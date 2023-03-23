Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Фенербахче» — «Зенит», почему ОМОН вывел российских фанатов со стадиона, подробности конфликта

Пара секунд — и появился ОМОН. Подробности конфликта фанатов «Зенита» на стадионе в Турции
Дмитрий Зимин
Почему ОМОН вывел российских фанатов со стадиона?
Аудио-версия:
Комментарии
Похоже, организаторы сделали большую ошибку.

В середине второго тайма благотворительного матча «Фенербахче» – «Зенит» на боковой трибуне заполыхало. В сторону поля полетели стаканы, бутылки и прочие предметы, которые совсем не относятся к игре. Ещё несколько секунд — и появился ОМОН.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
23 марта 2023, четверг. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Яндаш – 7'   1:1 Малком – 21'   1:2 Клаудиньо – 42'   2:2 Айдынлык – 68'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как это выглядело со стороны: небольшая часть болельщиков стоит у угла стадиона и пытается словесно (и не только) ответить на то, что им показывают неприличные жесты и кидают предметы. С другой стороны – турецкие активные фаны. Их разъединяет полиция.

Ещё пара секунд — и часть болельщиков, как позже выяснится, зенитовских, начинают уводить с трибуны по отдельному выходу. Параллельно доносятся крики «Россия!» Не все рады, что им приходится покинуть трибуны. Но здесь уже полицейские применяют силу. Несколько секунд – и конфликт полностью исчерпан.

Вот как прокомментировали произошедшее в пресс-службе «Зенита».

ФК «Зенит»
ФК «Зенит»
пресс-служба

«Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну. По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун «Фенербахче», очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент. В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий, и сейчас наших болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне».

Связано ли это с политикой? Вряд ли. Даже визуальное ощущение, что болельщики «Фенера» готовы ненавидеть любого соперника. Будь то «Зенит» или «Ботофаго».

«Фенербахче» — «Зенит». Благотворительный матч

«Фенербахче» — «Зенит». Благотворительный матч

Фото: fc-zenit.ru

Эту версию подтвердил один из турецких журналистов.

«Стычка болельщиков? Это абсолютно нормально для Турции. Дело исключительно в том, что это клуб-соперник. И в том, что их повели на трибуны странным образом. Плюс это заметили болельщики «Фенербахче». Ничего больше», – сказал он «Чемпионату».

Материалы по теме
«Тоже внесём свои средства». Как российские клубы помогают жертвам землетрясения в Турции
«Тоже внесём свои средства». Как российские клубы помогают жертвам землетрясения в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023