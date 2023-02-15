«Кто-то должен умереть, чтобы мы получили новый стадион?» Самая позорная арена плей-офф ЛЧ

«Ян Брейдель», домашний стадион «Брюгге», который сегодня примет в гости «Бенфику», уже давно хотят реконструировать. Первые планы появились в 2007 году, но каждый раз попытки утвердить строительство срывались. Болельщики ждут обновления арены много лет, но в этом году, когда реконструкция сорвалась в очередной раз, их терпение может лопнуть.

Стадион выглядит просто кошмарно. Там плесень, оголённые провода и вода, стекающая по стенам во время дождя

Арену построили в 1975 году и с тех пор реконструировали лишь однажды – расширяли количество посадочных мест перед Евро-2000. С тех пор «Ян Брейдель» изрядно обветшал – настолько, что там уже опасно находиться.

«Мусор падает вниз, электрические кабели опасно оголены, мох висит на стенах, в туалетах воняет, потому что «толчки» переполняются из-за плохо работающего слива, вода стекает по стенам, когда идёт сильный дождь, — рассказывал NB болельщик Айвс Бун из Task Force 5, который со своей оперативной группой уже много лет решает проблемы во время матчей. ­­

Стадион «Брюгге» Фото: соцсети

«Стадион просто больше не отвечает современным требованиям зрителя, которому в дождливую погоду приходится чуть ли не выжимать пальто», – добавил Бун.

Стадион «Брюгге» Фото: соцсети

Из-за постоянных подтёков на некоторых стенах мох смешался с плесенью – выглядит это жутковато.

Стадион «Брюгге» Фото: соцсети

На трибунах тоже минимум безопасности. «Наверное, кто-нибудь должен здесь умереть, прежде чем мы получим новый стадион», – сопровождает фото стадиона фанатский паблик No Sweat No Glory.

Стадион «Брюгге» Фото: соцсети

Болельщики и злятся, и шутят. «Доступна в фан-шопе с завтрашнего дня», – пишет паблик FC BrugesArmy, прилагая фото каски, которая защитит голову, если какой-нибудь кусок стадиона отвалится и полетит на трибуны.

Стадион «Брюгге» Фото: соцсети

Клуб уже 16 лет бьётся за новый стадион. Но в начале февраля «Брюгге» вновь отказали – из-за местных жителей

Зимой 2020-го «Брюгге» наконец получил экологическое разрешение на строительство от муниципалитета, поэтому уже весной клуб представил предварительный проект стадиона местным жителям, чтобы собрать их отзывы и на их основе внести корректировки. Летом «Брюгге» показал скорректированный проект арены: 40 000 мест (сейчас стадион рассчитан на 29 000 зрителей), из которых 12 000 отведено фанатскому сектору, четырёхсекционный светодиодный экран над центральным кругом, трибуны под уклоном в 35%, зона для детей-аутистов, VIP-рестораны с видом на поле – клуб собрал всё, что соответствует ультрасовременным европейским стадионам.

Стадион «Брюгге» Фото: clubbrugge.be

Местных жителей, правда, мало волновали угол наклона трибуны и наличие ресторанов – их беспокоили неудобства в дни матчей, которые могут испытать проживающие в районе Олимпийского парка из-за наплыва болельщиков. Клуб это отлично понимал, поэтому во время второй встречи делал акцент уже на обеспечении комфорта для местных: людей убеждали, что стены стадиона не будут видны из окон – его планировали разместить на территории парка, чтобы снизить нагрузку от шума и света. Помимо этого, «Брюгге» представил план мобильности, сфокусировавшись на распределении транспорта и потоков болельщиков по времени: для этого планировалось скорректировать цены на билеты в зависимости от времени прибытия фанатов на стадион, а систему продажи выстроить таким образом, чтобы болельщики объединялись в автомобильных поездках на стадион. Так, любой купивший билет получал бы уведомление, что его сосед тоже планирует посетить этот матч. Также «Брюгге» предложил запускать в день игр 125 фанатских автобусов, чтобы разгрузить движение в окрестностях арены, а территорию вокруг стадиона ограничить для парковки.

Стадион «Брюгге» Фото: clubbrugge.be

Клуб дал время местным подумать ещё, указав, что хочет поскорее приступить к строительству, чтобы сезон-2022/2023 начать уже на новой арене. «Брюгге» объяснял, что через пару лет «Ян Брейдел» настолько обветшает, что перестанет проходить лицензирование УЕФА и станет непригоден для безопасного размещения болельщиков и команд. Кроме того, новый стадион необходим для развития клуба в коммерческом ключе: увеличение вместимости и повышение комфорта поспособствуют повышению доходов как от спонсорских контрактов, так и от проведения матчей.

Разрешение от правительства Фландрии (это район на севере Бельгии, где и располагается Брюгге) было получено осенью 2021-го, но 16 местных жителей, под руководством которых разрабатывался проект, это не устроило – они подали апелляцию на это решение, чем затормозили строительство.



В итоге Фламандский совет по разрешению споров аннулировал решение, объяснив это тем, что правительство при рассмотрении проекта «недостаточно учло критические замечания местных жителей». Группа людей, которая и пошла с апелляцией в совет, оказалась недовольна предложениями клуба по обеспечению мобильности болельщиков и организации парковки.

«Брюгге» официальное заявление клуба «Несмотря на широкое участие района в проектировании, разрешение было оспорено горсткой местных жителей в рамках апелляционной процедуры. Совет постановил, что эти апелляции были обоснованными, и аннулировал разрешение на основании толкования стандарта парковки в строительных нормах Брюгге, которое мы не разделяем. Мы отмечаем, что спустя 16 лет планы по строительству нового стадиона снова натолкнулись на аннулирование со стороны суда».

Имена людей, которые похоронили надежды болельщиков на новый стадион, были опубликованы в интернете, после чего в их адрес посыпались угрозы расправы и даже смерти.



Один из противников оказался удивлён такому развитию событий: «Я абсолютно ничего не имею против нового стадиона. Клуб «Брюгге» также имеет на это право. Но если подумать логически, то быстро приходишь к выводу, что такой проект здесь невозможен. Недавно приезжал в гости «Андерлехт», и мне потребовалось полтора часа, чтобы добраться до своего дома, хотя обычно этот путь занимает в несколько раз меньше. Что, если здесь разразится какая-нибудь катастрофа? Или где-то вспыхнет пожар? Как здесь должны беспрепятственно проехать машины скорой помощи или пожарные? С точки зрения безопасности и мобильности этот план — просто безумие. Это место подходит для маленького клуба, но не для «Брюгге», у которого десятки тысяч болельщиков».



Министр окружающей среды Фландрии Зухал Демир заверила, что хочет найти решение и как можно скорее пригласит заинтересованные стороны. Муниципальные власти также готовы сесть за стол переговоров, потому что всем в городе очевидно, что клубу и его болельщикам просто необходима обновлённая и безопасная арена.



«Мы глубоко сожалеем об этом решении, – заявил мэр Дирк Де Фоу. – Это серьёзный удар по проекту. Я действительно этого не ожидал. Вердикт для городского совета прозвучал как гром среди ясного неба. УЕФА ясно дал понять лично мне, что нынешний стадион фактически больше не подходит для европейского футбола. Речь идёт не только о безопасности, но и об объекте: он уже несовременный. Только потому, что они знают, что «Брюгге» работает над новым стадионом, в УЕФА до сих пор закрывают на всё глаза».



Страдает не только «Брюгге»: Бельгия не смогла построить новый стадион для национальной команды и принять матчи Евро-2020, хотя изначально Брюссель подавал соответствующую заявку.