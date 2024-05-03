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Почеттино: трудно находиться под давлением каждую неделю

Почеттино: трудно находиться под давлением каждую неделю
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своём будущем в лондонском клубе после победы в матче 26-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
02 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Чалоба – 24'     2:0 Джексон – 72'    

«Трудно осознавать, что каждую неделю я нахожусь под пристальным вниманием и давлением. Не моё решение, буду ли я здесь или нет в следующем сезоне. Всем тренерам нужно время для того, чтобы воплотить в жизнь свои идеи и философию. Да, нам нужно время», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, аргентинский специалист возглавил «Челси» минувшим летом.

После 34 матчей английской Премьер-лиги подопечные Почеттино набрали 51 очко и занимают восьмое место, отставая от четвёртой строчки, дающий путёвку в Лигу чемпионов, на 16 очков.

В следующем туре АПЛ лондонский клуб сыграет с «Вест Хэмом». Матч состоится 5 мая.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»:

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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