Аргентинский талант шокировал «Арсенал»! Лучшие выступления молодёжи на неделе

Прошли полуфиналы Юношеской лиги УЕФА, которые играются в Швейцарии. Роко Брайкович и Эрнест Поку обеспечили своим командам выход в финал, но они не единственные янгстеры, сверкнувшие на неделе — о них рассказываем ниже.

Карим Адейеми оживил мечту «Боруссии» о чемпионстве

«Боруссия» воспользовалась осечкой «Баварии» и после победы над «Айнтрахтом» возглавила таблицу Бундеслиги. Карим Адейеми впервые проявил себя после восстановления от травмы: вингер провёл полный матч и отдал два ассиста.

Карим Адейеми (№27) Фото: Lars Baron/Getty Images

После игры немец рассказал о мечте: «Я всегда хотел стать чемпионом Германии! Это моя цель, ради этого я здесь. Я верил в это даже тогда, когда мы были шестыми».

Воспитанник «Тоттенхэма» тащит «Сандерленд»

«Сандерленд» по итогам матча с «Вест Бромвичем» уже находится в плей-офф Чемпионшипа, но конкурентам ещё предстоит сыграть. Команда одержала волевую победу со счётом 2:1. Героем стал 21-летний Деннис Киркин: во втором тайме левый защитник оформил дубль. На счету воспитанника «Тоттенхэма» пять голов в этом сезоне.

Карлос Алькарас хоронит чемпионство «Арсенала»?

«Арсенал» дома упустил победу в матче с «Саутгемптоном» (3:3). В этом матче сверкнул 20-летний полузащитник Карлос Алькарас. Аргентинец провёл на поле всего 45 минут, но за это время забил, отдал ассист и вынес мяч с ленточки своих ворот. Отличился хавбек, кстати, после привоза Аарона Рамсдейла на 28-й секунде встречи.

Роко Брайкович вывел «Хайдук» в финал Юношеской лиги УЕФА

Молодежь «Хайдука» в полуфинале обыграла «Милан» на глазах у нескольких тысяч болельщиков, приехавших из Хорватии в Швейцарию. 17-летний вингер Роко Брайкович отдал два ассиста и сыграл ключевую роль в победе. В этом сезоне на счету юноши девять голевых действий в 25 матчах за команду U19.

Роко Брайкович Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

«Страсбург» воспитал своего Хабиба! На выходных он отдал два ассиста

«Страсбург» на выезде переиграл «Реймс» — 2:0. Зарешали два Хабиба — Диалло и Диарра. На счету первого дубль, а 19-летний Диарра отдал два ассиста. А ещё неделю назад воспитанник «Страсбурга» забил свой первый гол в Лиге 1.

Сербский алмаз тащит «Удинезе»

«Удинезе» разгромил «Кремонезе». На счету 21-летнего Лазара Самарджича прекрасный гол тривелой и ассист. Серб уже набрал девять результативных баллов в этом сезоне.

Лазар Самарджич Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Лазар в марте решил представлять Сербию на международном уровне, а до этого играл в немецких молодёжках. В топ-5 лиг есть только три полузащитника моложе Лазара с 4+4 в этом сезоне — Джуд Беллингем, Габриэль Вейга и Фарес Шаиби. В «Удинезе» летом Самарджич, скорее всего, не останется: пресса связывает его с переходом в «Наполи».

АЗ в финал ЮЛЧ протащил Эрнест Поку

Второй финалист Юношеской лиги УЕФА — АЗ. В пятницу голландцы по пенальти одолели «Спортинг». Герой встречи — 19-летний Эрнест Поку: вингер оформил 1+1. В этом сезоне ЮЛЧ Эрнест уже забил шесть голов, от его действий пострадали ещё «Реал» и «Айнтрахт».

«Интернасьонал» обыграл «Фламенго» благодаря дублю суперзапасного

В Бразилии стартовал чемпионат. Во 2-м туре сошлись «Интернасьонал» и «Фламенго». Роль «суперсаба» исполнил 21-летний Маурисио: полузащитник появился при счёте 1:0 в пользу «Фламенго», оформил дубль и принёс «Интернасьоналу» победу. Победный мяч бразилец забил на 98-й минуте, красиво перебросив вратаря.

Ксави Симонс облегчает ПСВ путь в Лигу чемпионов

ПСВ и «Аякс» на выходных в очной встрече решали судьбу второй строчки, так как «Фейеноорд» практически наверняка станет чемпионом. Ксави Симонс отдал ассист, заработал и реализовал пенальти, чем внёс весомый вклад в разгром «аяксидов».

Ксави Симонс Фото: Broer van den Boom/Getty Images

Ксави всё чаще связывают с возвращением в «ПСЖ», и сам голландец признавался, что скучает по Парижу. Но в то же время Симонс рассказывал, что мечтает перейти в АПЛ, а ПСВ хочет убрать из его контракта опцию выкупа для парижан.

Адам Гложек вывел «Байер» в полуфинал ЛЕ

Чешский вингер в ответном матче с «Юнионом» забил и отдал ассист — это его первые результативные действия в Лиге Европы в составе немецкого клуба.

Адам Гложек Фото: Chris Brunskill/Getty Images

На выходных Адам забил «Лейпцигу», а «Байер» победил и приблизился к пятому месту Бундеслиги.

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