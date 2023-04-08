«Торпедо» победило в РПЛ впервые за 203 дня! Есть ли теперь шанс не вылететь?

«Торпедо» – самая безнадёжная команда РПЛ на дистанции. Если «Химки» немного пошумели на старте сезона, а только потом свалились вниз, то команда из Москвы там была с самого начала. Слабый состав, замены тренеров (Бородюк, Талалаев) и руководителей (Маслов, Геркус) – казалось, что ещё можно ожидать? Последний (и одновременно первый) раз в РПЛ на поле команда победила 17 сентября 2022-го. Жертвой на удивление стал ЦСКА. Через месяц хлопнули их и в Кубке – а потом были либо ничьи, либо в основном поражения.
Уточнение – ещё три очка команда набрала решением КДК, который засчитал «технарь» «Пари НН». Так что перед игрой с другим аутсайдером – «Факелом» – у торпедовцев было 10 баллов. И при этом новый тренер Жозеп Клотет. Для него это был второй матч в России. В первом команда проиграла «Ростову» в гостях 1:2.
В игре с «Факелом» счёт получилось открыть уже в первом тайме. Атака с несколькими быстрыми пасами вывела на забегание Кухарчука. Казалось, он уже не доберётся до мяча, но воронежский защитник Морозов ошибся с позицией. Кухарчук вылетел из под него и точно пробил.
Дальше началась обоюдоострая игра. Но при этом никто не закрывался. Моменты были у обеих команд, но уже в концовке матча вновь отличились торпедовцы. Всё благодаря дальнему удару Нетфуллина.
После игры Александр Рязанцев рассказал, что при новом тренере изменился подход к работе. А у самой команды меняется менталитет. Но одновременно наверняка появляется надежда на спасение. Сейчас у команды 13 очков. И четыре – до зоны стыковых матчей. На 14-м месте располагается как раз «Факел».
Но с календарём на финиш сезона команде не очень повезло. Почти все соперники гораздо выше классом. При этом есть и преимущество: из восьми матчей шесть – в Москве. Один раз слетать в Сочи, один раз добраться до Химок. В остальном: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Ахмат» и «Оренбург». Вот как выглядит календарь клуба и его конкурентов до конца сезона.
Календарь «Торпедо» (13 очков) до конца сезона:
22 апреля, «Химки» (г);
6 мая, «Ахмат» (д);
13 мая, ЦСКА (г);
20 мая, «Динамо» (д);
27 мая, «Оренбург» (д);
3 июля, «Локомотив» (г).
Календарь «Химок» (13 очков, матч в запасе) до конца сезона:
15 апреля, «Крылья Советов» (г);
22 апреля, «Торпедо» (д);
30 апреля, «Локомотив» (г);
6 мая, «Динамо» (д);
13 мая, «Спартак» (д);
20 мая, «Ахмат» (г);
27 мая, «Урал» (д);
3 июня, «Пари НН» (г).
Календарь «Факела» (17 очков) до конца сезона:
22 апреля, «Оренбург» (д);
28 апреля, «Динамо» (г);
6 мая, «Ростов» (г);
14 мая, «Пари НН» (д);
20 мая, «Локомотив» (г);
28 мая, «Крылья Советов» (д);
3 июня, «Зенит» (г).
Да, будет сложно. Но ощущение, что «Торпедо» будет бороться до конца.
- 8 апреля 2023
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