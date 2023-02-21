Поттер обречён? В АПЛ привыкли к провалам английских тренеров в топ-клубах

Владелец «Челси» Тодд Боули после покупки клуба в середине 2022 года внёс фундаментальные изменения, предельно насытив его свежими лицами. Под руководством главного тренера Грэма Поттера разрозненные суперзвёзды должны стать единым механизмом и топ-командой на долгие годы. Но пока что трансферы на сумму более чем € 600 млн совсем не оправдывают себя, а болельщики с ностальгией вспоминают эпоху Романа Абрамовича.
Бедственное положение Поттера примечательно не только тем, что он пока что не тянет на роль «менеджера проекта Боули». У Грэма – худший процент побед на должности главного тренера «Челси» с 1993 года (38%) в первых 24 играх. Самый низкий показатель у Гленна Ходдла — 21% в 1993-м. Поттер – очередной кейс, когда английский тренер не может проявить свои лучшие качества в топ-клубе. Он когда-то рекламировался как возможный кандидат на то, чтобы прервать проклятие для специалистов из Англии в АПЛ. Иностранные тренеры выигрывают чемпионские титулы с 2013 года, последним британцем (не англичанином), выигравшим лигу, остаётся сэр Алекс Фергюсон. Примечательно, что за всю историю АПЛ ни один английский специалист не выигрывал её. В последний раз подобное происходило в сезоне-1991/1992: в заключительном сезоне перед реформой чемпионата Англии победу одержал «Лидс», возглавляемый Говардом Уилкинсоном.
«Если вы думаете, что можете начать тренерскую карьеру в девятом эшелоне английского футбола и дойти до поста в «Челси», играющем сейчас в Лиге чемпионов, не проявляя никаких эмоций и не жалуясь, я бы сказал, что вы ничего не знаете о жизни».
К несчастью для Поттера, английские тренеры редко получают ещё один шанс после того, как потерпели неудачу в топ-клубе. Упоминания достоин преемник сэра Алекса Фергюсона в «МЮ» – Дэвид Мойес. Нынешний тренер «Вест Хэма» сменил шотландца в 2013 году, но продержался на этом посту десять месяцев, показав ужасающие для того «Юнайтед» результаты в чемпионате (к 35-му туру, когда уволили Мойеса, клуб лишился шансов на Лигу чемпионов и занял итоговое седьмое место).
«Единственное сожаление о моей работе в «МЮ» – это отсутствие времени. Думаю, для любого специалиста, который пришёл бы на место сэра Алекса, эта задача не стала бы лёгкой. Будь то Гвардиола, Анчелотти, Клопп или Мойес – трудно пришлось бы каждому. Любому специалисту потребовалось бы время, чтобы перестроить команду».
Репутация Дэвида так и не восстановилась. Неудачные периоды с «Реалом Сосьедад» и «Сандерлендом» обрекли шотландца на работу за пределами элитных клубов АПЛ. Чуть лучше дела пошли с «Вест Хэмом», с которым он неплохо выступил в еврокубках. Но, похоже, его нынешняя команда достигла пика, дойдя до полуфинала Лиги Европы в прошлом сезоне. Сейчас «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице. Если лондонцы расстанутся с Мойесом, трудно представить, что им когда-либо заинтересуется гранд.
Дэвид Мойес
Фото: Richard Heathcote, Matthias Hangst/Getty Images
Мойес — не единственный английский тренер, попробовавший работу в топ-клубе перед тем, как упасть в пропасть. По тому же пути пошёл Фрэнк Лэмпард. Несмотря на то что он успешно провёл «Челси» через период трансферного бана, открыл несколько игроков (Томори, Маунт, Абрахам, Джеймс), а также вышел в ЛЧ, он всё равно был уволен. Томас Тухель, выигравший Лигу чемпионов с тем же составом, подтвердил правильность решения Грановской и Абрамовича.
Фрэнк Лэмпард
Фото: Andy Rain/Getty Images
Лэмпард вряд ли возглавит ещё один английский топ-клуб. Тем более что работа в «Эвертоне» выдалась провальной: Фрэнка уволили в январе за неудовлетворительные результаты (команда шла в зоне вылета на момент его ухода). К списку неудачников можно отнести и Стивена Джеррарда. Несмотря на успехи с «Рейнджерс» в скромном шотландском чемпионате, легенда «Ливерпуля» провалился в «Астон Вилле». Вряд ли Джеррард заменит Юргена Клоппа на «Энфилде».
«Буду искренним на тему Фрэнка Лэмпарда. Он явился туда, где он легенда, практически не имея опыта соответствующей работы в других клубах. Думаю, он пришёл в «Челси» слишком рано, пропустил несколько шагов в развитии и, если честно, не был готов к работе на этом уровне».
Исключением в этой компании может стать Эдди Хау. На руку английскому тренеру играет статус «Ньюкасла»: команда пока ещё не входит в число топ-клубов, несмотря на финансовые возможности. От «сорок» не ждут сиюминутных подвигов, поэтому Хау совершенно спокойно может развивать проект, к которому владельцы постепенно будут добавлять элитных игроков. Вырастет ли «Ньюкасл» в гранда вместе с Эдди либо его переманит к себе клуб из «большой шестёрки»? На данную секунду настоящую проверку Хау сможет ощутить на себе только в условном «Тоттенхэме» или «Челси». Судить однозначно о его классе по работе в «Ньюкасле» преждевременно.
Маловероятно, что Грэму дадут длительное время на исправление ситуации в «Челси» (несмотря на заявления руководства о полном доверии). Вполне реалистичен вариант, при котором команда вылетает из плей-офф Лиги чемпионов от «Боруссии», продолжает идти в середине таблицы АПЛ, не прогрессируя с точки зрения игры и результата. В таком случае логика расставания с Поттером выглядит оправданной даже без оглядки на пример Артеты в «Арсенале» (в прошлом сезоне Микель был близок к отставке, но всё-таки сохранил работу). В минус для Поттера играет и поведение игроков: камера поймала их лица перед матчем последнего тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Футболисты выходили на разминку в таком состоянии, будто отправляются на похороны. Очевидно, что большинство недовольно положением дел в коллективе. Болельщики также не остаются в стороне: хештег #PotterOut после матча с «Саутгемптоном» вышел в тренды в соцсетях.
Ещё менее вероятным после потенциального ухода Поттера из «Челси» выглядит вариант, при котором «Арсенал», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» когда-либо сделают ставку на 47-летнего специалиста в будущем. Так что Англия может потерять ещё одного талантливого местного специалиста, если Поттер всё же уйдёт из «Челси». Что это: проклятье английских тренеров, давление, с которым они не могут справиться, либо вовсе отсутствие должных навыков?
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