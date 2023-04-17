7 спортивных событий вторника: интриги ЛЧ, новая битва Непомнящего и плей-офф НХЛ

За какими матчами следить завтра, 18 апреля. День начинается с кофе и ночных хоккея и баскетбола!

Время в материале указано по Москве. Программа коротко:

Время Вид Событие 2:00 🏒 «Каролина» — «НЙ Айлендерс», НХЛ, 1/4 финала — Восток, первый матч 5:00 🏀 «Сакраменто» — «Голден Стэйт», НБА, 1/4 финала — Запад, второй матч 12:00 ♟ Непомнящий — Лижэнь, седьмая партия матча за шахматную корону 19:30 🏀 УНИКС — «Зенит», Единая лига, 1/2 финала, второй матч 19:30 🏐 «Зенит-Казань» — «Локомотив», Суперлига, 1/2 финала, второй матч 22:00 ⚽️ «Наполи» — «Милан», ЛЧ, 1/4 финала 22:00 ⚽️ «Челси» — «Реал», ЛЧ, 1/4 финала

🏒 2:00: первый матч розыгрыша Кубка Стэнли — 2023

В первый игровой день плей-офф НХЛ на лёд выйдут восемь команд, а откроет программу битва «Каролины» и «Нью-Йорк Айлендерс». Российский дуэт вратарей «островитян» Илья Сорокин – Семён Варламов готов противостоять нападению «ураганов» — кстати, одному из худших среди участников плей-офф, ведь меньше «Каролины» в регулярке забили только сами «Айлендерс». Возможно, дело в том, что лидер «ураганов» Андрей Свечников получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона, но даже без него «Каролина» остаётся фаворитом серии.

Фото: AP/TASS

🏀 5:00: плей-офф НБА с участием действующего чемпиона

Действующие чемпионы НБА проведут уже второй матч серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто». В первой игре сильнее оказались «короли», которые не участвовали в постсезоне с 2006 года. Смогут ли «воины» сравнять счёт или «Кингз» всё-таки сделают счёт 2-0? Ранним утром узнаем.

Фото: Loren Elliott/Getty Images

♟ 12:00: седьмой раунд матча за шахматную корону

В противостоянии между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем миновало уже шесть партий. И градус растёт! Наш автор гроссмейстер Дмитрий Кряквин провёл неожиданную параллель: «Матч всё больше напоминает «манильскую мясорубку» с Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. Боксёры тогда нанесли друг по другу огромное количество ударов и к концу кровавого и зрелищного противостояния просто обессилели. Раундов тогда, кстати, пока судьи не остановили бой, случилось 14 – как и партий в Астане».

Счёт 3:3, у шахматистов был выходной, чтобы перезагрузиться и дополнительно подготовиться к новой битве.

Фото: FIDE

🏀 19:30: «Зенит» реабилитируется за позорный первый матч с УНИКСом?

Старт полуфинала между УНИКСом и «Зенитом» получился в одну корзину: 94:67. Главный тренер питерцев Хавьер Паскуаль был удивлён: «Кажется, наша команда осталась в Санкт-Петербурге. За свою 15-летнюю карьеру подобные матчи были у меня лишь два-три раза. Однако это лишь стартовая встреча серии. У нас есть возможность реабилитироваться в следующих играх». Второй матч покажет, насколько «Зенит» готов бороться за титул, в первую очередь психологически.

Фото: vtb-league.com

🏐 19:30: травмированный «Локомотив» пытается навязать борьбу «Зениту» во втором матче полуфинала ЧР

Терпеливый «Зенит» дожал обескровленный «Локомотив» на старте серии в Казани. Отсутствие главного в нападении новосибирцев Дражена Лубурича сказалось в концовках — их гости провалили полностью. Полноценному камбэку «Локо» мешал и 35-летний Макс Михайлов. Диагональный вновь сыграл на опыте — вколотил 21 мяч и вытащил напарников из ментальной ямы после второй партии. Вопрос по травмированному сербу открыт: если он вернётся в строй к ответному матчу, то у гостей появятся все шансы зацепить ничью перед домашней серией.

Фото: ВК «Зенит»

⚽ 22:00: «Наполи» с Осимхеном в составе обыграет «Милан» и впервые выйдет в полуфинал Лиги чемпионов?

Главный матч дня состоится в Неаполе. Будущий чемпион Италии — «Наполи» — примет дома действующего обладателя трофея — «Милан». И всё в рамках отстройки игры четвертьфинала ЛЧ! В первом матче на «Сан-Сиро» миланцы одержали минимальную победу. Единственный гол забил полузащитник Исмаэль Беннасер. «Милан» уже дважды обыгрывал «Наполи» в сезоне: ранее команда Стефано Пиоли также разгромила неаполитанцев (4:0) на стадионе «Диего Армандо Марадона» в рамках Серии А. В первой встрече чемпионата Италии в январе 2023-го «Наполи» одержал гостевую победу (2:1), но «Милан» выглядел лучше соперника по игре. Теперь красно-чёрным нужно не уступить на чужом поле в ЛЧ, чтобы выйти в полуфинал.

Плохую новость для «Милана» перед матчем сообщил тренер «Наполи» Лучано Спаллетти. Он заявил, что в ответной игре участие примет нигерийский форвард Виктор Осимхен, пропустивший встречу на «Сан-Сиро» из-за травмы. Теперь Пиоли необходимо поломать голову, как нейтрализовать лучшего бомбардира Серии А. Однако «Наполи» придётся обойтись без двух игроков основы: из-за красной карточки в первой встрече ответный матч пропустит полузащитник Андре Замбо Ангисса. Также из-за перебора жёлтых карточек команде Спаллетти не поможет лидер обороны – корейский защитник Ким Мин Джэ.

В случае победы «Наполи» впервые сыграет в полуфинале Лиги чемпионов, а «Милан» вернётся в эту стадию плей-офф впервые с сезона-2006/2007. Тогда команда выиграла трофей, в финале одержав победу над «Ливерпулем» (2:1).

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

⚽ 22:00: «Челси» попытается сотворить сенсацию в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» одержал уверенную победу над «Челси» — 2:0. Отличились Карим Бензема (семь голов в последних пяти матчах) и Марко Асенсио (три мяча в пяти встречах), набравшие отличную форму в весенней части сезона. «Реал» заработал комфортное преимущество перед ответной встречей. Вдобавок ко всему «Челси» в матче в Лондоне не сможет рассчитывать на одного из важнейших футболистов – защитника Бена Чилуэлла. Англичанин получил прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол на 59-й минуте первого матча.

Не добавляет позитива статистика временного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда: после его назначения клуб уступил в трёх встречах («Вулверхэмптон» — 0:1, «Реал» — 0:2, «Брайтон» — 1:2). Однако в Лиге чемпионов иногда происходят чудесные спасения. «Хорошие вещи в этом матче были, но результат – реальность. На «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи. Поэтому мы должны верить. Мы должны быть более позитивными. Если мы это сделаем… Я принимал участие в тех вечерах на «Стэмфорд Бридж». Нужно продолжать в том же духе», — отмечал Лэмпард. Получится ли у «Челси» совершить чудо во втором?