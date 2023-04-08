«Торпедо» победило в РПЛ впервые за 203 дня! Есть ли теперь шанс не вылететь?

«Торпедо» – самая безнадёжная команда РПЛ на дистанции. Если «Химки» немного пошумели на старте сезона, а только потом свалились вниз, то команда из Москвы там была с самого начала. Слабый состав, замены тренеров (Бородюк, Талалаев) и руководителей (Маслов, Геркус) – казалось, что ещё можно ожидать? Последний (и одновременно первый) раз в РПЛ на поле команда победила 17 сентября 2022-го. Жертвой на удивление стал ЦСКА. Через месяц хлопнули их и в Кубке – а потом были либо ничьи, либо в основном поражения.

Уточнение – ещё три очка команда набрала решением КДК, который засчитал «технарь» «Пари НН». Так что перед игрой с другим аутсайдером – «Факелом» – у торпедовцев было 10 баллов. И при этом новый тренер Жозеп Клотет. Для него это был второй матч в России. В первом команда проиграла «Ростову» в гостях 1:2.

В игре с «Факелом» счёт получилось открыть уже в первом тайме. Атака с несколькими быстрыми пасами вывела на забегание Кухарчука. Казалось, он уже не доберётся до мяча, но воронежский защитник Морозов ошибся с позицией. Кухарчук вылетел из под него и точно пробил.

Дальше началась обоюдоострая игра. Но при этом никто не закрывался. Моменты были у обеих команд, но уже в концовке матча вновь отличились торпедовцы. Всё благодаря дальнему удару Нетфуллина.

После игры Александр Рязанцев рассказал, что при новом тренере изменился подход к работе. А у самой команды меняется менталитет. Но одновременно наверняка появляется надежда на спасение. Сейчас у команды 13 очков. И четыре – до зоны стыковых матчей. На 14-м месте располагается как раз «Факел».

Но с календарём на финиш сезона команде не очень повезло. Почти все соперники гораздо выше классом. При этом есть и преимущество: из восьми матчей шесть – в Москве. Один раз слетать в Сочи, один раз добраться до Химок. В остальном: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Ахмат» и «Оренбург». Вот как выглядит календарь клуба и его конкурентов до конца сезона.

Календарь «Торпедо» (13 очков) до конца сезона:

15 апреля, «Спартак» (д);

22 апреля, «Химки» (г);

6 мая, «Ахмат» (д);

13 мая, ЦСКА (г);

20 мая, «Динамо» (д);

27 мая, «Оренбург» (д);

3 июля, «Локомотив» (г).

Календарь «Химок» (13 очков, матч в запасе) до конца сезона:

9 апреля, ЦСКА (г);

15 апреля, «Крылья Советов» (г);

22 апреля, «Торпедо» (д);

30 апреля, «Локомотив» (г);

6 мая, «Динамо» (д);

13 мая, «Спартак» (д);

20 мая, «Ахмат» (г);

27 мая, «Урал» (д);

3 июня, «Пари НН» (г).

Календарь «Факела» (17 очков) до конца сезона:

16 апреля, «Ахмат» (д);

22 апреля, «Оренбург» (д);

28 апреля, «Динамо» (г);

6 мая, «Ростов» (г);

14 мая, «Пари НН» (д);

20 мая, «Локомотив» (г);

28 мая, «Крылья Советов» (д);

3 июня, «Зенит» (г).

Да, будет сложно. Но ощущение, что «Торпедо» будет бороться до конца.