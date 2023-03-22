«Мы тоже внесём свои средства». Как российские клубы и игроки помогают жертвам в Турции

Пока в футболе возникла пауза на игры сборных, «Зенит» проведёт благотворительный матч с «Фенербахче» в Турции. Встреча пройдёт 23 марта в 19:00 в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Оба клуба отметили, что все деньги, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции. Стоит отметить, что это будет не первая помощь жертвам стихийного бедствия со стороны российской команды. Рассказываем, кто уже помогал пострадавшим и что нужно знать о предстоящем благотворительном матче.

«Рубин» передал деньги с продажи билетов, «Зенит» направил гуманитарную помощь

12 марта «Рубин» сыграл с «Волгой» (1:0) в матче 22-го тура Первой лиги. Эту встречу посетили 5730 болельщиков (в Первой лиге нет Fan ID. – Прим. «Чемпионата»), что стало лучшим результатом в туре среди всех команд лиги.

Как сообщила пресс-служба «Рубина», все деньги от продажи билетов матча с «Волгой» клуб переведёт пострадавшим от землетрясения в Турции. На этой игре присутствовал легендарный турецкий полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз, который принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции.

Гёкдениз Карадениз Фото: rubin-kazan.ru

«Зенит» пошёл дальше и организовал встречу с «Фенербахче» на выезде. По словам генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева, обсуждения о товарищеской игре шли ещё до землетрясения, а после трагических событий было принято совместное решение провести благотворительный матч. В начале марта «Зенит» сделал большое дело: направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Помимо того, что уже было сделано и будет, игроки российской команды лично пожертвуют свои деньги.

Данил Круговой защитник «Зенита» «Гендиректор сказал, что надо ехать показывать хороший, качественный футбол и выигрывать. Как и любой другой матч, он будет для нас очень важным. Я поддерживаю, что все собранные средства будут направлены на благотворительность. В Турции случилась страшная ситуация, и надо помочь. Мы от команды тоже внесём свои средства».

Для «Зенита» это будет второй международный товарищеский матч по ходу сезона-2022/2023. В отсутствие еврокубков в ноябре санкт-петербургский клуб обыграл «Црвену Звезду» со счётом 3:1. Матч проходил под вывеской «Битва чемпионов», потому что обе команды – действующие чемпионы своих стран. Несмотря на выезд в Стамбул, главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил идею проведения игры положительно: «Это прекрасная инициатива: для нас это возможность сыграть международный матч с сильным соперником, и с гуманитарной точки зрения это важный шаг навстречу, возможность сделать что-то полезное и помочь людям, которые пострадали».

Сообщается, что Семак планирует использовать во время игры футболистов основного состава. В Стамбул полетели все, кого мы обычно видим в РПЛ. За исключением травмированных. Так что матч хоть и благотворительный, но важный.

Также петербургский клуб в честь матча открыл официальную версию сайта на турецком языке. Тоже движение к интеграции в сердца местных болельщиков.

16 марта «Фенербахче» вылетел из Лиги Европы, уступив «Севилье» по сумме двух матчей. Таким образом, для турецкого и российского клубов это будет последняя международная игра в нынешнем сезоне. Интересно, каким составом сыграет «Фенербахче», учитывая, что через три дня – дерби с «Бешикташем». Соперник «Зенита» идёт на втором месте в чемпионате Турции вслед за «Галатасараем», «Бешикташ» – третий.