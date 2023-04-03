У «Челси» на замену Поттеру есть пять кандидатов. Какие у них шансы возглавить клуб

Когда Тодд Боули только пришёл в «Челси», он сразу же заявил о масштабной перестройке – и она включала в себя в том числе прощание с эпохой вечных тренерских назначений и увольнений. Томас Тухель, который тогда руководил командой, был 13-м тренером в эпоху Романа Абрамовича, что ещё примечательно – никто из специалистов не продержался на своём посту дольше трёх лет с тех пор, как в 2007-м ушёл Жозе Моуринью. Боули очень хотел, чтобы эта тенденция прекратилась, поэтому заверил болельщиков, что у Тухеля есть полный кредит доверия, а у нового руководства – желание, чтобы Томас проработал в клубе дольше, чем Моуринью в первый свой приход в «Челси».

Потом что-то сломалось, и Боули уже в самом начале сезона пошёл против того, что сам же декларировал в конце мая. После поражения от загребского «Динамо» Тухеля уволили – это решение было неожиданным не только для болельщиков, но и для самого тренера. «Это был шок, – рассказал на днях Тухель. – Встреча длилась всего 3–5 минут в восемь утра. Мы все думали, что находимся на правильном пути и у нас есть больше времени, чтобы что-то построить».

Томас Тухель Фото: Michael Regan/Getty Images

Но Боули так не думал: он считал, что их взгляды с Тухелем расходятся, поэтому решил резко всё обрубить. «Наша цель — собрать команду; всё это должно быть хорошо смазанным механизмом, – говорил он позднее на конференции в США. – Реальность нашего решения в том, что мы не были уверены, что Томас видел это так же, как мы. Никто не прав или виноват, у нас просто не было общего видения будущего. Дело не в поражении, а в общем видении, как развивать «Челси». Это решение было принято не из-за одной победы или поражения. Это решение, которое мы считали правильным видением клуба».

То решение казалось не просто странным, а сверхэмоциональным, неразумным и в какой-то степени даже опрометчивым. Тухелю закупили игроков на миллионы фунтов, обсуждали с ним новый контракт, а потом одним махом с лёгкой руки нового владельца отодвинули – вот уж правда новая стратегия, настоящая революция и чёткий бизнес-план.

Инсайдеры говорили, что Боули не понравилось, как Тухель взаимодействовал с руководством во время трансферного окна: по словам тренера, вся активность «сбивала с толку и отвлекала», а общение было «бурным» – настолько, что после него хотелось лишь встать под холодный душ. Главным поводом для столкновений стал Криштиану Роналду, которого Боули очень хотел, а Тухель не видел в нём необходимости.

Томас Тухель и Тодд Боули Фото: Robin Jones/Getty Images

Решение, продиктованное скорее эмоциями, чем разумом, поставило Боули перед серьёзной задачей: заменить Тухеля нужно было тренером, который сможет вписаться в концепцию его видения, а также сможет быть лучше, чем тот, кого он только что убрал. И здесь владелец явно промахнулся: Грэм Поттер, который занял пост главного тренера и получил контракт на пять лет как доказательство полнейшего доверия, оказался просто не готов к «Челси». Боули верил, что его инвестиция (Поттер получил пятилетний контракт + соглашение с ним и его штабом выкупили у «Брайтона» за € 22 млн) на долгосрок сработает, но забыл просчитать одну важную деталь: когда он убрал Тухеля, от него ждали не назначения тренера для роста вдолгую и с верой в его прогресс на пятилетнем отрезке, а улучшений в моменте. Иначе зачем было ломать то, что и так неплохо работало?

Выбор Боули не сработал. Да, Поттер оказался не готов к такой работе, его не уважали игроки, потому что не видели в нём авторитета, а владелец очень долго не признавал свою ошибку. Только повторял как заведённый после очередного поражения, что верит в проект, доверяет Грэму и не собирается никого увольнять. К нему в голову, конечно, не залезешь, но есть полное ощущение, что в какой-то момент американец оказался в стадии отрицания совершённой ошибки. Трибуны терпели, но когда стадион запел «что происходит» и «тебя уволят утром», Боули напрягся.

И снова принимает эмоциональное решение. Да, оно давно напрашивалось, но всё равно стало неожиданным: как можно убрать тренера за два дня до матча с «Ливерпулем» и маячащей на горизонте игрой с «Реалом»?

Грэм Поттер Фото: Marius Becker/picture alliance via Getty Images

И снова нужно запускать процесс поиска подходящего кандидата под то самое видение, о котором Боули так любит говорить. Правда, сейчас уже и непонятно, в чём оно заключается. Есть ли у клуба чёткий план развития хотя бы на ближайшие полгода? Будут ли и дальше подписываться игроки, которые отлично смотрятся на билбордах, но их сложно синхронизировать на поле?

Ставки выросли: когда клуб увольняет второго тренера за сезон, это говорит о турбулентной обстановке – и мало кто из специалистов с именем согласится стать третьим. Добавляем к этому сложности в раздевалке (СМИ пишут, что даже лидеры молчат и ничего не предлагают – «Челси» психологически сейчас слаб) и огромный набор игроков, среди которых нет чистого нападающего. А также фанатов, которые недовольны и будут требовать перемен с первого дня, и СМИ, которые будут ещё пристальнее следить за каждой, даже малейшей ошибкой.

Единственный плюс для нового тренера «Челси» прямо сейчас – это возможность «прощупать» состав и его вариации. Забраться на четвёртое место уже практически нереально, градус требований на остаток сезона сильно занижен, поэтому в оставшихся турах можно заниматься поиском идеального баланса в этой россыпи дорогих талантов.

В любом случае Боули придётся либо долго искать, либо махать перед тренером крупной пачкой денег, чтобы убедить его взяться за ликвидацию этого хаоса. И пока владелец выбирает первый вариант – он не намерен торопиться. Цена ошибки слишком высока, поэтому каждый потенциальный кандидат будет досконально изучаться, и молниеносно резких решений ждать не стоит. По крайней мере, так пишет The Athletic. Боули со спортивными директорами намерен провести интервью с пятью кандидатами, при этом какого-то явного фаворита нет, несмотря на многочисленные сообщения СМИ про Юлиана Нагельсмана.

Про немца пишут давно и много, но Sky Germany сообщает, что вероятность его назначения – 50 на 50. Нагельсман не хочет браться за работу до лета по простой причине: он знает, что в межсезонье будет востребован – в нём заинтересован «Тоттенхэм», может, освободится место в «Реале». Ещё один фактор, который всё усложняет, – это его контрактная связь с «Баварией»: если немец договорится с «Челси» прямо сейчас, то лондонскому клубу придётся платить мюнхенцам трансферную компенсацию (напомним, за Поттера уже платили). Sky Germany пишет, что между клубами никаких переговоров не было.

Юлиан Нагельсман Фото: Getty Images

Второй возможный вариант – Маурисио Почеттино, которого Боули хотел видеть в «Челси» ещё в сентябре, но в итоге отказался от его кандидатуры. The Times писал, что владелец «Челси» тогда почувствовал, что аргентинец неспособен конкурировать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. В феврале про кандидатуру Почеттино снова заговорили, но инсайдеры сообщали, что он отказался. Когда-то давно тренер говорил: «Я никогда не стану тренером «Барселоны» или «Арсенала», потому что я отождествляю себя с «Тоттенхэмом» и «Эспаньолом». Это зависит не от меня». Возможно, и в этот раз не выйдет.

Маурисио Почеттино Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Третий вариант – Луис Энрике, который сидит без работы с чемпионата мира – 2022. Фабрицио Романо говорит, что испанский тренер настроен как можно быстрее вернуться к работе, потому что не хочет ставить свою карьеру на долгую паузу. Сам Энрике готов ехать в АПЛ: «Я хочу работать в Англии. С тех пор как завершился чемпионат мира, я не читал испанскую прессу, я не смотрел социальные сети, я читал только английскую прессу», — сказал он SER Gijon. Несмотря на рвение Энрике, большой вопрос, подойдёт ли он именно «Челси»: у него свой особенный стиль, рассчитанный на выстраивание системы в течение нескольких лет (это Боули может устроить). Но вот совпадёт ли его видение с возможностями состава – вопрос другой.

Луис Энрике Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Четвёртый кандидат – Лучано Спаллетти. Непонятно лишь, какой может быть интерес у итальянца, который сейчас успешно ведёт «Наполи» к долгожданному титулу, а также имеет все шансы как минимум выйти в финал ЛЧ. Менять место работы в такой ситуации просто нелогично.

Пятый – Рубен Аморим, который сейчас проводит хороший отрезок со «Спортингом». Он уже отказал «Тоттенхэму», когда тот уволил Антонио Конте, поэтому вряд ли Боули удастся заманить его на «Стэмфорд Бридж».

Боули будет беседовать, приводить аргументы, а возможно – просто подкупать деньгами, потому что идти в «Челси» прямо сейчас – та ещё авантюра. И очень интересно, кто в итоге на неё согласится. А главное – на каких условиях.