Поттер обречён? В АПЛ привыкли к провалам английских тренеров в топ-клубах

Владелец «Челси» Тодд Боули после покупки клуба в середине 2022 года внёс фундаментальные изменения, предельно насытив его свежими лицами. Под руководством главного тренера Грэма Поттера разрозненные суперзвёзды должны стать единым механизмом и топ-командой на долгие годы. Но пока что трансферы на сумму более чем € 600 млн совсем не оправдывают себя, а болельщики с ностальгией вспоминают эпоху Романа Абрамовича.

Бедственное положение Поттера примечательно не только тем, что он пока что не тянет на роль «менеджера проекта Боули». У Грэма – худший процент побед на должности главного тренера «Челси» с 1993 года (38%) в первых 24 играх. Самый низкий показатель у Гленна Ходдла — 21% в 1993-м. Поттер – очередной кейс, когда английский тренер не может проявить свои лучшие качества в топ-клубе. Он когда-то рекламировался как возможный кандидат на то, чтобы прервать проклятие для специалистов из Англии в АПЛ. Иностранные тренеры выигрывают чемпионские титулы с 2013 года, последним британцем (не англичанином), выигравшим лигу, остаётся сэр Алекс Фергюсон. Примечательно, что за всю историю АПЛ ни один английский специалист не выигрывал её. В последний раз подобное происходило в сезоне-1991/1992: в заключительном сезоне перед реформой чемпионата Англии победу одержал «Лидс», возглавляемый Говардом Уилкинсоном.

Грэм Поттер главный тренер «Челси» «Если вы думаете, что можете начать тренерскую карьеру в девятом эшелоне английского футбола и дойти до поста в «Челси», играющем сейчас в Лиге чемпионов, не проявляя никаких эмоций и не жалуясь, я бы сказал, что вы ничего не знаете о жизни».

К несчастью для Поттера, английские тренеры редко получают ещё один шанс после того, как потерпели неудачу в топ-клубе. Упоминания достоин преемник сэра Алекса Фергюсона в «МЮ» – Дэвид Мойес. Нынешний тренер «Вест Хэма» сменил шотландца в 2013 году, но продержался на этом посту десять месяцев, показав ужасающие для того «Юнайтед» результаты в чемпионате (к 35-му туру, когда уволили Мойеса, клуб лишился шансов на Лигу чемпионов и занял итоговое седьмое место).

Дэвид Мойес бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Единственное сожаление о моей работе в «МЮ» – это отсутствие времени. Думаю, для любого специалиста, который пришёл бы на место сэра Алекса, эта задача не стала бы лёгкой. Будь то Гвардиола, Анчелотти, Клопп или Мойес – трудно пришлось бы каждому. Любому специалисту потребовалось бы время, чтобы перестроить команду».

Репутация Дэвида так и не восстановилась. Неудачные периоды с «Реалом Сосьедад» и «Сандерлендом» обрекли шотландца на работу за пределами элитных клубов АПЛ. Чуть лучше дела пошли с «Вест Хэмом», с которым он неплохо выступил в еврокубках. Но, похоже, его нынешняя команда достигла пика, дойдя до полуфинала Лиги Европы в прошлом сезоне. Сейчас «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице. Если лондонцы расстанутся с Мойесом, трудно представить, что им когда-либо заинтересуется гранд.

Дэвид Мойес Фото: Richard Heathcote, Matthias Hangst/Getty Images

Мойес — не единственный английский тренер, попробовавший работу в топ-клубе перед тем, как упасть в пропасть. По тому же пути пошёл Фрэнк Лэмпард. Несмотря на то что он успешно провёл «Челси» через период трансферного бана, открыл несколько игроков (Томори, Маунт, Абрахам, Джеймс), а также вышел в ЛЧ, он всё равно был уволен. Томас Тухель, выигравший Лигу чемпионов с тем же составом, подтвердил правильность решения Грановской и Абрамовича.

Фрэнк Лэмпард Фото: Andy Rain/Getty Images

Лэмпард вряд ли возглавит ещё один английский топ-клуб. Тем более что работа в «Эвертоне» выдалась провальной: Фрэнка уволили в январе за неудовлетворительные результаты (команда шла в зоне вылета на момент его ухода). К списку неудачников можно отнести и Стивена Джеррарда. Несмотря на успехи с «Рейнджерс» в скромном шотландском чемпионате, легенда «Ливерпуля» провалился в «Астон Вилле». Вряд ли Джеррард заменит Юргена Клоппа на «Энфилде».

Жоржиньо бывший полузащитник «Челси» «Буду искренним на тему Фрэнка Лэмпарда. Он явился туда, где он легенда, практически не имея опыта соответствующей работы в других клубах. Думаю, он пришёл в «Челси» слишком рано, пропустил несколько шагов в развитии и, если честно, не был готов к работе на этом уровне».

Исключением в этой компании может стать Эдди Хау. На руку английскому тренеру играет статус «Ньюкасла»: команда пока ещё не входит в число топ-клубов, несмотря на финансовые возможности. От «сорок» не ждут сиюминутных подвигов, поэтому Хау совершенно спокойно может развивать проект, к которому владельцы постепенно будут добавлять элитных игроков. Вырастет ли «Ньюкасл» в гранда вместе с Эдди либо его переманит к себе клуб из «большой шестёрки»? На данную секунду настоящую проверку Хау сможет ощутить на себе только в условном «Тоттенхэме» или «Челси». Судить однозначно о его классе по работе в «Ньюкасле» преждевременно.

Маловероятно, что Грэму дадут длительное время на исправление ситуации в «Челси» (несмотря на заявления руководства о полном доверии). Вполне реалистичен вариант, при котором команда вылетает из плей-офф Лиги чемпионов от «Боруссии», продолжает идти в середине таблицы АПЛ, не прогрессируя с точки зрения игры и результата. В таком случае логика расставания с Поттером выглядит оправданной даже без оглядки на пример Артеты в «Арсенале» (в прошлом сезоне Микель был близок к отставке, но всё-таки сохранил работу). В минус для Поттера играет и поведение игроков: камера поймала их лица перед матчем последнего тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Футболисты выходили на разминку в таком состоянии, будто отправляются на похороны. Очевидно, что большинство недовольно положением дел в коллективе. Болельщики также не остаются в стороне: хештег #PotterOut после матча с «Саутгемптоном» вышел в тренды в соцсетях.

Ещё менее вероятным после потенциального ухода Поттера из «Челси» выглядит вариант, при котором «Арсенал», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» когда-либо сделают ставку на 47-летнего специалиста в будущем. Так что Англия может потерять ещё одного талантливого местного специалиста, если Поттер всё же уйдёт из «Челси». Что это: проклятье английских тренеров, давление, с которым они не могут справиться, либо вовсе отсутствие должных навыков?