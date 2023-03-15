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Кубок России, «Зенит» — «Динамо»: судья Евгений Кукуляк не назначил пенальти после фола на Тюкавине, мнение Федотова

«По судье было видно — боится ставить пенальти в ворота «Зенита». Скандал в Кубке России
Никита Паглазов
Очередной скандал в Кубке России
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Пострадало «Динамо». Разобрали эпизод с Игорем Федотовым.

Российский футбол, кажется, уже не может обойтись без судейских скандалов в 2023 году. На этот раз спорное решение было принято в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и московским «Динамо». На кону – выход в полуфинал нижней сетки турнира. Или вылет из турнира.

На 62-й минуте полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо не успел сыграть в мяч в своей штрафной, после чего, как показалось по повторам, ударил по ноге форварда москвичей Константина Тюкавина. Арбитр матча Евгений Кукуляк не назначил пенальти. VAR спустя время позвал судью посмотреть эпизод. И судья, потратив несколько минут на изучение момента с разных ракурсов, оставил первоначальное решение в силе.

Спорный момент в кубковом матче «Зенит» — «Динамо»

Спорный момент в кубковом матче «Зенит» — «Динамо»

Фото: Кадр из трансляции

Арбитр Игорь Федотов не согласился с Кукуляком, не назначившим пенальти: «Судья в принципе должен был назначать пенальти в ворота «Зенита» сам. Кукуляк был в пяти метрах и должен был видеть, что Клаудиньо не успевал к мячу и совершил фол по неосторожности. Кукуян же правильно позвал его посмотреть повтор. Но по судье было видно, что он боится ставить пенальти в ворота «Зенита». Тут же один матч всё решает, можно сразу вылететь. Было бы два – может, и влепил бы. А так семь минут валял дурака. Это, конечно, всё очень смешно – интересно, как Каманцев теперь оправдает своих арбитров. А ещё вопросы есть к Иванову, он обучает судей, и к нему вопросов даже больше».

Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
15 марта 2023, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Васютин – 1'   1:1 Бакаев – 36'
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