В плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе сыграют восемь клубов. Как они изменились за зиму

14 и 15 февраля состоятся первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. Восемь команд проведут первые встречи на стадии 1/8 финала. «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Милан» — с «Тоттенхэмом», «Брюгге» — с «Бенфикой», а «Боруссия» — с «Челси». Рассказываем, как изменились за зиму участники предстоящих матчей.

«ПСЖ»

Действующий чемпион Франции подходит к первому матчу с «Баварией» не в лучшем настроении. В 2023 году парижане потерпели четыре поражения (три — в чемпионате, одно — в Кубке), хотя в первой части сезона не проиграли ни разу. Тем не менее «ПСЖ» сохраняет лидерство в Лиге 1, а ближайший преследователь отстаёт на пять очков.

До сих пор нет чёткого ответа, сыграют ли в первом матче с «Баварией» Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Согласно последним данным Le Parisen, звёздные футболисты всё-таки выйдут на поле, как и Марко Верратти. В последних матчах без Мбаппе «ПСЖ» выглядел уныло, что отметила французская пресса.

Зимой парижане не сделали значимых приобретений. Зато наконец-то ушёл вратарь Кейлор Навас, который проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. Костариканец продолжил карьеру в «Ноттингем Форест» — аренда до конца сезона. Кроме того, покинул команду Пабло Сарабия — его продали в «Вулверхэмптон».

Лионель Месси Фото: Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

«Бавария»

Чемпионат Германии возобновился в январе 2023 года, и «Бавария» трижды подряд сыграла вничью. Правда, после этого она одержала две победы и сейчас занимает первое место в таблице. Но ближайший преследователь отстаёт всего на одно очко. А вот в Кубке у мюнхенцев пока нет никаких проблем. В феврале они вынесли «Майнц» (4:0) и вышли в четвертьфинал.

«Бавария» совершила несколько приобретений в зимнее окно. Во-первых, из гладбахской «Боруссии» забрали вратаря Яна Зоммера. Боссы мюнхенского клуба пошли на такой шаг в связи с травмой Мануэля Нойера — он выбыл до конца сезона. Во-вторых, из «Манчестер Сити» выцепили флангового защитника Жоау Канселу, который с ходу заиграл в стартовом составе. Плюс в «Баварии» оказался Дейли Блинд — его взяли в статусе свободного агента. А вот Марсель Забитцер уехал из Мюнхена ради игры в «Манчестер Юнайтед».

Жоау Канселу Фото: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

«Милан»

Чемпионы Италии ужасно играют в новом году. «Милан» набрал всего лишь восемь очков в семи матчах Серии А, вылетел из Кубка страны и проиграл «Интеру» (0:3) в Суперкубке. Особенно запомнилось, как красно-чёрные в течение пяти дней потерпели два унизительных поражения. Сначала они без вариантов проиграли «Лацио» (0:4), а затем — «Сассуоло» (2:5). Команда Стефано Пиоли опустилась на пятое место в таблице чемпионата, хотя «Аталанта» и «Рома» опережают её лишь по дополнительным показателям.

«Милан» обошёлся без значимых приобретений на трансферном рынке. Итальянский клуб заполучил 24-летнего вратаря Девиса Васкеса, за которого отдали € 470 тыс. Правда, «Милан» не продал ни одного важного футболиста, так что в распоряжении Пиоли хорошо знакомый ему состав.

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб страшно штормит после возобновления чемпионата Англии. Команда Антонио Конте одержала три победы, но потерпела четыре поражения. Сейчас она занимает пятое место в таблице, хотя отставание от «Ньюкасла» составляет всего лишь два очка (но у соперника есть матч в запасе). А вот «Манчестер Юнайтед» оторвался от столичного клуба уже на семь баллов. В Кубке у «Тоттенхэма» всё в порядке — две победы в двух матчах.

Зимой столичный клуб укрепил состав фланговым защитником Педро Порро и нападающим Арно Данжумой. Оба уже дебютировали в составе новой команды. Брайана Хиля отправили в аренду в «Севилью», а Мэтт Доэрти перешёл в «Атлетико». Уго Льорис не поможет «Тоттенхэму» в ближайших матчах из-за травмы колена. По прогнозам врачей, на восстановление ему потребуется шесть-восемь недель.

Педро Порро

«Брюгге»

Бельгийский клуб удивил всех в Лиге чемпионов, но во внутренних турнирах дела идут не лучшим образом. «Брюгге» вылетел из Кубка, а в чемпионате одержал всего одну победу в 2023 году, хотя провёл семь матчей (пять раз сыграл вничью). Отставание от лидирующего «Генка» просто катастрофическое — 20 очков. Да и от третьего места «Брюгге» отделяют восемь баллов.

Кстати, в первый день 2023 года пост главного тренера команды занял Скотт Паркер. До этого англичанин работал только на родине — тренировал «Фулхэм» и «Борнмут». В Бельгии пока получается не очень. Зимой «Брюгге» приобрёл только вратаря Джозефа Барсика из «Сток Сити». Фланговый защитник Эдуард Соболь покинул команду — украинец перешёл в «Страсбур». Кроме того, «Брюгге» попрощался с защитником Ибе Хаутекитом, полузащитниками Рудом Вормером и Ноа Мбамба, а также нападающим Кайлом Ларином.

«Бенфика»

В последних четырёх матчах чемпионата Португалии «Бенфика» одержала четыре победы и не пропустила ни одного мяча. Сейчас она лидирует, опережая «Порту» на пять очков. Правда, команда Роджера Шмидта вылетела из Кубка — «Брага» обыграла соперника в серии пенальти.

Лиссабонский клуб нашёл усиление на скандинавском рынке. За норвежского вингера Андреаса Шельдерупа и датского нападающего Каспера Тенгстедта в общей сложности заплатили € 16 млн. Но самое главное, что «Бенфика» всё-таки продала Энцо Фернандеса. Лучший молодой футболист ЧМ-2022 уехал в «Челси», а его уже бывший клуб разбогател на € 121 млн. Два игрока перешли из «Бенфики» в клубы РПЛ — Томаша Тавареша продали в «Спартак», а Херман Конти уехал в «Локомотив» в статусе свободного агента. Жил Диаш продолжит карьеру в «Штутгарте», Джон Брукс — в «Хоффенхайме», Харис Сеферович — в «Сельте».

Игроки «Бенфики» Фото: Getty Images

«Боруссия» Дортмунд

Немецкий клуб превосходно выступает в 2023 году. Команда Эдина Терзича одержала пять побед в пяти матчах Бундеслиги и справилась с «Бохумом» (2:1) в Кубке. Сейчас клуб из Дортмунда занимает третье место в чемпионате, но отставание от «Баварии» составляет всего три очка, от «Униона» — два. Кстати, во всех матчах в 2023 году «Боруссия» забивала больше одного мяча.

Зимой дортмундцы совершили две покупки на € 13,5 млн. Бóльшую часть этой суммы (€ 8,5 млн) они потратили на 16-летнего бельгийского паренька Жюльена Дюранвиля. Правда, сейчас он восстанавливается после травмы. Помимо этого, «Боруссия» купила защитника Юлиана Рюэрсона — «Унион» получил за него € 5 млн. Норвежец, кстати, уже отыграл пять матчей за новую команду и забил один мяч.

«Челси»

В новом году лондонская команда совсем не радует своих болельщиков. Она одержала всего одну победу и опустилась на девятое место в таблице чемпионата Англии. Отрыв от лидирующего «Арсенала» увеличился до 20 очков, а от зоны Лиги чемпионов команду Грэма Поттера отделяют 10 баллов. В Кубке Англии тоже не получилось — «Манчестер Сити» уничтожил столичную команду со счётом 4:0.

А вот в плане трансферов «Челси» разгулялся по полной программе. Только вдумайтесь — клуб потратил на новичков € 329 млн! «Челси» долго вёл переговоры с «Бенфикой» по Энцо Фернандесу и всё-таки заполучил его в последний день трансферного окна. Правда, пришлось заплатить приличную сумму — € 121 млн. Ещё € 70 млн потратили на украинца Михаила Мудрика, € 38 млн — на защитника Бенуа Бадьяшиля, € 35 млн — на вингера Нони Мадуэке. Даже аренда форварда «Атлетико» Жоау Феликса обошлась в € 11 млн.