Игроку «Динамо» вручили золотую медаль после матча с «Зенитом». Это ещё за что?

Московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский «Зенит» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В основное время встреча завершилась со счётом 1:1, а в серии пенальти бело-голубые оказались сильнее – 5:4.

Все 90 минут на поле провёл защитник «Динамо» Саба Сазонов. Довольный футболист по окончании встречи пришёл в эфир «Матч ТВ», где заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин вручил игроку золотую медаль за победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021. Как так вышло?

Дело в том, что Сазонов – воспитанник сине-бело-голубых. Саба родился в Санкт-Петербурге, а с 2008 по 2019 год выступал за академию «Зенита». За молодёжную команду он дебютировал 1 марта 2019 года в игре с «Уралом». В августе Сазонов провёл первый матч за «Зенит-2», выйдя на замену во встрече с петербургской «Звездой».

Саба Сазонов в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

В сезоне-2020/2021 защитник сыграл единственный матч за основной состав «Зенита»: в матче 30-го тура с «Тамбовом» Сазонов вышел на поле на 76-й минуте вместо Магомеда Оздоева. По регламенту, Саба должен был получить золотую медаль, так как сыграл как минимум в одной игре чемпионата. Также в документе отмечается, что «общее число награждаемых в клубе-чемпионе и клубах-призёрах – 40 человек». Также клубы вправе ходатайствовать перед РФС и Премьер-Лигой о награждении других футболистов и сотрудников клуба сверх указанного количества медалями и дипломами РФС за счёт клуба. Так что «Зенит» мог вручить уже более чем 40 наград, но всё равно отметить заслугу Сазонова в титуле-2020/2021, даже спустя два года. Необычная история для российского футбола.

Саба Сазонов защитник «Динамо» «Я и был чемпионом, просто наконец-то получил медаль. Очень доволен».

По окончании сезона-2020/2021 Сазонов перешёл в «Динамо». Он успешно прошёл просмотр, а затем заключил с москвичами трёхлетний контракт. Сначала Саба выступал за «Динамо-2», но экс-тренер клуба Сандро Шварц стал привлекать игрока к основе. Сазонов дебютировал за динамовцев в октябре 2021 года во встрече со «Спартаком». А в весенней части сезона-2021/2022 уже провёл пять встреч. При Славише Йокановиче Сазонов стал игроком основы: на его счету 16 игр в текущем сезоне РПЛ.

В сентябре 2022 года Сазонов отказался от выступлений за сборную России

В сентябре 2022 года Сазонов оказался в центре истории, связанной со сменой национальной команды. Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов включил Сабу в список на сбор. Защитник согласился выступать за российскую команду в январе 2022-го, и специалист даже не подозревал, что игрок поменяет решение, сообщив об этом администратору за полчаса до начала сбора. «Мы категорически не приемлем такого поведения по отношению к сборной России. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру молодёжной сборной, что не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом», – отмечал Галактионов. В итоге Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии: сначала он сыграл два матча за молодёжку (в сентябре 2022-го с Португалией и Турцией), а затем – за основную (в ноябре с Марокко).

Саба Сазонов Фото: РИА Новости

Теоретически Саба ещё может передумать и играть за Россию. Ранее спортивный юрист Юрий Зайцев в беседе с «Чемпионатом» отмечал, что товарищеские матчи не котируются в УЕФА как официальные. «Если он сыграет официальный матч за главную сборную Грузии, то вариантов потом поменять сборную практически нет. Есть исключения, которые практически никогда не работают. То есть если он сыграет за главную сборную Грузии, то он точно поменяет статус на легионера и за сборную России выступать уже не сможет. Если он сыграет в товарищеском матче, независимо от того, основная это сборная или молодёжная, то он имеет возможность всё ещё выбирать между Россией и Грузией. Один раз через ФИФА он будет иметь право поменять спортивное гражданство на российское и выступать за сборную России. Для этого нужно получить разрешение ФИФА», – сказал юрист.