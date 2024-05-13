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Гвардиола признался, что просыпался в 3 часа ночи, чтобы смотреть игры Майкла Джордана

Гвардиола признался, что просыпался в 3 часа ночи, чтобы смотреть игры Майкла Джордана
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что 90-е годы просыпался для того, чтобы посмотреть игры Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с участием Майкла Джордана.

«Когда он играл в 90-х, я просыпался в Барселоне в 3-4 утра. Жена в тот момент ещё спала, а я смотрел телевизор, потому что у меня было чувство, что я больше никогда не увижу эту харизму, эту страсть к соперничеству, этот талант и мастерство в одном человеке», — сказал Гвардиола на канале TNT Sports в YouTube.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана:

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