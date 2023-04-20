41-летний тренер покоряет Европу! Как «Юнион» творит историю в Лиге Европы

Неожиданно для многих в четвертьфинал Лиги Европы забрался «Юнион». Бельгийский клуб проводит феноменальный сезон под руководством Карела Герартса, для которого это первый год карьеры на посту главного тренера. Рассказываем, чего такого сделал начинающий специалист с «Юнионом», что теперь его команда может пройти «Байер» в четвертьфинале Лиги Европы и выйти в полуфинал.

Как Карел Герартс ведёт «Юнион» к успеху

Всю игровую карьеру Герартс провёл в бельгийских клубах. Больше всего матчей полузащитник сыграл за «Брюгге», с которым выиграл четыре трофея. Через полгода после завершения игровой карьеры бельгиец стал спортивным координатором в «Остенде». Там Герартса хватило на два с половиной месяца. Летом 2019-го Карел вошёл в тренерский штаб «Юниона». Бельгиец добился больших высот в тандеме с Фелисом Маззу. Они привели «Юнион» ко второму месту в сезоне-2021/2022. После успешного результата Маззу позвали в «Андерлехт», а Герартс возглавил «Юнион».

Карел Герартс Фото: Christof Koepsel/Getty Images

41-летний специалист не провалился. Карел не стал рушить систему, на которой клуб строился при Маззу, и продолжил работу предшественника. Уже сейчас можно утверждать, что бельгиец справляется отлично – его команда одержала 32 победы в 49 матчах, борется за чемпионство с «Генком» (с отставанием в два очка, остался последний тур перед шестью матчами чемпионского плей-офф) и за победу в Лиге Европы (первый матч с «Байером» – 1:1). Кроме того, «Юнион» дошёл до полуфинала Кубка Бельгии, где уступил в серии пенальти «Антверпену». Конечно, для недавнего участника второго дивизиона чемпионата Бельгии играть на три фронта – непривычно.

«Юнион» — шестой в Бельгии по стоимости состава. Команда Герартса действует по схеме 3-5-2, иногда переключаясь по ходу матча на 5-3-2. По сравнению с тактикой Маззу новый тренер добавил больше задач крайним защитникам, которые теперь активно подключаются в атаку. Благодаря этому бельгийский клуб стал больше создавать с флангов и забивать. Так, например, центральный полузащитник Тедди Теума – один из главных бомбардиров «Юниона». Использование «треугольников», быстрый пас, прессинг – всё это заложено в фундаменте бельгийской команды, которую строит Герартс. Кроме того, длинные передачи центральных защитников – ещё один из ключей к построению атаки.

Карел Герартс Фото: «Юнион»

Показательный момент – состав «Юниона» не претерпел значительных изменений за последние годы. В матче с «Унионом» в Лиге Европы за бельгийский клуб в старте вышли семь игроков, которые ещё два года назад играли во втором дивизионе. Нельзя не отметить, что «Юниону» улыбается удача: в этом сезоне они забили на 13 мячей сверх xG, и ещё в команде почти нет травмированных. Примечательно, что в конце 2022-го Карел получил награду лучшему бельгийскому тренеру, а годом ранее лауреатом был Маззу, который, кстати, звал бывшего помощника с собой в «Андерлехт». Вот что говорил Герартс об этом летом 2022-го.

Карел Герартс главный тренер «Юниона» «Я здесь уже три года и чувствую себя прекрасно. У меня с клубом особая связь. Доверие, которое мне оказывают, бесценно. Маззу действительно звал меня в «Андерлехт», и я некоторое время раздумывал над этим предложением. Но как только «Юнион» предложил мне пост главного тренера, я ни секунды не колебался. Считаю свою задачу не сложной, а увлекательной. Будем двигаться шаг за шагом. Уходящих игроков заменят достойные ребята. Может, это и не самые громкие имена, но будьте уверены: у нас станет очень солидный состав».

Большая удача «Юниона» заключается ещё и в том, что после успешного прошлого сезона клуб сохранил ключевых лидеров. Это во многом и помогло Герартсу продолжать спокойно выстраивать команду по конспектам Маззу, внедряя свои идеи. Даже если «Юнион» останется без трофеев, этот сезон можно будет занести в актив – клуб до последнего борется за титул и удивил всех в еврокубках. После невыхода в групповой этап ЛЧ команда дважды обыграла «Унион» и «Мальмё» и один раз «Брагу» в Лиге Европы. Для вчерашнего дебютанта элитного дивизиона это поистине круто.