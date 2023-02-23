«Интер» заставили страдать в плей-офф Лиги чемпионов. Но всё сломало удаление

«Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов вымучил победу над «Порту». Португальцы заслуживали большего в этот вечер.

«Порту» начал игру так, что было невозможно понять, кто хозяин на «Сан-Сиро», а кто гость. Во-первых, португальцы предложили смелый нестандартный розыгрыш с центра поля. Отправили вперёд под длинную передачу центрального защитника Пепе, и тот действительно был близок к голу на первых секундах. Кроме того, команда Сержиу Консейсау (кстати, бывшего игрока «Интера») очень агрессивно прессинговала. Гости разбирали три в три центральных защитников и центрхавов хозяев, а крайние защитники «драконов» долетали высоко – до вингбеков миланцев. Португальцы, конечно, очень рисковали. Если бы «Интер» разбивал этот прессинг, то получал бы свободное пространство на чужой половине. Тем более сзади оставались немолодые 39-летний Пепе и 35-летний бывший игрок «Рубина» Иван Маркано. Были эпизоды, когда «нерадзурри» вытаскивали из зоны левого защитника Зайду Занузи, и туда заходил Лаутаро Мартинес, но в целом план тренера «Порту» сработал.

Избежав своей тактикой быстрого пропущенного гола, гости сели глубже, следуя аритмии игры. Хозяева стали поддавливать, тем не менее ничего не получили. У «Порту» один из опорников создавал своим движением в глубину тройку сзади, чтобы было проще разыгрывать мяч против двух нападающих «Интера». И каждый контрвыпад «драконов» на скорости таил в себе опасность. Один из ярких эпизодов первого тайма – блестящий подкат Маттео Дармиана под Вендерсона Галено. Когда итальянец забрал мяч, трибуны ему очень громко аплодировали, словно он забил чудо-гол. Это наверняка будет самый красивый подкат сезона в Лиге чемпионов.

Перед перерывом Дармиан едва не спровоцировал Галено и на пенальти. Казалось, что бразилец въехал оппоненту в ногу в своей штрафной, а судья побежал смотреть повтор. Однако этот эпизод быстро заиграли. «Интеру» 11-метровый помог бы перевернуть игру. Футболисты «нерадзурри» чувствовали, что всё не так. Голкипер Андре Онана вообще кричал что-то неприятное в адрес Эдина Джеко, а Хакан Чалханоглу закрывал ему рот, чтобы конфликт не перерос в драку партнёров на поле.

Впрочем, несколько моментов «Интер» и по такой игре создал. Класс команды Симоне Индзаги всё же повыше, поэтому, помимо всего прочего, португальцам требовалась улыбка фортуны. И капитан Мартинес мог забить, и Алессандро Бастони, а вскоре после начала второго тайма, когда «Порту» сконцентрировался на позиционной обороне, прекрасный шанс упустил Николо Барелла. Но потом два сумасшедших сейва сотворил Онана! «Интер» стал пропускать контратаки, и иранский снайпер «драконов» Мехди Тареми, будь он поточнее, мог оформить дубль.

«Порту» ответными атаками отсудил «Интер». Португальцы отодвинули игру подальше от своих ворот. Индзаги поднял со скамейки Ромелу Лукаку (новый форвард появился вместо очень расстроенного и рассерженного заменой Джеко), но бельгийцу потребовалась четверть часа, чтобы как-то проявить себя. С паса Лукаку едва не забил Мартинес – Лаутаро чуть-чуть не дотянулся до мяча. В остальном «Порту» держался. «Динозавр» Пепе стеной стоял в собственной штрафной и на подступах к ней. Он вообще когда-нибудь состарится?

Заканчивал матч «Порту» вдесятером – за 15 минут до конца за вторую жёлтую карточку был удалён ключевой полузащитник португальцев Отавио. Подачи на Лукаку и Мартинеса становились главным оружием «Интера» в большинстве. И в концовке Лукаку вытащил «нерадзурри»! Бельгиец грамотно открылся между центральными защитниками под кросс и смог пробить, прежде чем его удар заблокировал бы Пепе. Но в нынешнем сезоне Ромелу всё даётся непросто – он попал в штангу. И лишь потом дослал мяч в сетку. У Лукаку только два гола в этой ЛЧ. Да и матчей всего два.

«Интер» выиграл и получил преимущество перед ответным матчем в Португалии, хотя до гола Лукаку проигрывал «Порту» по ударам в створ (3:4).