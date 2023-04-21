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Чемпионат Бразилии по футболу: экс-игрок «Спартака» Айртон – лучший бомбардир обновлённой «Мараканы», как он забивает

Экс-игрок «Спартака» забил больше всех на новой «Маракане». Вот это превращение защитника!
Анатолий Романов
Айртон
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Оказывается, Айртон умеет здорово завершать атаки – не хуже форвардов.

Год назад, в марте 2022-го, из «Спартака» уехал его основной левый защитник Айртон. Красно-белые отдали бразильца «Фламенго» в аренду с правом выкупа, которым клуб из Рио-де-Жанейро и воспользовался в январе 2023-го. Москвичи получили свои € 7 млн, а «Фламенго» – нужного команде игрока.

В «Спартаке» Айртон считался атакующим защитником, но не сказать, чтобы он много забивал даже для игрока своего амплуа. За 88 матчей в РПЛ он положил всего три мяча – это в среднем один гол за целый чемпионат из 30 туров. Кроме того, однажды бразилец отличился в Кубке России, поразив ворота «Родины».

Тем удивительнее прорыв, который случился в последний месяц у Айртона как у снайпера. Левый защитник забил в четырёх матчах подряд! Оказалось, что именно экс-спартаковец теперь – лучший бомбардир в новой эре легендарного стадиона «Маракана».

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Первый мяч за «Фламенго» Айртон забил ещё в июне 2022-го в чемпионате Бразилии. Его гол стал победным во встрече Серии А с «Куябой», правда, получился курьёзным. Защитник ушёл на фланге от двоих оппонентов и сделал кросс, а мяч полетел в створ ворот. Голкипер этого явно не ждал и ошибся. Он отбил мяч в свои ворота, однако гол всё же записали на Айртона.

Потом экс-спартаковец поучаствовал в разгроме «Атлетико Паранаэнсе» (5:0) в матче Серии А. Айртон забил в результате контратаки «два в ноль». Партнёр вышел один на один с вратарём и обыграл его, но упал. А Айртон дослал мяч в сетку с правой.

Это были первые два гола левого защитника на «Маракане». Остальные он забил в марте-апреле 2023-го. Сначала Айртон проявил себя в решающих матчах чемпионата штата Рио-де-Жанейро (Лига Кариока). В ответном полуфинале с «Васко да Гама» экс-спартаковец отличился после того, как его партнёр неожиданно для соперника разыграл штрафной. Айртон получил пас на ход и благодаря быстрым ногам сумел убежать к воротам, несмотря на то что его оппонент был явно ближе к мячу. Защитник «Фла» сблизился с голкипером и перекинул мяч через него правой ногой.

В финале «Фламенго» сыграл со своим самым принципиальным противником – «Флуминенсе», из которого, к слову, бразилец и переходил в «Спартак» в январе 2019-го. В первом финальном матче при счёте 0:0 Айртон забил ценнейший гол. «Фла» провёл позиционную атаку, а крайний защитник ворвался в штрафную через левый полуфланг и точно пробил в дальний нижний угол. В том дерби Айртон ещё и голевую передачу отдал, а его команда одержала победу – 2:0. Казалось, трофей в руках красно-чёрных.

Тем не менее в ответном матче «Флу» взял убедительный реванш, разгромив «Фламенго» со счётом 4:1. В компенсированное время, когда его команда уже проигрывала с разницей в четыре мяча, Айртон забил похожий гол. Подключился вперёд и после кросса и отскока мяча от головы соперника поразил цель. Остановил мяч левой, потом пробил в дальний угол из-под защитника «Флуминенсе». Экс-спартаковец совершенно не радовался голу, так как понимал, что он не спасёт «Фламенго».

«Кого могу отдельно отметить? Айртона. Он сыграл великолепно», – сказал ещё после первого финала главный тренер «Фла» Витор Перейра.

Айртон Лукас (на переднем плане)

Айртон Лукас (на переднем плане)

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Наконец, 16 апреля в 1-м туре нового чемпионата Бразилии Айртон забил, пожалуй, свой самый красивый гол за красно-чёрных. Да ещё и победный. Это случилось в матче с «Куритибой». Левый защитник получил мяч метрах в 22-23 от ворот, подработал его двумя касаниями и нанёс мощный удар в дальний верхний угол. Попал идеально – очень красиво!

Сейчас кто-то называет Айртона лучшим игроком «Фламенго», а в прошлом сезоне экс-спартаковец, бывало, и в основу не попадал, имея в конкурентах такого сильного, пусть и возрастного игрока, как Филипе Луис. Но понятно, что в свои 37 бывший защитник «Атлетико», «Челси» и сборной Бразилии уже не тянет игру на несколько фронтов. В чемпионате Бразилии чаще играл Айртон, в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии – Филипе Луис.

Если взглянуть на статистику прошлого сезона Серии А и 1-го тура нового, то выяснится, что Айртон на втором месте во «Фламенго» по количеству попыток дриблинга (122) и успешных обводок (75). Левый защитник среди лучших и по созданным голевым моментам (17). Всего он нанёс 24 удара по воротам, в створ попал 11 раз.

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Интересно, что Айртон лидирует в составе «Фла» по количеству передач – 1670 (86% точных), единоборств – 483 (57% выигранных) и возвратов мяча на чужой половине поля – 36. С другой стороны, у него больше всех и потерь мяча (196), в том числе на своей половине (51). Но главное, что с «Фламенго» он постоянно борется за трофеи: завоевал в 2022-м Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии, сыграл в матчах за Суперкубок Южной Америки и Суперкубок Бразилии, поучаствовал в финальных матчах Лиги Кариока и выступил на клубном чемпионате мира.

А газон «Мараканы» – самый счастливый для Айртона. С тех пор как этот стадион открылся после реконструкции, продолжавшейся до 2013 года, никто не забил там больше левого защитника. Экс-спартаковец вписывает своё имя в историю знаменитой арены.

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