Экс-звезда АПЛ руководит командой плей-офф ЛЧ. Но Паркеру не везёт на владельцев клубов

Сегодня, 7 марта, «Брюгге» сыграет ответный матч с «Бенфикой» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась победой португальского клуба со счётом 2:0, и, кажется, у бельгийцев нет никаких шансов пройти дальше. Кроме того, сгустились тучи над главным тренером «Брюгге» Скоттом Паркером – он в шаге от увольнения из-за двух побед в 11 матчах.

Как Скотт Паркер тренировал в Англии

Скотт Паркер – человек с уникальной тренерской карьерой. Закончив знаковую карьеру (его очень уважали в Англии – как за время в «Вест Хэме», так и в «Тоттенхэме») летом 2017 года, он сразу возглавил юношескую команду «Тоттенхэма». За год Паркер ничего не добился и стал ассистентом тренера в «Фулхэме», за который выступал с 2013 по 2017 год. После восьми месяцев работы англичанин возглавил клуб (заменил Клаудио Раньери, который проработал 3,5 месяца), вылетел в Чемпионшип, потратив перед этим больше € 100 млн на трансферы, но на следующий сезон вернулся в АПЛ. Благодаря возвращению в высший дивизион «Фулхэм» заработал £ 135 млн и подписал трёхлетний контракт с Паркером. Тренер провалил сезон-2020/2021 – его команда заняла 18-е место и снова вылетела в Чемпионшип.

Скотт Паркер Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Летом 2021 года Скотт Паркер возглавил «Борнмут» и за один сезон вытащил клуб в АПЛ. Кстати, с «Фулхэмом» тренер дважды сыграл вничью. Паркеру не дали поработать в чемпионате Англии: после победы над «Астон Виллой» (2:0) в 1-м туре он проиграл «Ман Сити» (0:4), «Арсеналу» (0:3), «Ливерпулю» (0:9) и был уволен. Даже проход «Норвича» в Кубке лиги перед матчем с мерсисайдцами ничего не значил. Таким образом, в АПЛ впервые за 18 лет уволили тренера в августе, а Скотт стал шестым специалистом, кто лишился работы после поражения от «Ливерпуля» Юргена Клоппа. До этого таковыми были Франческо Гвидолин («Суонси», 2016 год), Славен Билич («Вест Хэм», 2017 год), Славиша Йоканович («Фулхэм», 2018 год), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», 2018 год) и Марку Силва («Эвертон», 2019 год).

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» — об увольнении Скотта Паркера из «Борнмута» «Когда я узнал новость, я первым делом поймал себя на мысли, насколько важно в таких ситуациях иметь правильных владельцев. Некоторыми клубами владеют государства, но у других такая же структура, как у нас. В АПЛ пришли три команды. Много тратит «Ноттингем Форест», «Фулхэм» тоже, но чего-то подобного от «Борнмута» я не припомню, а тренерам всегда непросто в таких ситуациях. Мне жаль Скотта».

Слова про правильных владельцев от Клоппа прозвучали не просто так – летом, когда «Борнмут» вышел в АПЛ, состав команды стал слабее, чем в Чемпионшипе. Паркер неоднократно выражал недовольство трансферной политикой клуба: «Не удивлён, потому что мы играем против команд, которые по составу сейчас гораздо лучше нас. Я не ищу оправдания, мы наделали ошибок, которые могли бы и не делать. Но мне жаль фанатов и игроков – мы сейчас недоукомплектованы для выступления на таком уровне. Это очень тяжело».

А вот слова тренера перед 1-м туром АПЛ: «Очевидно, что у нас дыры на определённых позициях. Нам надо определиться, хотим ли мы быть конкурентоспособными в этом сезоне. В данный момент это не так. Мы даже стали слабее, чем были в прошлом сезоне в Чемпионшипе. У нас не хватает защитников. Просто факт».

Какие успехи у Скотта Паркера с «Брюгге»

Скотт Паркер просидел без работы четыре месяца и 31 декабря 2022 года возглавил «Брюгге», который осенью вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. За зиму команда никак не усилилась, а Скотт рискует остаться без работы после ответного матча с «Бенфикой». Под его руководством бельгийский клуб выиграл 2 матча из 10 в чемпионате и идёт на четвёртом месте, уступая лидеру – «Генку» – 21 очко (перед приходом Паркера отрыв составлял 12 баллов). На выходных, 3 марта, «Брюгге» позорно на выезде уступил «Остенде» со счётом 0:3, который болтается внизу таблицы. После матча Паркер заявил, что не знает, будет ли руководить командой в ответной игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Скотт Паркер главный тренер «Брюгге» «Мы должны глубоко задуматься над тем, как мы можем так играть после матча в Генте. Конечно, у меня есть решения. Для меня это вызов и борьба, каких было много в моей жизни и в футболе. Как команда мы теперь должны держаться вместе и усердно работать, чтобы изменить эту ситуацию. Мы не там, где должны быть, я не буду этого отрицать. Результатов нет. Конечно, я не предвидел этого поражения со счётом 0:3, и его нельзя оправдать. Везде что-то пошло не так».

Удивительно, что после неудач с «Фулхэмом» и «Борнмутом» англичанин возглавил участника 1/8 финала Лиги чемпионов. Кажется, это была ошибка боссов «Брюгге». С другой стороны, Скотт Паркер так и не увидел усиления состава перед плей-офф Лиги чемпионов – у его команды он самый дешёвый (€ 175,4 млн). Похоже, англичанину нужно возвращаться на родину и выводить очередной клуб в АПЛ. Это у него получается лучше всего. А пока коучу катастрофически не везёт: при нём уже три клуба не тратятся на усиления.