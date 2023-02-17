Первые траты Абрамовича в «Челси» были безумнее свежей закупки. А шейхи и рядом не стояли!

Для футбольного мира массовая закупка нового владельца «Челси» Тодда Боули стала удивительным явлением – такие суммы за один сезон ещё никто никогда не тратил (порядка £ 600 млн).
|Лето 2022 года
|Игрок
|Откуда пришёл
|Затраты, млн фунтов
|Уэсли Фофана
|«Лестер»
|75
|Марк Кукурелья
|«Брайтон»
|60
|Рахим Стерлинг
|«Манчестер Сити»
|47,5
|Калиду Кулибали
|«Наполи»
|33
|Карни Чуквуэмека
|«Астон Вилла»
|20
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|«Барселона»
|10,3
|Габриэль Слонина
|«Чикаго»
|9
|Денис Закария
|«Ювентус»
|3,5 (аренда)
|Зима 2023 года
|Энцо Фернандес
|«Бенфика»
|107
|Михаил Мудрик
|«Шахтёр»
|88,5
|Бенуа Бадьяшиль
|«Монако»
|35
|Нони Мадуэке
|«ПСВ»
|29
|Мало Гюсто
|«Лион»
|26
|Андрей Сантос
|«Васко да Гама»
|18
|Давид Датро Фофана
|«Мольде»
|8
|Жоау Феликс
|«Атлетико»
|9,7 (аренда)
|Всего
|577,5
Даже шейхи, когда приходили в «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», вели себя скромнее, хотя в их финансовых способностях сомневаться не приходится. Это понятно без погружения в цифры, но интереснее другое: если провести параллели, пересчитав вложения владельцев в первый сезон с учётом футбольной инфляции, то Боули уже не кажется таким безумцем.
Абрамович, например, потратил почти столько же.
Суммы в материале указаны в фунтах, так как сервис Totally Money даёт подсчёты именно в этой валюте.
«ПСЖ»
Дочерняя организация государственного фонда Катара Qatar Sports Investments приобрела 70% акций парижского клуба в июле 2011-го и в первое же трансферное окно принялась обновлять команду. Катарские владельцы пришли в клуб с чёткой целью – вывести «ПСЖ» на топовый европейский уровень, что подразумевало в том числе и победу в Лиге чемпионов.
QSI в первый же сезон набрал игроков на порядка £ 84 млн, что с учётом футбольной инфляции на сегодняшний день приравнивается примерно к £ 221 млн.
|Игрок
|Откуда пришёл
|Затраты тогда, млн фунтов
|Пересчёт с учётом инфляции, млн фунтов
|Лето 2011 года
|Хавьер Пасторе
|«Палермо»
|37,8
|100,47
|Жереми Менез
|«Рома»
|7,2
|19,13
|Блез Матюиди
|«Сент-Этьен»
|7,2
|19,13
|Мохамед Сиссоко
|«Ювентус»
|7,2
|19,13
|Сальваторе Сиригу
|«Палермо»
|3,5
|9,33
|Милан Бишевац
|«Валансьен»
|2,88
|7,65
|Зима 2012 года
|Тьяго Мотта
|«Интер»
|10,35
|27,51
|Алекс
|«Челси»
|4,5
|11,96
|Максвелл
|«Барселона»
|2,7
|7,17
|Всего
|83,33
|221,48
Источник: Totally Money.
Подробнее экономику трансферов «ПСЖ» мы уже разбирали – по ссылке ниже.
«Манчестер Сити»
Клуб из Манчестера до арабских денег жил довольно грустно: команда скакала из дивизиона в дивизион, а в финансовых отчётностях были сплошные минусы. В 2007 году у «Сити» появилась надежда: акции перешли к бизнесмену из Таиланда Таксину Шинаватре. Но уже в первый же сезон под его управлением стало понятно, что ожидания не оправдались – мало того, что вложения в игроков не принесли результата (девятое место в АПЛ), так ещё и владельца уличили в финансовых преступлениях на родине. «Сити» начал искать нового инвестора, и на удачу клуба Мансур ибн Заид Аль-Нахайян, владеющий Abu Dhabi United Group (ADUG), как раз хотел заполучить футбольный актив. Выбор пал на «МС»: арабскому инвестору показалось, что клуб с новым стадионом, обладающим большой прилегающей к нему территорией, прочным комьюнити, многолетней историей и ценностями — наилучший вариант для долгосрочных инвестиций. Кроме того, шейх Мансур не хотел покупать клуб, который уже добился успехов и многое выиграл — для него было важно, чтобы команда и бренд развивались под покровительством ADUG.
1 сентября 2008 года официально объявили, что ADUG выкупила у Шинаватры 90% акций (ещё 10% были приобретены год спустя), а к «Сити» присоединится Робиньо. Его переход из «Реала» обошёлся клубу в £ 38,7 млн, что ещё совсем недавно составляло половину трансферного бюджета.
В зимнее трансферное окно «Сити» купил четверых игроков, летом – ещё шестерых. С учётом Робиньо, который пришёл в клуб вместе с новыми владельцами, ADUG в первые два окна потратил на трансферы около £ 214 млн, что с учётом футбольной инфляции составляет почти £ 460 млн в нынешнем эквиваленте.
|Игрок
|Откуда пришёл
|Затраты тогда, млн фунтов
|Пересчёт с учётом инфляции, млн фунтов
|Лето-2008/ январь-2009
|Уэйн Бридж
|«Челси
|11,7
|30,41
|Робиньо
|«Реал»
|38,7
|100,61
|Крэйг Беллами
|«Вест Хэм»
|13,95
|36,27
|Найджел де Йонг
|«Гамбург»
|16,2
|42,12
|Шей Гивен
|«Ньюкасл»
|8,1
|21,06
|Лето 2009 года
|Гарет Барри
|«Астон Вилла»
|12,51
|28,86
|Роке Санта Крус
|«Блэкберн»
|19,08
|44,02
|Карлос Тевес
|«Вест Хэм»
|26,1
|60,21
|Эммануэль Адебайор
|«Арсенал»
|26,1
|60,21
|Коло Туре
|«Арсенал»
|16,83
|38,83
|Джолеон Лескотт
|«Эвертон»
|24,75
|57,09
|Всего
|214,02
|459,48
Источник: Totally Money.
«Челси» Абрамовича
В отличие от «Сити», «ПСЖ» и «Ньюкасла», Абрамович купил клуб, который побеждал и был известен своими звёздами – Джафранко Дзолой, Рудом Гуллитом, Джанлукой Виалли и Деннисом Уайзом. Клуб брал кубки, но много тратил, скупая легионеров, и в один момент из-за бездумного разбрасывания деньгами чуть не оказался на грани финансового краха – в последний сезон до прихода Абрамовича у «Челси» накопились миллионные долги.
Когда пришёл российский миллиардер, он погасил задолженности и принялся обновлять команду: из крепкого середняка Премьер-лиги нужно было делать чемпиона, поэтому в первое же трансферное окно «Челси» отправился покорять рынок. В команду за лето перебрались 10 новых футболистов на общую сумму £ 139,68 млн – молодые британские футболисты, подающие надежды, и звёзды из других европейских клубов вроде Эрнана Креспо из «Интера», Клода Макелеле из «Реала» и Адриана Муту из «Пармы». Эксперты тогда удивлялись – Абрамович только пришёл в клуб и всего за какие-то несколько недель собрал новую команду.
Зимой клуб купил только Скотта Паркера (следующая мощная закупка состоялась летом 2004-го), добив список покупок до 11 человек. Суммарно в первый сезон Абрамович потратил на трансферы порядка £ 153 млн, но, если пересчитать с учётом футбольной инфляции, выходит сумма гораздо внушительнее – почти £ 634 млн.
|Игрок
|Откуда пришёл
|Затраты тогда, млн фунтов
|Пересчёт с учётом инфляции, млн фунтов
|Лето 2003 года
|Эрнан Креспо
|«Интер»
|23,4
|98,3
|Дэмьен Дафф
|«Блэкберн»
|22,05
|92,6
|Хуан Себастьян Верон
|«Манчестер Юнайтед»
|19,35
|81,28
|Клод Макелеле
|«Реал»
|18
|75,61
|Адриан Муту
|«Парма»
|17,1
|71,83
|Уэйн Бридж
|«Саутгемптон»
|9,45
|39,69
|Жереми Нжитап
|«Реал»
|9
|37,8
|Джо Коул
|«Вест Хэм»
|8,91
|37,42
|Глен Джонсон
|«Вест Хэм»
|7,47
|31,38
|Алексей Смертин
|«Бордо»
|4,95
|20,79
|Зима 2004 года
|Скотт Паркер
|«Чарльтон»
|12,6
|52,93
|Всего
|152,28
|639,63
Источник: Totally Money.
«Челси» в том сезоне финишировал вторым, но Абрамовича это не устроило – Клаудио Раньери был уволен, а его место занял Жозе Моуринью. Чемпионство, которого болельщики ждали 50 лет, было завоёвано уже через год.
Пока о таком раскладе поклонники «Челси» могут только мечтать.
«Ньюкасл»
Клуб, который всего полтора года назад приобрёл Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), до прихода шейхов находился в упадке и с точки зрения игры, и с точки зрения управления. Подбор игроков для главного тренера Стива Брюса вызывал немало вопросов: на футболистов тратились огромные суммы, но мало кто из них оправдывал ожидания на поле. Новые владельцы начали с перемен в руководстве и смены тактики: в клубе появились крепкая команда селекции (скауты Стив Никсон и племянник Эдди Хау – Энди Хау, спортивный директор Дэн Эшворт) и понимание, что именно нужно команде для усиления.
В первое трансферное окно (зима 2022-го) «Ньюкасл» купил четверых футболистов, во второе при новых владельцах – ещё четверых. На всех ушло £ 213 млн.
Здесь инфляцию пересчитывать мы не стали – разница в суммах будет незначительна.
|Игрок
|Откуда пришёл
|Затраты, млн фунтов
|Зима 2022 года
|Бруно Гимарайнс
|«Лион»
|40
|Крис Вуд
|«Бёрнли»
|25
|Дэн Бëрн
|«Брайтон»
|13
|Киран Триппьер
|«Атлетико»
|12
|Лето 2022 года
|Александер Исак
|«Реал Сосьедад»
|63
|Свен Ботман
|«Лилль»
|35
|Мэтт Таргетт
|«Астон Вилла»
|15
|Ник Поуп
|«Бёрнли»
|10
|Всего
|213
«Ньюкасл» тратит, но почти не продаёт (а что продаёт – то совсем за несущественные в рамках их трат суммы), и в контексте ФФП это выглядит рискованно. Ко всему прочему, в отличие от «Челси» Боули, который амортизирует затраты на трансфер длиннющими сроками контрактов новичков, «Ньюкасл» платит сразу. «Затраты клубы неустойчивы», – признавал в октябре Дэн Эшворт, поэтому уже этой зимой «Ньюкасл» работал на трансферном рынке экономнее, чем в первый сезон под руководством шейхов.
Но отдача от вложений уже есть – «Ньюкасл» прямо сейчас идёт четвёртым, хотя последние несколько сезонов заканчивал во второй части таблицы. У нового руководства клуба есть чёткая стратегия: там понимают, что «Ньюкаслу» нужна не революция, а перестройка, поэтому все шаги, включая работу на трансферном рынке, делаются постепенно. Глава клуба Ясир Аль-Румайян говорил, что никто не собирается гнаться за звёздными именами, заваливая миллионами – ставка каждое трансферное окно делается на талантливых игроков, которые в потенциале могут сначала принести команде пользу, а потом ещё и деньги.
- 17 февраля 2023
-
07:40
-
07:19
-
07:05
-
07:02
-
06:49
-
06:10
-
04:53
-
04:38
-
04:38
-
04:24
-
04:10
-
03:57
-
03:52
-
03:14
-
02:52
-
02:49
-
02:48
-
02:23
-
02:03
-
01:53
-
01:43
-
01:20
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:25
-
00:22
-
00:13
-
00:11