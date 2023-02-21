Как зимой изменились команды, играющие в ЛЧ на этой неделе? Здесь «Реал», «Сити» и другие

Лига чемпионов вернулась после долгой паузы и сразу захватила всеобщее внимание. Первые восемь участников 1/8 финала главного еврокубка уже сыграли, а теперь настала очередь остальных. Мы уже рассказывали вам, как изменились за зиму команды, игравшие неделю назад. Так что теперь — про тех, кто выйдет на поле 21 и 22 февраля.

«Ливерпуль»

После рестарта сезона английский клуб вылетел из двух кубковых турниров, а в 2023 году потерпел четыре поражения. «Ливерпуль» немного улучшил положение в таблице после двух побед в АПЛ, но по-прежнему располагается вне зоны Лиги чемпионов. Пока команда Юргена Клоппа отстаёт от «Ньюкасла» (он занимает четвёртое место) на шесть очков, но у мерсисайдцев есть один матч в запасе.

Зимой «Ливерпуль» совершил всего один трансфер — выложил € 42 млн за Коди Гакпо. Футболист сборной Нидерландов неплохо проявил себя на ЧМ-2022 (забил три мяча) и сменил ПСВ на топ-клуб АПЛ. В «Ливерпуле» у Гакпо пока не всё получается — в первых шести матчах он не оформил ни одного результативного действия. Однако 13 февраля вингер прервал неприятную серию и забил «Эвертону» (2:0), а на днях отличился и в игре с «Ньюкаслом» (2:0).

«Реал»

Мадридский клуб находится на втором месте в чемпионате, но «Барса» оторвалась уже на восемь очков. Пока «Реалу» остаётся надеяться лишь на чудо, ведь каталонская команда за 21 тур потеряла очки всего лишь трижды. Мадридцы, в свою очередь, в новом году проиграли «Вильярреалу» (1:2) и «Мальорке» (0:1), а также не справились с «Реалом Сосьедад» (0:0).



Зимой «сливочные» обошлись без значимых потерь и приобретений на трансферном рынке. Зато команда съездила в Марокко на клубный чемпионат мира и пополнила свою коллекцию очередным трофеем. «Реал» не испытал никаких проблем в матче с «Аль-Ахли» (4:1), а в финале не без труда обыграл «Аль-Хиляль» (5:3).

«Реал» Фото: Michael Steele/Getty Images

«Айнтрахт»

После возобновления сезона клуб из Франкфурта провёл восемь матчей во всех турнирах и проиграл всего лишь раз. «Айнтрахт» поднялся на шестую строчку в таблице, а отставание от зоны Лиги чемпионов составляет два очка. На этом отрезке сезона выделяется нападающий Рандаль Коло Муани — француз забил пять мячей в шести матчах чемпионата Германии.

Главное зимнее приобретение «Айнтрахта» — 19-летний полузащитник Пакстен Ааронсон. Немецкий клуб заплатил за американца € 4 млн, но тот пока не дебютировал в составе новой команды. Помимо этого, «Айнтрахт» арендовал 29-летнего защитника ПСВ Филиппа Макса. В отличие от Ааронсона, этот футболист уже отыграл четыре матча за клуб из Франкфурта.

«Наполи»

В первом матче в 2023 году «Наполи» оступился в гостевом матче с «Интером» (0:1), а потом выдал серию из семи побед в Серии А. Команда Лучано Спаллетти создала внушительный отрыв от конкурентов, а связка Хвича Кварацхелия — Виктор Осимхен разрывает одного соперника за другим. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравил неаполитанцев с чемпионским титулом ещё по окончании первого круга. Правда, «Наполи» вылетел из Кубка Италии, проиграв скромному «Кремонезе» (2:2, 4:5 пен.).



Зимой южане поменяли резервного голкипера. Сальваторе Сиригу ушёл на правах свободного агента в «Фиорентину», и «Наполи» арендовал у «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. А ещё состав лидера Серии А пополнил 30-летний защитник Бартош Берешиньски. «Наполи» арендовал поляка у «Сампдории», после перехода тот отыграл 120 минут в кубковом матче, а вот в чемпионате пока сидит в запасе.

«РБ Лейпциг»

В первом же туре после рестарта чемпионата Германии «Лейпциг» встретился на своём поле с «Баварией» и остановил мощного соперника — 1:1. Команда Марко Розе неплохо смотрится в последнее время. Она одержала четыре победы в семи матчах и потерпела лишь одно поражение. Сейчас «Лейпциг» находится на пятой строчке в Бундеслиге, но отставание от четвертого места чисто символическое — одно очко.



Зимой немецкий клуб не совершил значимых покупок, но при этом сохранил всех лидеров, включая Кристофера Нкунку. Правда, французский суперталант уже обо всём договорился с «Челси» и летом отправится в Лондон.

Кристофер Нкунку Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Манчестер Сити»

В середине января команда Хосепа Гвардиолы вылетела из Кубка английской лиги, а через три дня уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) в АПЛ. «Манчестер Сити» отыграл отставание от «Арсенала» и вернул себе первую строчку, но в последнем туре оступился в игре с «Ноттингем Форест» (1:1). Действующий чемпион снова опустился на второе место, хотя отставание от лидера исчисляется всего двумя очками.



«Ман Сити» пополнил состав опорником Максимо Перроне — за 20-летнего футболиста заплатили € 11 млн. Пока бывший игрок «Велес Сарсфилд» ещё не дебютировал в составе нового клуба. А вот фланговый защитник Жоау Канселу покинул «Манчестер Сити» и уехал в «Баварию», где сразу получил место в стартовом составе.

«Интер»

Миланский клуб занимает второе место в чемпионате Италии. Правда, отставание от «Наполи» внушительное (15 очков), поэтому о титуле остаётся лишь мечтать. После рестарта «Интер» обыграл лидера (1:0), но позднее упустил победу в матче с «Монцей» (2:2) и неожиданно уступил «Эмполи» (0:1). Зато чёрно-синие взяли Суперкубок Италии и сделали это в матче с соседом — разгромили «Милан» со счётом 3:0. При этом команда Симоне Индзаги продолжает борьбу в Кубке Италии. «Интер» уже дошёл до полуфинала, где дважды сыграет с «Ювентусом».



Чёрно-синие не активничали на рынке — у них не было значимых покупок. Зато стало известно, что команду покинет защитник Милан Шкриньяр, однако сделает он это по окончании сезона. Словак уже подтвердил, что заключил соглашение с «ПСЖ».

Милан Шкриньяр Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Порту»

Этот клуб демонстрирует отменные результаты, начиная с декабря 2022 года. С того момента команда Сержиу Консейсау отыграла 15 матчей во всех турнирах и одержала 14 побед. «Порту» завоевал Суперкубок Португалии и вышел в полуфинал Кубка. В чемпионате команда Консейсау пока располагается на второй строчке вслед за «Бенфикой». Зимой «Порту» обошёлся без серьёзных приобретений, но зато сохранил ведущих футболистов.