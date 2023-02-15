Поттер выиграет Лигу чемпионов с «Челси»? На это указывает история клуба

Сезон-2022/2023 очень трудно складывается для «Челси». Новый владелец клуба Тодд Боули начал перестройку прямо в его середине. Закупившись за два трансферных окна на € 611 млн, команда находится в стадии строительства и пока в середине турнирной таблицы АПЛ. Перезагрузку доверили Грэму Поттеру, пришедшему осенью 2022 года на место Томаса Тухеля. Интересно, что турбулентность в похожих ситуациях уже дважды приводила «Челси» к победе в Лиге чемпионов.

Первая победа в ЛЧ: будущего тренера «Зенита» сменил ноунейм

В сезоне-2011/2012 команду возглавлял португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. На протяжении всего чемпионата Англии лондонцы находились в пограничной зоне между Лигой чемпионов и Лигой Европы, занимая 3-5-е места. Это не устраивало владельца клуба Романа Абрамовича, амбиции которого всегды были гораздо выше простой борьбы за выход в ЛЧ. Также португальский тренер поругался с лидерами клуба: Фрэнком Лэмпардом, Джоном Терри и Дидье Дрогба. Напряжённость вылилась в проблемы в раздевалке, что повлекло за собой расставание «Челси» с Виллаш-Боашем. Он оставил команду на пятом месте в АПЛ, участником пятого раунда Кубка Англии, а также с поражением в первой встрече плей-офф Лиги чемпионов от «Наполи» (1:3).

Андре Виллаш-Боаш Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Роль исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона взял на себя Роберто Ди Маттео. Легендарный игрок «Челси», работавший в штабе Виллаш-Боаша, сразу понял, что необходимо для исправления ситуации. Ди Маттео, не обладавший серьёзным опытом в качестве главного (работал в «Милтон Кинс Донс» и «Вест Бромвиче»), быстро подружился с лидерами, дав им больше полномочий и свободы. На короткой дистанции это сработало на 100%. «Челси» в ответном матче с «Наполи» героически вырвал путёвку в следующий раунд, переиграв итальянцев в дополнительное время (4:1). В Кубке Англии лондонцы в переигровке одолели «Бирмингем», а затем уверенно дошли до финала и обыграли там «Ливерпуль» (2:1).

В АПЛ команда Ди Маттео чувствовала себя неуверенно, периодически допуская осечки. К концу сезона «Челси» и вовсе свалился на шестое место, но это уже не сильно интересовало руководство. Основная ставка была сделана на первую в истории клуба победу в Лиге чемпионов. Как и в 2023 году, состав «Челси», укомплектованный звёздами, позволял рассчитывать на выполнение задачи. В 1/4 финала англичанам досталась «Бенфика», которую они дважды обыграли – 1:0 в гостях и 2:1 дома. А затем лондонцам предстоял сложнейший экзамен – «Барселона» с Месси, Хави, Иньестой и Гвардиолой во главе. Важнейшую роль в двухматчевом противостоянии сыграли лидеры. В первой встрече на «Стэмфорд Бридж» единственный гол забил Дидье Дрогба, а защита с Джоном Терри, Эшли Коулом и Петром Чехом героически выстояла, несмотря на 72% владения «Барсы» и 24 удара по воротам.

В ответной встрече картина не изменилась: «Барселона» даже активнее атаковала из-за необходимости отыгрываться, полностью забрав мяч у «Челси». Ещё в первом тайме ситуация стала выглядеть для англичан почти безвыходной: они пропустили дважды, отличились Серхио Бускетс и Андрес Иньеста, а между их голами прямую красную карточку получил капитан Джон Терри. «Челси» оказался в положении, когда он был обязан забивать хотя бы один гол в меньшинстве. Но уже в конце первого тайма гостям удалась контратака, в результате которой отличился Рамирес. Во второй 45-минутке команду спас уже Петр Чех, отбивший пенальти в исполнении Лионеля Месси. А подвиг «Челси» закрепил Фернандо Торрес, вышедший на замену и забивший легендарный гол.

Гол Фернандо Торреса в матче ЛЧ-2011/2012 «Челси» — «Барселона» Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Лондонцы во второй раз в истории оказались в финале ЛЧ, где им предстояло сыграть с грозной «Баварией» на родном стадионе мюнхенцев – «Альянц-Арене». Сценарий решающего матча во многом был схож с полуфинальной битвой с «Барсой»: немцы открыли счёт на 83-й минуте, после чего команду в концовке спас Дидье Дрогба. В дополнительное время Петр Чех снова отразил пенальти (теперь уже в исполнении Арьена Роббена), и всё это происходило при тотальном доминировании «Баварии». Однако «Челси» снова героически выстоял, дожив до серии пенальти. В ней удача улыбнулась англичанам, которым судьба вернула должок за промах Терри в «Лужниках» в 2008 году. «Челси» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов в сезоне, когда мало кто этого ожидал.

«Челси» — победитель Лиги чемпионов сезона-2011/2012 Фото: Alex Livesey/Getty Images

По иронии судьбы, главный трофей Абрамовичу принёс самый нестатусный тренер за всю его эпоху владения клубом. Главной фишкой Ди Маттео стала атмосфера, которую он создал в раздевалке «Челси», а также умение найти общий язык с лидерами, ораторские навыки и богатый игровой послужной список. Это блестяще сработало на дистанции в три месяца. Однако уже осенью следующего сезона Ди Маттео был уволен: всё-таки для работы в топ-клубе нужно нечто большее, чем просто коммуникативные и мотивационные навыки.

Роберто Ди Маттео бывший главный тренер «Челси» «Футбол и жизнь иногда бывают непредсказуемыми. У нас был сложный сезон, и закончить его вот так – невероятное достижение. Очень рад за игроков. Они долго и тяжело работали. Это первая победа «Челси» в ЛЧ, и она получилась очень тяжелой. Победить в этом турнире очень трудно, и разбрасываться шансами никак нельзя».

Вторая победа в ЛЧ: Лэмпард уступил место Тухелю

Перед началом второго сезона Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера «Челси» провёл масштабную трансферную кампанию (как и в эти окна). Тогда команда побила свой рекорд по общей сумме покупок за одно окно (почти € 250 млн). Клуб, получивший трансферный бан на прошлый сезон (2019/2020), отблагодарил Лэмпарда за хорошую работу, приобретя Хакима Зиеша, Тимо Вернера, Кая Хаверца, Тьяго Силву, Бена Чилуэлла, Эдуарда Менди и Маланга Сарра. Однако английскому тренеру покупки совсем не помогли: «Челси» выглядел откровенно хуже в сравнении с прошлым сезоном: опустился на девятое место в турнирной таблице АПЛ к январю-2021. В Лиге чемпионов дела обстояли получше: команда вышла с первого места из группы с «Севильей», «Краснодаром» и «Ренном» (относительное везение с жеребьёвкой). Также лондонцы вылетели из Кубка лиги, но продолжали борьбу в Кубке Англии.

Фрэнк Лэмпард Фото: Julian Finney/Getty Images

Собрать мощный состав из разрозненных игроков в единую команду в январе 2021 года доверили Томасу Тухелю. Немецкого специалиста уволили из «ПСЖ» после выхода команды в первый за её историю финал Лиги чемпионов, немец полгода находился в статусе свободного агента. Тухель за короткий срок классно видоизменил игру «Челси», что отразилось на результатах. Команда пошла вверх по таблице АПЛ, в итоге финишировав четвёртой, и параллельно уверенно выступала в Лиге чемпионов и Кубке Англии. На пути к финалу ЛЧ команда Тухеля разобралась с «Атлетико» (1:0, 2:0), «Порту» (2:0. 0:1) и «Реалом» (1:1, 2:0). А в Кубке Англии «Челси» вышел в финал, встретившись там с «Лестером». 15 мая команды сыграли на «Уэмбли», но лондонцы упустили трофей. Классный удар Юри Тилеманса в середине второго тайма принёс «Лестеру» первый в их истории Кубок Англии. «Челси» выглядел острее, однако обидно проиграл. После матча это признал и сам Тухель: «Мы разочарованы, но не разгневаны игрой, которую показали. Думаю, нашей игры было достаточно, чтобы победить. Сегодня нам не повезло, и мы никогда не скрывали, что везение нужно, чтобы выигрывать на таком уровне. Нужны импульс, решения, мелкие детали. Мы хорошо оборонялись, хорошо контратаковали, не допустили контратак от одной из лучших контратакующих команд Европы. Наши решения в первом тайме были слишком беспокойными, мы пытались форсировать их. Мы пропустили гол из ничего. Это фантастический и везучий гол. У нас был момент у Маунта, офсайд, который был на грани. Нам не повезло».

В финале Лиги чемпионов, прошедшем спустя две недели после решающего матча Кубка Англии, «Челси» встречался с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Это был первый выход «горожан» в решающий матч ЛЧ. Гвардиола, по классике, перемудрил с составом, выйдя на финал без одного из главных игроков – Родри. Также при атаке команда перестраивалась на схему 3-4-3, не самую привычную для своего стиля. «Челси» же сыграл сильнейшим на тот момент составом, увереннее демонстрируя привычный футбол, часто контратакуя и наказывая «Сити» за ошибки при обороне. В концовке первого тайма после быстрого выхода из обороны в атаку единственный гол во встрече забил Кай Хаверц, принёсший «Челси» второй трофей ЛЧ в истории. Тухель разгадал все сильные и слабые стороны соперника, заслуженно обыграв команду Гвардиолы в финале.

Томас Тухель главный тренер «Челси» «Это огромный опыт и огромный успех. Мы все извлечём из этого пользу, чтобы оставаться голодными до побед, расти и развиваться. Это фантастическое достижение. «Ман Сити» был сильным соперником. Я счастлив поделиться этим моментом с командой и со всеми, кто так много работает в клубе».

Интересно, что Тухель впервые увиделся с Абрамовичем только после финального матча с «Манчестер Сити»: «Я говорил с владельцем клуба на поле, и это был лучший момент для нашей первой встречи. Или, может быть, худший, потому что сейчас может стать только хуже! Мы поговорим снова, но могу заверить его, что останусь голодным до побед. Я чувствую себя голодным и являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе».

Томас Тухель Фото: Susan Vera/Getty Images

Третья победа в ЛЧ? Вместо Тухеля теперь Поттер

В текущем сезоне «Челси» также испытывает проблемы. На этот раз уже Тухель стал жертвой увольнения: он не сработался с новым владельцем Тоддом Боули. Ему на смену пригласили прогрессивного Грэма Поттера из «Брайтона», но пока английский специалист не может донести свои идеи до футболистов. Отчасти это связано с тем, что это первая работа тренера на топ-уровне, а также во многом на результат влияет текучка кадров: за два трансферных окна клуб приобрёл 16 новичков.

В АПЛ у команды всё просто ужасно: лондонцы идут на 10-й строчке, безнадёжно отставая от зоны ЛЧ. Из Кубка Англии команда также благополучно вылетела. Так что «Челси» приложит максимальные усилия для борьбы в Лиге чемпионов. К счастью, в 1/8 финала их ожидает проходимый соперник – дортмундская «Боруссия», которая не выглядит неприступной. Так что, учитывая историю клуба, есть все шансы ожидать от «Челси» выхода в решающие стадии турнира. Потому что, как показывает опыт прошлых лет, чем тяжелее для команды складывается первая часть сезона, тем лучше она выступает в Лиге чемпионов.