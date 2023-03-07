Виноват ли Поттер в жёстком кризисе «Челси»? Сегодня ему снова надо увернуться от отставки

У «Челси» всего лишь три победы в последних 17 матчах, команда ковыряется на 10-м месте в АПЛ, а Жоау Феликс стал автором единственного гола команды в феврале (забил «Вест Хэму»). При Романе Абрамовиче Грэм Поттер давно бы улетел в отставку, однако Абрамовича в клубе нет – и Поттер продолжает работать. Напряжение немного спало после удачи с «Лидсом», хотя качество игры «Челси» в очередной раз вызвало много вопросов. Матч выполнил роль сосудосуживающего спрея для носа – ненадолго убрал насморк, но до полного излечения ещё далеко. Впрочем, в случае вылета из Лиги чемпионов разговоры об изгнании Поттера вернутся на прежний уровень. Как он вообще держится так долго?

Владельцы хотят долгосрочный проект

Новые собственники «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали изначально видели в Поттере «строителя». В «Брайтоне», например, на перепрошивку типично британской команды Криса Хьютона (рулил «Брайтоном» 4,5 года) ушёл весь сезон-2019/2020. Тогда Поттер финишировал на 15-м месте в АПЛ. И год спустя даже ухудшил результат — «Брайтон» расположился на 16-й строчке. Но был нюанс — в сезоне-2020/2021 команда стала пятой в АПЛ по ожидаемым очкам (xPTS). Система Поттера заработала, просто не везло как у своих (залетало вообще всё), так и чужих ворот (не залетало ничего). Дальше к «Брайтону» пришла стабильность, на которой в том числе команда выезжает до сих пор – уже при Роберто Де Дзерби.

В «Челси» Поттер практически лишён комфортных условий. Если от «Брайтона» никто не ожидал борьбы за еврокубки, и тренер спокойно работал в кризисные моменты (а они были у «Брайтона», и не раз), то в Лондоне уровень давления достиг критического предела. Об этом говорил в феврале и сам тренер:

Грэм Поттер главный тренер «Челси» Критика принимается, учитывая наши результаты. Так и должно быть, это справедливо. Хотя в клубе все относятся к моей работе с позитивом и уважением. Но это не значит, что здесь легко. Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать, такое положение дел. Это действительно тяжело. Несколько недель назад я сказал, что работа тренером «Челси» — самая тяжёлая работа в футболе, и на это есть причины.

Матч с «Лидсом» мог стать потенциальной гранатой под сход огромной лавины, накопившейся на склоне. Об этом говорили журналист Фабрицио Романо и один из главных экспертов по «Челси» Мэтт Лоу (автор The Telegraph). Они намекали, что неудачи в мартовских матчах могут стать фатальными для Поттера. Несмотря на поддержку руководства.

Боули действительно доверяет Поттеру и готов терпеть ситуацию минимум до старта нового сезона. Владельцам нравятся отношение тренера к работе и позитивный рабочий климат в раздевалке (внутри клуба нет конфликтов, хотя раньше это была типичная черта «Челси»). Обстановка чем-то напоминает «Арсенал» во второй половине 2021-го. Тогда Микель Артета находился на грани увольнения, но перезагрузил команду и постепенно преодолел кризис, заодно избавившись от портившего воздух Обамеянга. Результат можно посмотреть сейчас в таблице АПЛ.

Таблица АПЛ

Про Артету, кстати, недавно вспомнил и Поттер: «Два года назад Артета был близок к отставке из «Арсенала». Все хотели, чтобы его уволили, и называли его назначение провалом. Сейчас всё изменилось. Посмотрите на ситуацию Юргена Клоппа – у «Ливерпуля» нет результата, и все вдруг захотели, чтобы его уволили. Такова природа футбола. Конечно, я не так много сделал в «Челси», чтобы в меня слишком уж верили, и я это принимаю».

По Клоппу Поттер, к слову, неплохо попал — после 7:0 с «МЮ» слова выше воспринимаются по-другому.

Специально под Поттера «Челси» перевёз из «Брайтона» спортивного директора Пола Уинстэнли и технического директора Лоренса Стюарта. Да, трансферная кампания «Челси» резко отличается от селекционной политики «Брайтона», где старались делать недорогие точечные трансферы, но, по словам Мэтта Лоу, все сделки были согласованы с главным тренером. Даже переход Михаила Мудрика.

Собрать без полноценной предсезонки играющий состав, по которому при этом ещё бьют травмы и постоянные обновления, — тяжелейшая задача, и с ней Поттер пока не справляется. И вряд ли справится. Даже в победной игре с «Лидсом» «Челси» после гола Уэсли Фофана резко сбавил в активности и допустил серию опасных моментов у своих ворот, практически не отвечая атаками. Да, это в матче с 17-й командой чемпионата.

Весь вопрос сейчас в том, справится ли с внешним давлением руководство «Челси». Которое по итогам первого полугода без Абрамовича вряд ли можно назвать зрелым и рассудительным. Вышвыривание Поттера за борт стало бы самым простым решением. Но кого брать взамен? Зидана? Де Дзерби? Оливера Гласнера? Олега Кононова?

Автор The Guardian Бен Джейкобс утверждает, что руководство «Челси» ценит Поттера в стратегическом и личностном плане, но хочет увидеть прогресс на поле уже в ближайших матчах. И при этом втихую подыскивает тренеру замену.

К Поттеру реально есть вопросы?

Когда команда создаёт всего 0,26 xG в игре с не самым стабильным «Тоттенхэмом» (с одним ударом из пределов штрафной) и с трудом удерживает 1:0 с «Лидсом» – конечно, есть. Даже на проблемы с везением ничего не спишешь, как это было в «Брайтоне» образца сезона-2020/2021. С момента прихода Поттера «Челси» набрал в АПЛ 24 очка (11-й результат в лиге на отрезке с 08.09.2022) и выбил 27,89 xPTS (восьмой результат в АПЛ).

Реализация действительно страдает: 16 забитых голов при 24,61 xG. Но, во-первых, сам показатель xG у «Челси» всего лишь 11-й в лиге (именно с момента назначения Поттера). Во-вторых, при проблемах в обороне часто выручал Кепа Аррисабалага, без которого было бы хуже: у команды 16 пропущенных мячей при 22,45 xGA (шестой показатель по надёжности в АПЛ). Кстати, меньше за «отрезок Поттера» пропустил только «Ньюкасл» (11). Вроде бы хорошая новость, но всё вышеперечисленное характерно для крепкого середняка чемпионата Англии: вратарь-герой, хрупкий баланс во всех линиях и голевые моменты на вес золота. По забитым голам за сезон (24) «Челси» вообще идёт пока с худшим показателем в своей истории в АПЛ на сравнимой дистанции.

Грэм Поттер Фото: Getty Images

Важный момент — по интенсивности высокого прессинга «Челси» при Поттере вышел на первое место в АПЛ (8,89 PPDA). Принципы игры с давлением на соперника заложил ещё Томас Тухель, а Поттер перенёс наработки из «Брайтона». Но пока это просто характеристика стиля строящейся команды. На данный момент прессинг «Челси» работает сыро и неэффективно — в частности, из-за проблем в середине поля.

Для середняка Поттер трудится неплохо. Просто он делает это с составом стоимостью более € 1 млрд (по данным Transfermarkt). Понятно, что не весь этот состав доступен и готов как ментально, так и физически. Например, матч с «Лидсом» пропустили Сесар Аспиликуэта, Тьяго Силва, Кристиан Пулишич, Н'Голо Канте и Мэйсон Маунт. Тяжело травмирован молодой Армандо Броя, который мог бы помочь в роли классической «девятки». Сейчас у «Челси» на позиции центрофорварда бегает Кай Хаверц.

Травмы и масштабное трансферное обновление привели к полному хаосу в выборе Поттером стартового состава. Как это выглядело по позициям в 25 играх при новом тренере в АПЛ и Лиге чемпионов (в скобках появления в старте):

Позиция Игрок и количество матчей на позиции Вратарь Аррисабалага (22)

Менди (3) Правый защитник Джеймс (9)

Аспиликуэта (8)

Лофтус-Чик (3)

Стерлинг (2)

Чалоба (2)

Пулишич (1) Правый центральный защитник Тьяго Силва (10)

Чалоба (9)

Аспиликуэта (3)

Уэсли Фофана (2)

Кулибали (1) Центральный защитник в тройке (в схемах с тремя ЦЗ) Тьяго Силва (6)

Чалоба (2)

Кулибали (1)

Бадиашиле (1) Левый центральный защитник Кулибали (12)

Бадиашиле (5)

Кукурелья (4)

Тьяго Силва (3)

Уэсли Фофана (1) Левый защитник Кукурелья (10)

Чилуэлл (10)

Холл (3)

Пулишич (1)

Стерлинг (1) Центральный полузащитник (опорный в тройке) Жоржиньо (14)

Фернандес (6)

Лофтус-Чик (3)

Закария (2) Центральный полузащитник («восьмёрка») Ковачич (12)

Лофтус-Чик (6)

Галлахер (4)

Закария (3) Центральный полузащитник («десятка») Маунт (14)

Хаверц (4)

Жоау Феликс (4)

Галлахер (3)

Стерлинг (1) Правый вингер Зиеш (6)

Маунт (4)

Стерлинг (3)

Хаверц (2)

Мадуэке (2)

Галлахер (1) Центральный нападающий Хаверц (14)

Обамеянг (9)

Броя (2)

Жоау Феликс (1)

Давид Фофана (1)

Стерлинг (1) Левый вингер Стерлинг (7)

Пулишич (4)

Мудрик (3)

Чуквуэмека (1)

Холл (1)

Маунт (1)

Жоау Феликс (1)

Больше всего страдали линии обороны и атаки. Травмы, поиск баланса и оптимальной схемы привели к тотальной чехарде — сразу шесть вариантов на правом фланге атаки и целый набор тех, кто успел поиграть на правом краю обороны (Поттер использовал здесь в роли латералей даже Стерлинга с Пулишичем). Здесь тренер, с одной стороны, заложник ситуации, с другой — рисует слишком трудные ребусы, от которых отказывается в долгой перспективе (по разным причинам).

К тому же после чемпионата мира перестали работать ходы, приносившие результат в осенней части. Тогда «Челси» уверенно доработал группу в ЛЧ — четыре победы (две из которых над кризисным «Миланом» с общим счётом 5:0) и одна ничья. Примерно понятен был общий рисунок — в частности, осталась опора на тройку центральных защитников, команда играла с высоким прессингом. Сейчас же Поттер постоянно мечется между схемами (ушёл к четвёрке защитников, с «Лидсом» снова вернулся к 3-4-3) и планами. Например, с дортмундской «Боруссией» (0:1) в первом матче 1/8 ЛЧ «Челси» оборонялся глубже обычного, но отказался от низкой обороны ещё при счёте 0:0.

Ещё одна история, характеризующая творческие поиски Поттера — недавняя игра с «Вест Хэмом» (1:1), в которой Марк Кукурелья не пасовал на Мудрика в самых очевидных ситуациях. На поверхности лежит вывод — Кукурелья отыграл плохо, разучился пасовать (да, человек, прошедший школу «Барселоны») и так далее. Но в том матче Кукурелья по каким-то причинам оказывался в роли основного разыгрывающего игрока на левом фланге «Челси» без поддержки центральных хавбеков. Проще говоря, между Мудриком и Кукурельей не было связующего звена. Даже в «Брайтоне» Поттер не ставил испанца в такие некомфортные условия. Как результат — странный футбол и целая серия мемов.

Поттер словно талантливый пилот, попавший в зону турбулентности, однако вместо спокойных действий предпочитающий рискованные и непредсказуемые манёвры. Иногда стихия такое не прощает. Первый стресс-тест с «Лидсом» прошёл удачно. Получится ли увернуться от увольнения ещё один раз?