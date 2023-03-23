Пара секунд — и появился ОМОН. Подробности конфликта фанатов «Зенита» на стадионе в Турции

В середине второго тайма благотворительного матча «Фенербахче» – «Зенит» на боковой трибуне заполыхало. В сторону поля полетели стаканы, бутылки и прочие предметы, которые совсем не относятся к игре. Ещё несколько секунд — и появился ОМОН.

Как это выглядело со стороны: небольшая часть болельщиков стоит у угла стадиона и пытается словесно (и не только) ответить на то, что им показывают неприличные жесты и кидают предметы. С другой стороны – турецкие активные фаны. Их разъединяет полиция.

Ещё пара секунд — и часть болельщиков, как позже выяснится, зенитовских, начинают уводить с трибуны по отдельному выходу. Параллельно доносятся крики «Россия!» Не все рады, что им приходится покинуть трибуны. Но здесь уже полицейские применяют силу. Несколько секунд – и конфликт полностью исчерпан.

Вот как прокомментировали произошедшее в пресс-службе «Зенита».

ФК «Зенит» пресс-служба «Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну. По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун «Фенербахче», очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент. В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий, и сейчас наших болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне».

Связано ли это с политикой? Вряд ли. Даже визуальное ощущение, что болельщики «Фенера» готовы ненавидеть любого соперника. Будь то «Зенит» или «Ботофаго».

«Фенербахче» — «Зенит». Благотворительный матч Фото: fc-zenit.ru

Эту версию подтвердил один из турецких журналистов.

«Стычка болельщиков? Это абсолютно нормально для Турции. Дело исключительно в том, что это клуб-соперник. И в том, что их повели на трибуны странным образом. Плюс это заметили болельщики «Фенербахче». Ничего больше», – сказал он «Чемпионату».