической катастрофы. Некоторые районы полностью разрушены.

История Атсу кошмарна по многим причинам. Хотя бы потому, что несколько дней назад его якобы спасли. Хронология:

днём 6 февраля портал Hurriyet.com сообщил, что из-под завалов в Антакье спасли трёх футболистов «Хатайспора». А также двух членов тренерского штаба. При этом Атсу и спортивного директора клуба Танера Савута продолжали искать;

вечером 6 февраля портал A Bola сообщил, что ганский футболист спасён из-под завалов и доставлен в больницу с травмой ноги и проблемами с дыханием. Позже информацию подтвердили в клубе;

8 февраля выяснилось, что это был не Атсу. А просто человек, похожий на него. В клубе извинились за дезинформацию. Поиски продолжились;

16 февраля агент футболиста сообщил BBC, что обнаружена точная комната, в которой находился футболист в момент разрушения здания. Но поиски идут очень медленно. Хотя тепловизоры зафиксировали несколько живых людей под обломками. При этом агент раскритиковал клуб за безразличие к ситуации. И добавил, что была найдена обувь игрока;

18 февраля Атсу был найден мёртвым. По спортивному директору Танеру Савуту нет никакой информации.

Ещё чудовищных подробностей добавил директор клуба Фатих Илек. Якобы у Атсу был забронирован билет во Францию к семье на 5 февраля. Рейс в 23.00. Но полузащитник отменил его после эмоциональной победы команды и собственного гола в дополнительное время. И решил перенести полёт на один день. В ночь с 5-го на 6-е число случилось землетрясение.

Кристиан Атсу Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Кто такой Кристиан Атсу?

Ганец – выпускник академии «Порту». Но за основную команду он сыграл чуть больше 10 матчей, и в 2013-м его перекупил «Челси». Правда, почти сразу отдал в аренду в «Витесс», где полузащитник быстро стал основным. После он не раз возвращался в лондонский клуб, но так и не сыграл ни одного официального матча. Раз за разом его отправляли в аренды в другие команды – «Эвертон», «Борнмут», «Малагу», «Ньюкасл». История завершилась только в 2017-м, когда «Ньюкасл» за € 7,5 млн выкупил футболиста у «Челси».

За команду он отыграл четыре года. А после, вероятно, поехал завершать карьеру: сначала год в Саудовской Аравии, потом – Турция, где у него не особо шло. Ожидалось, что летом Атсу мог покинуть клуб. В том числе поэтому ганец планировал лететь во Францию. Там могли пройти переговоры с новыми работодателями.

А что вообще с футболом в Турции?

Суперлига прервана. Как и все другие крупные спортивные соревнования. А два клуба уже объявили о снятии с турнира: «Хатайспор» и «Газиантеп» с юга Турции сообщили, что проводить домашние матчи не представляется возможным из-за многочисленных разрушений. При этом формально они останутся в лиге, просто в оставшихся матчах им засчитают техническое поражение 0:3. Также местная федерация гарантировала им места в высшем дивизионе в следующем сезоне и финансовую поддержку.

Разбор завалов в месте, где было найдено тело Кристиана Атсу Фото: Suleyman Elcin/Getty Images

Атсу не единственный футболист, погибший под завалами. Ранее сообщалось о смерти вратаря Ахмета Тюркаслана из клуба «Йени Малатьяспор», также были найдены тела трёх футболистов из паралимпийской сборной Ирана – Мехди Сейидави, Мухаммеда Риза Мирахмеди и Хамида Матруди. Команда «Марасспор» почти в полном составе оказалась под завалами. Некоторых спасли, но судьба большинства до сих пор неизвестна.



Всего на данный момент погибло более 40 тысяч человек. Раненых и пострадавших в разы больше.