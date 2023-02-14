Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов — 2022/2023: как изменились за зиму «ПСЖ», «Бавария», «Челси», «Милан» «Тоттенхэм», «Боруссия», «Бенфика»

В плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе сыграют восемь клубов. Как они изменились за зиму
Кирилл Закатченко
Лига чемпионов — 2022/2023: как изменились клубы
Комментарии
«Челси» потратил кучу денег на новичков, а «ПСЖ» заметно сбавил.

14 и 15 февраля состоятся первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. Восемь команд проведут первые встречи на стадии 1/8 финала. «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Милан» — с «Тоттенхэмом», «Брюгге» — с «Бенфикой», а «Боруссия» — с «Челси». Рассказываем, как изменились за зиму участники предстоящих матчей.

«ПСЖ» потерял не только Мбаппе, но и Месси? Кто из звёзд пропустит рестарт Лиги чемпионов «ПСЖ» потерял не только Мбаппе, но и Месси? Кто из звёзд пропустит рестарт Лиги чемпионов

«ПСЖ»

Действующий чемпион Франции подходит к первому матчу с «Баварией» не в лучшем настроении. В 2023 году парижане потерпели четыре поражения (три — в чемпионате, одно — в Кубке), хотя в первой части сезона не проиграли ни разу. Тем не менее «ПСЖ» сохраняет лидерство в Лиге 1, а ближайший преследователь отстаёт на пять очков.

До сих пор нет чёткого ответа, сыграют ли в первом матче с «Баварией» Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Согласно последним данным Le Parisen, звёздные футболисты всё-таки выйдут на поле, как и Марко Верратти. В последних матчах без Мбаппе «ПСЖ» выглядел уныло, что отметила французская пресса.

Зимой парижане не сделали значимых приобретений. Зато наконец-то ушёл вратарь Кейлор Навас, который проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. Костариканец продолжил карьеру в «Ноттингем Форест» — аренда до конца сезона. Кроме того, покинул команду Пабло Сарабия — его продали в «Вулверхэмптон».

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

«Бавария»

Чемпионат Германии возобновился в январе 2023 года, и «Бавария» трижды подряд сыграла вничью. Правда, после этого она одержала две победы и сейчас занимает первое место в таблице. Но ближайший преследователь отстаёт всего на одно очко. А вот в Кубке у мюнхенцев пока нет никаких проблем. В феврале они вынесли «Майнц» (4:0) и вышли в четвертьфинал.

«Бавария» совершила несколько приобретений в зимнее окно. Во-первых, из гладбахской «Боруссии» забрали вратаря Яна Зоммера. Боссы мюнхенского клуба пошли на такой шаг в связи с травмой Мануэля Нойера — он выбыл до конца сезона. Во-вторых, из «Манчестер Сити» выцепили флангового защитника Жоау Канселу, который с ходу заиграл в стартовом составе. Плюс в «Баварии» оказался Дейли Блинд — его взяли в статусе свободного агента. А вот Марсель Забитцер уехал из Мюнхена ради игры в «Манчестер Юнайтед».

Жоау Канселу

Жоау Канселу

Фото: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

«Милан»

Чемпионы Италии ужасно играют в новом году. «Милан» набрал всего лишь восемь очков в семи матчах Серии А, вылетел из Кубка страны и проиграл «Интеру» (0:3) в Суперкубке. Особенно запомнилось, как красно-чёрные в течение пяти дней потерпели два унизительных поражения. Сначала они без вариантов проиграли «Лацио» (0:4), а затем — «Сассуоло» (2:5). Команда Стефано Пиоли опустилась на пятое место в таблице чемпионата, хотя «Аталанта» и «Рома» опережают её лишь по дополнительным показателям.

«Милан» обошёлся без значимых приобретений на трансферном рынке. Итальянский клуб заполучил 24-летнего вратаря Девиса Васкеса, за которого отдали € 470 тыс. Правда, «Милан» не продал ни одного важного футболиста, так что в распоряжении Пиоли хорошо знакомый ему состав.

От чемпиона Италии осталось одно название. «Милан» без шансов проиграл «Интеру» От чемпиона Италии осталось одно название. «Милан» без шансов проиграл «Интеру»

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб страшно штормит после возобновления чемпионата Англии. Команда Антонио Конте одержала три победы, но потерпела четыре поражения. Сейчас она занимает пятое место в таблице, хотя отставание от «Ньюкасла» составляет всего лишь два очка (но у соперника есть матч в запасе). А вот «Манчестер Юнайтед» оторвался от столичного клуба уже на семь баллов. В Кубке у «Тоттенхэма» всё в порядке — две победы в двух матчах.

Зимой столичный клуб укрепил состав фланговым защитником Педро Порро и нападающим Арно Данжумой. Оба уже дебютировали в составе новой команды. Брайана Хиля отправили в аренду в «Севилью», а Мэтт Доэрти перешёл в «Атлетико». Уго Льорис не поможет «Тоттенхэму» в ближайших матчах из-за травмы колена. По прогнозам врачей, на восстановление ему потребуется шесть-восемь недель.

Педро Порро

Педро Порро

«Брюгге»

Бельгийский клуб удивил всех в Лиге чемпионов, но во внутренних турнирах дела идут не лучшим образом. «Брюгге» вылетел из Кубка, а в чемпионате одержал всего одну победу в 2023 году, хотя провёл семь матчей (пять раз сыграл вничью). Отставание от лидирующего «Генка» просто катастрофическое — 20 очков. Да и от третьего места «Брюгге» отделяют восемь баллов.

Кстати, в первый день 2023 года пост главного тренера команды занял Скотт Паркер. До этого англичанин работал только на родине — тренировал «Фулхэм» и «Борнмут». В Бельгии пока получается не очень. Зимой «Брюгге» приобрёл только вратаря Джозефа Барсика из «Сток Сити». Фланговый защитник Эдуард Соболь покинул команду — украинец перешёл в «Страсбур». Кроме того, «Брюгге» попрощался с защитником Ибе Хаутекитом, полузащитниками Рудом Вормером и Ноа Мбамба, а также нападающим Кайлом Ларином.

Как аутсайдер сотворил главную сенсацию ЛЧ. Их тренер мог зажигать за «Спартак»! Как аутсайдер сотворил главную сенсацию ЛЧ. Их тренер мог зажигать за «Спартак»!

«Бенфика»

В последних четырёх матчах чемпионата Португалии «Бенфика» одержала четыре победы и не пропустила ни одного мяча. Сейчас она лидирует, опережая «Порту» на пять очков. Правда, команда Роджера Шмидта вылетела из Кубка — «Брага» обыграла соперника в серии пенальти.

Лиссабонский клуб нашёл усиление на скандинавском рынке. За норвежского вингера Андреаса Шельдерупа и датского нападающего Каспера Тенгстедта в общей сложности заплатили € 16 млн. Но самое главное, что «Бенфика» всё-таки продала Энцо Фернандеса. Лучший молодой футболист ЧМ-2022 уехал в «Челси», а его уже бывший клуб разбогател на € 121 млн. Два игрока перешли из «Бенфики» в клубы РПЛ — Томаша Тавареша продали в «Спартак», а Херман Конти уехал в «Локомотив» в статусе свободного агента. Жил Диаш продолжит карьеру в «Штутгарте», Джон Брукс — в «Хоффенхайме», Харис Сеферович — в «Сельте».

Игроки «Бенфики»

Игроки «Бенфики»

Фото: Getty Images

«Боруссия» Дортмунд

Немецкий клуб превосходно выступает в 2023 году. Команда Эдина Терзича одержала пять побед в пяти матчах Бундеслиги и справилась с «Бохумом» (2:1) в Кубке. Сейчас клуб из Дортмунда занимает третье место в чемпионате, но отставание от «Баварии» составляет всего три очка, от «Униона» — два. Кстати, во всех матчах в 2023 году «Боруссия» забивала больше одного мяча.

Зимой дортмундцы совершили две покупки на € 13,5 млн. Бóльшую часть этой суммы (€ 8,5 млн) они потратили на 16-летнего бельгийского паренька Жюльена Дюранвиля. Правда, сейчас он восстанавливается после травмы. Помимо этого, «Боруссия» купила защитника Юлиана Рюэрсона — «Унион» получил за него € 5 млн. Норвежец, кстати, уже отыграл пять матчей за новую команду и забил один мяч.

Головин расцвёл в «Монако». Но ему пора наконец в более крутую лигу Головин расцвёл в «Монако». Но ему пора наконец в более крутую лигу

«Челси»

В новом году лондонская команда совсем не радует своих болельщиков. Она одержала всего одну победу и опустилась на девятое место в таблице чемпионата Англии. Отрыв от лидирующего «Арсенала» увеличился до 20 очков, а от зоны Лиги чемпионов команду Грэма Поттера отделяют 10 баллов. В Кубке Англии тоже не получилось — «Манчестер Сити» уничтожил столичную команду со счётом 4:0.

А вот в плане трансферов «Челси» разгулялся по полной программе. Только вдумайтесь — клуб потратил на новичков € 329 млн! «Челси» долго вёл переговоры с «Бенфикой» по Энцо Фернандесу и всё-таки заполучил его в последний день трансферного окна. Правда, пришлось заплатить приличную сумму — € 121 млн. Ещё € 70 млн потратили на украинца Михаила Мудрика, € 38 млн — на защитника Бенуа Бадьяшиля, € 35 млн — на вингера Нони Мадуэке. Даже аренда форварда «Атлетико» Жоау Феликса обошлась в € 11 млн.

«Я не мог пускать его в раздевалку». Новые детали скандального трансфера Энцо в «Челси» «Я не мог пускать его в раздевалку». Новые детали скандального трансфера Энцо в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023