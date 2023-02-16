Ещё одни богачи близки к вылету из ЛЧ! «Челси», как и «ПСЖ», хватило лишь на нечистый гол

В зимнее трансферное окно «Челси» под АПЛ и плей-офф Лиги чемпионов потратил € 329,5 млн: столько же, сколько дортмундская «Боруссия» за четыре с половиной года. Три самых ценных новичка были заявлены на ЛЧ – Энцо Фернандес (€ 121 млн), Михаил Мудрик (€ 70 млн плюс € 30 млн бонусами) и Жоау Феликс (арендован до лета за € 11 млн). В этом матче все трое вышли в основе – доказывать, что стоят гигантских денег.

Уже на первой минуте случились два ярких эпизода с участием Мудрика. Сначала украинский вингер недоработал в обороне против атаковавшего ворота Мариуса Вольфа и проиграл подбор – «Челси» мог пропустить быстрый гол. В ответной атаке Мудрик включил свою феноменальную скорость и был близок к выходу один на один, но его не менее феноменальным подкатом оставил Нико Шлоттербек. Эти моменты показали, что игра будет весёлой и обоюдоострой. И, несмотря на совсем разные вложения в состав со стороны «Челси» и «Боруссии», Дортмунд играл на равных с соперником из АПЛ. С точки зрения качества футбола хозяева были даже поинтереснее гостей: если лондонцы делали ставку прежде всего на контрвыпады, то команда Эдина Терзича ещё и красиво и быстро комбинировала на чужой половине.

«Боруссия» в первом тайме контролировала мяч 60% времени. Удушающего прессинга ни от немцев, ни от англичан не было, тем не менее отрезками Дортмунд хорошо поддавливал команду Грэма Поттера и возвращал владение. При этом «Челси» послал мяч в сетку ворот Грегора Кобеля уже на исходе четверти часа после небесспорного штрафного за фол на Мудрике (показалось, что украинский вингер нырнул). Последовала подача, и хитрец Тьяго Силва забил… рукой! То ли бразилец забыл про систему VAR, то ли слишком часто играет на тренировках в баскетбол, а можёт быть, всё вместе. Разумеется, нечистый гол Тьяго Силвы отменили. Вообще, стандартам обеих команд недоставало эффективности.

Если забыть про тот удар Тьяго Силвы, то в створ «Челси» с «Боруссией» до перерыва не попали ни разу. Но по паре-тройке по-настоящему голевых момента всё же имели. Два контрвыпада англичан были очень опасными благодаря Феликсу. В одном случае он просто не исполнил, послав мяч выше цели, в другом – пробил в перекладину. Эти атаки заряжали синих верой в успех.

После перерыва игра изменилась. «Челси» сконцентрировался на контроле мяча, перестал спешить при владении и в более высоких зонах возвращал себе мяч. В результате в начале второго тайма команда Поттера смогла посадить Дортмунд к его штрафной.

Англичане заработали опаснейший стандарт за счёт крутого рывка Риса Джеймса через полполя. Сам Джеймс и исполнил штрафной, нанеся первый удар в створ. В этом эпизоде судья Хесус Хиль Мансано просто пожалел Джуда Беллингема, которому должен был показывать вторую жёлтую карточку и вслед за ней красную.

Тут уже чувствовалось превосходство «Челси» в классе. Синие были в шаге, в нескольких атаках от гола. Но вот ведь ирония судьбы – в этот момент и пропустили! Причём началось всё с того, что англичане наконец здорово разыграли угловой, тем не менее не забили и прозевали контратаку «Боруссии». Карим Адейеми показал, что у Дортмунда тоже есть вингеры с феноменальной скоростью. Оставшись один в один с Фернандесом, Адейеми словно на велосипеде уехал от героя ЧМ-2022, обыграл Кепу Аррисабалагу и положил мяч в пустые ворота. Аргентинца можно винить в голе. Вот только почему тренер Поттер не оставил сзади более быстрого игрока?

«Челси» давил в конце без Мудрика. Украинский вингер за 70 минут на поле нанёс один заблокированный удар, отдал два паса под удар и сделал лишь 61% точных передач. У Мудрика по-прежнему нет результативных действий в клубе АПЛ, но не сказать чтобы он провалился в Дортмунде – несколько раз здорово сыграл в подыгрыше. Поттер поменял весь левый фланг, а лучший шанс «Челси» имел после атаки через правый, когда Эмре Джан вынес мяч с линии ворот.

«Челси» проиграл немцам, как и другие богачи накануне – парижские.