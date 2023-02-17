Первые траты Абрамовича в «Челси» были безумнее свежей закупки. А шейхи и рядом не стояли!

Для футбольного мира массовая закупка нового владельца «Челси» Тодда Боули стала удивительным явлением – такие суммы за один сезон ещё никто никогда не тратил (порядка £ 600 млн).

Лето 2022 года Игрок Откуда пришёл Затраты, млн фунтов Уэсли Фофана «Лестер» 75 Марк Кукурелья «Брайтон» 60 Рахим Стерлинг «Манчестер Сити» 47,5 Калиду Кулибали «Наполи» 33 Карни Чуквуэмека «Астон Вилла» 20 Пьер-Эмерик Обамеянг «Барселона» 10,3 Габриэль Слонина «Чикаго» 9 Денис Закария «Ювентус» 3,5 (аренда) Зима 2023 года Энцо Фернандес «Бенфика» 107 Михаил Мудрик «Шахтёр» 88,5 Бенуа Бадьяшиль «Монако» 35 Нони Мадуэке «ПСВ» 29 Мало Гюсто «Лион» 26 Андрей Сантос «Васко да Гама» 18 Давид Датро Фофана «Мольде» 8 Жоау Феликс «Атлетико» 9,7 (аренда) Всего 577,5

Даже шейхи, когда приходили в «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», вели себя скромнее, хотя в их финансовых способностях сомневаться не приходится. Это понятно без погружения в цифры, но интереснее другое: если провести параллели, пересчитав вложения владельцев в первый сезон с учётом футбольной инфляции, то Боули уже не кажется таким безумцем.



Абрамович, например, потратил почти столько же.

Очевидно, что сравнивать по суммам трансферы, которые были в начале 2000-х и сейчас, затея глупая, потому что 10 млн тогда и 10 млн сейчас (в любой валюте) – это совсем другие деньги. Но и пересчитывать стоимость переходов, учитывая мировую инфляцию, тоже неправильно: в футболе своя экономика, которая часто живёт по своим законам. Чтобы решить эту непростую задачу в 2010 году, Пол Томкинс и Грэм Райли разработали трансферный индекс: нужно взять среднюю стоимость трансфера в пяти топовых лигах в конкретный год и на разнице между нужными сезонами и провести подсчёты – вывести процент разницы. Это и будет так называемая футбольная инфляция.

Суммы в материале указаны в фунтах, так как сервис Totally Money даёт подсчёты именно в этой валюте.

«ПСЖ»

Дочерняя организация государственного фонда Катара Qatar Sports Investments приобрела 70% акций парижского клуба в июле 2011-го и в первое же трансферное окно принялась обновлять команду. Катарские владельцы пришли в клуб с чёткой целью – вывести «ПСЖ» на топовый европейский уровень, что подразумевало в том числе и победу в Лиге чемпионов.

QSI в первый же сезон набрал игроков на порядка £ 84 млн, что с учётом футбольной инфляции на сегодняшний день приравнивается примерно к £ 221 млн.

Игрок Откуда пришёл Затраты тогда, млн фунтов Пересчёт с учётом инфляции, млн фунтов Лето 2011 года Хавьер Пасторе «Палермо» 37,8 100,47 Жереми Менез «Рома» 7,2 19,13 Блез Матюиди «Сент-Этьен» 7,2 19,13 Мохамед Сиссоко «Ювентус» 7,2 19,13 Сальваторе Сиригу «Палермо» 3,5 9,33 Милан Бишевац «Валансьен» 2,88 7,65 Зима 2012 года Тьяго Мотта «Интер» 10,35 27,51 Алекс «Челси» 4,5 11,96 Максвелл «Барселона» 2,7 7,17 Всего 83,33 221,48

Источник: Totally Money.



Подробнее экономику трансферов «ПСЖ» мы уже разбирали – по ссылке ниже.

«Манчестер Сити»

Клуб из Манчестера до арабских денег жил довольно грустно: команда скакала из дивизиона в дивизион, а в финансовых отчётностях были сплошные минусы. В 2007 году у «Сити» появилась надежда: акции перешли к бизнесмену из Таиланда Таксину Шинаватре. Но уже в первый же сезон под его управлением стало понятно, что ожидания не оправдались – мало того, что вложения в игроков не принесли результата (девятое место в АПЛ), так ещё и владельца уличили в финансовых преступлениях на родине. «Сити» начал искать нового инвестора, и на удачу клуба Мансур ибн Заид Аль-Нахайян, владеющий Abu Dhabi United Group (ADUG), как раз хотел заполучить футбольный актив. Выбор пал на «МС»: арабскому инвестору показалось, что клуб с новым стадионом, обладающим большой прилегающей к нему территорией, прочным комьюнити, многолетней историей и ценностями — наилучший вариант для долгосрочных инвестиций. Кроме того, шейх Мансур не хотел покупать клуб, который уже добился успехов и многое выиграл — для него было важно, чтобы команда и бренд развивались под покровительством ADUG.



1 сентября 2008 года официально объявили, что ADUG выкупила у Шинаватры 90% акций (ещё 10% были приобретены год спустя), а к «Сити» присоединится Робиньо. Его переход из «Реала» обошёлся клубу в £ 38,7 млн, что ещё совсем недавно составляло половину трансферного бюджета.

В зимнее трансферное окно «Сити» купил четверых игроков, летом – ещё шестерых. С учётом Робиньо, который пришёл в клуб вместе с новыми владельцами, ADUG в первые два окна потратил на трансферы около £ 214 млн, что с учётом футбольной инфляции составляет почти £ 460 млн в нынешнем эквиваленте.

Игрок Откуда пришёл Затраты тогда, млн фунтов Пересчёт с учётом инфляции, млн фунтов Лето-2008/ январь-2009 Уэйн Бридж «Челси 11,7 30,41 Робиньо «Реал» 38,7 100,61 Крэйг Беллами «Вест Хэм» 13,95 36,27 Найджел де Йонг «Гамбург» 16,2 42,12 Шей Гивен «Ньюкасл» 8,1 21,06 Лето 2009 года Гарет Барри «Астон Вилла» 12,51 28,86 Роке Санта Крус «Блэкберн» 19,08 44,02 Карлос Тевес «Вест Хэм» 26,1 60,21 Эммануэль Адебайор «Арсенал» 26,1 60,21 Коло Туре «Арсенал» 16,83 38,83 Джолеон Лескотт «Эвертон» 24,75 57,09 Всего 214,02 459,48

Источник: Totally Money.

«Челси» Абрамовича

В отличие от «Сити», «ПСЖ» и «Ньюкасла», Абрамович купил клуб, который побеждал и был известен своими звёздами – Джафранко Дзолой, Рудом Гуллитом, Джанлукой Виалли и Деннисом Уайзом. Клуб брал кубки, но много тратил, скупая легионеров, и в один момент из-за бездумного разбрасывания деньгами чуть не оказался на грани финансового краха – в последний сезон до прихода Абрамовича у «Челси» накопились миллионные долги.

Когда пришёл российский миллиардер, он погасил задолженности и принялся обновлять команду: из крепкого середняка Премьер-лиги нужно было делать чемпиона, поэтому в первое же трансферное окно «Челси» отправился покорять рынок. В команду за лето перебрались 10 новых футболистов на общую сумму £ 139,68 млн – молодые британские футболисты, подающие надежды, и звёзды из других европейских клубов вроде Эрнана Креспо из «Интера», Клода Макелеле из «Реала» и Адриана Муту из «Пармы». Эксперты тогда удивлялись – Абрамович только пришёл в клуб и всего за какие-то несколько недель собрал новую команду.



Зимой клуб купил только Скотта Паркера (следующая мощная закупка состоялась летом 2004-го), добив список покупок до 11 человек. Суммарно в первый сезон Абрамович потратил на трансферы порядка £ 153 млн, но, если пересчитать с учётом футбольной инфляции, выходит сумма гораздо внушительнее – почти £ 634 млн.

Игрок Откуда пришёл Затраты тогда, млн фунтов Пересчёт с учётом инфляции, млн фунтов Лето 2003 года Эрнан Креспо «Интер» 23,4 98,3 Дэмьен Дафф «Блэкберн» 22,05 92,6 Хуан Себастьян Верон «Манчестер Юнайтед» 19,35 81,28 Клод Макелеле «Реал» 18 75,61 Адриан Муту «Парма» 17,1 71,83 Уэйн Бридж «Саутгемптон» 9,45 39,69 Жереми Нжитап «Реал» 9 37,8 Джо Коул «Вест Хэм» 8,91 37,42 Глен Джонсон «Вест Хэм» 7,47 31,38 Алексей Смертин «Бордо» 4,95 20,79 Зима 2004 года Скотт Паркер «Чарльтон» 12,6 52,93 Всего 152,28 639,63

Источник: Totally Money.

«Челси» в том сезоне финишировал вторым, но Абрамовича это не устроило – Клаудио Раньери был уволен, а его место занял Жозе Моуринью. Чемпионство, которого болельщики ждали 50 лет, было завоёвано уже через год.



Пока о таком раскладе поклонники «Челси» могут только мечтать.

«Ньюкасл»

Клуб, который всего полтора года назад приобрёл Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), до прихода шейхов находился в упадке и с точки зрения игры, и с точки зрения управления. Подбор игроков для главного тренера Стива Брюса вызывал немало вопросов: на футболистов тратились огромные суммы, но мало кто из них оправдывал ожидания на поле. Новые владельцы начали с перемен в руководстве и смены тактики: в клубе появились крепкая команда селекции (скауты Стив Никсон и племянник Эдди Хау – Энди Хау, спортивный директор Дэн Эшворт) и понимание, что именно нужно команде для усиления.



В первое трансферное окно (зима 2022-го) «Ньюкасл» купил четверых футболистов, во второе при новых владельцах – ещё четверых. На всех ушло £ 213 млн.



Здесь инфляцию пересчитывать мы не стали – разница в суммах будет незначительна.

Игрок Откуда пришёл Затраты, млн фунтов Зима 2022 года Бруно Гимарайнс «Лион» 40 Крис Вуд «Бёрнли» 25 Дэн Бëрн «Брайтон» 13 Киран Триппьер «Атлетико» 12 Лето 2022 года Александер Исак «Реал Сосьедад» 63 Свен Ботман «Лилль» 35 Мэтт Таргетт «Астон Вилла» 15 Ник Поуп «Бёрнли» 10 Всего 213

«Ньюкасл» тратит, но почти не продаёт (а что продаёт – то совсем за несущественные в рамках их трат суммы), и в контексте ФФП это выглядит рискованно. Ко всему прочему, в отличие от «Челси» Боули, который амортизирует затраты на трансфер длиннющими сроками контрактов новичков, «Ньюкасл» платит сразу. «Затраты клубы неустойчивы», – признавал в октябре Дэн Эшворт, поэтому уже этой зимой «Ньюкасл» работал на трансферном рынке экономнее, чем в первый сезон под руководством шейхов.



Но отдача от вложений уже есть – «Ньюкасл» прямо сейчас идёт четвёртым, хотя последние несколько сезонов заканчивал во второй части таблицы. У нового руководства клуба есть чёткая стратегия: там понимают, что «Ньюкаслу» нужна не революция, а перестройка, поэтому все шаги, включая работу на трансферном рынке, делаются постепенно. Глава клуба Ясир Аль-Румайян говорил, что никто не собирается гнаться за звёздными именами, заваливая миллионами – ставка каждое трансферное окно делается на талантливых игроков, которые в потенциале могут сначала принести команде пользу, а потом ещё и деньги.