В УЕФА хотят провести финалы ЛЧ в США. Это противоречит их критике Суперлиги

Чеферин не хочет слышать о реформах Переса, Лапорты и Аньелли, предлагающих экспансию европейского футбола. Но делает то же самое.

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Men In Blazers поделился интересной информацией, касающейся будущего финалов Лиги чемпионов. Он заявил, что решающие матчи главного европейского турнира могут состояться в США. Но не противоречит ли это тому, как Чеферин отчаянно борется с Суперлигой, также преследующей целью глобализацию?

«Это возможно. В этом году финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле, в 2024-м — в Лондоне, в 2025-м — в Мюнхене, а дальше — посмотрим. Футбол в наши дни очень популярен в США. Американцы готовы к лучшему, и они будут следить за европейскими клубами так же, как и европейские болельщики следят за клубами НБА. Это очень важный, многообещающий рынок на будущее. У нас хорошо продаются права. Спонсорство из США пока не очень велико, но в Штатах коммерциализация выглядит по-другому, и в том, что касается коммерциализации, американцы более талантливы, чем мы, европейцы. Что меня на самом деле шокировало, так это то, что финал Евро-2020 в США смотрело больше людей, чем финал НБА», — ответил словенец в интервью на вопрос о возможности проведения финалов ЛЧ в США.

Финал ЛЧ-2021/2022 Фото: Ruben Albarran/Getty Images

В конце августа 2022 года УЕФА продал компании Paramount Global ТВ-права на показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и других турниров под своей эгидой. Американцы заплатили $ 1,5 млрд за показ европейских матчей на протяжении шести сезонов – предыдущий контракт оценивался в $ 100 млн за сезон, новый – в $ 250 млн. По информации The Athletic, Чеферин хочет начать с проведения нескольких игр группового этапа Лиги чемпионов в Нью-Йорке, Майами или Лос-Анджелесе. Следом провести в США финал турнира, а в идеале – организовать «финал четырёх».

Сделка вступит в силу с розыгрыша-2024/2025, когда введут новый формат розыгрыша Лиги чемпионов по «швейцарской модели» с расширением количества участников до 36 и увеличением количества матчей. Туров на групповом этапе было шесть, а станет восемь (при этом восемь соперников, четыре игры дома, четыре – на выезде). Также больше не будет деления на маленькие группы, все 36 команд – в единой турнирной таблице. Календарь не определён заранее, а зависит от успешности выступления. Команды, которые показывают хорошие результаты, будут играть с равными соперниками, а аутсайдер – с другими слабыми клубами. Каждый получит шанс подняться в таблице, при этом неудачники всё равно проведут несколько игр с топами. Итого – 144 матча на групповом этапе вместо 96 сейчас, больше матчей между равными соперниками, больше разнообразных встреч между лучшими клубами.

УЕФА и Чеферин двигают европейский футбол к экспансии и поблажкам для топ-чемпионатов и грандов. Но зачем словенец так яростно осуждает всё то, о чём говорят люди, причастные к концепции Суперлиги? Ведь УЕФА, по сути, реформирует футбол по тем же принципам, на которых новый турнир хотели строить Аньелли, Перес и компания. Они также раздумывали о проведении матчей топ-клубов за пределами Европы. При этом, не забывая о важности спортивных достижений, национальных лиг и финансовой устойчивости.

Вот, к примеру, 10 пунктов, представленных генеральным директором Суперлиги Берндом Райхартом в феврале:

1. Спортивные достижения лежат в основе турнира.

В Суперлиге будут участвовать 60–80 команд. Это будет открытый турнир с делением на несколько дивизионов. Доходы будут распределены между всеми клубами. Участие в Суперлиге будет зависеть от спортивных результатов в течение сезона. Постоянных членов не будет.

2. Национальные чемпионаты – основа футбола.

Клубы продолжат играть в национальных чемпионатах, как и прежде. Ожидается, что за счёт создания Суперлиги национальные лиги станут более интересными, так как новый турнир даст участникам дополнительные ресурсы.

3. Повышение конкурентоспособности за счёт стабильного дохода.

За счёт роста доходов и строгого соблюдения правил финансовой устойчивости клубы станут более конкурентоспособными. Команды, прошедшие квалификацию в Суперлигу, гарантированно получат 14 матчей на европейском уровне за сезон. Благодаря этому доходы станут более предсказуемыми и стабильными.

4. Здоровье игроков – самое важное.

При определении количества матчей в году нужно отталкиваться от мысли о здоровье игроков. Нужно привлекать профсоюзы. Матчей не должно быть больше, чем сейчас. Отмечается, что третьи стороны не могут заставить футболистов участвовать в новых турнирах или в расширенных версиях прежних.

5. Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.

Европейские соревнования должны организовывать сами клубы. Расходы должны основываться исключительно на заработанных средствах, а не на вливаниях капитала, которые нарушают конкуренцию. Правила финансовой устойчивости должны позволять клубам тратить на зарплаты и трансферы лишь фиксированный процент от ежегодного дохода, связанного с футболом.

6. Лучшее футбольное соревнование в мире.

Новый турнир должен претендовать на звание самого захватывающего спортивного события в мире. Нужно поддерживать страсть молодого поколения, увлечённого всемирным распространением спорта и цифровых развлечений. Этого можно достичь лишь за счёт турнира, в котором лучшие игроки будут регулярно встречаться друг с другом в течение всего сезона.

7. Лучший опыт для фанатов.

Диалог с болельщиками необходим для выработки идей, как сделать футбол лучше. Посещение выездных матчей должно поддерживаться по всем направлениям. Нужно установить стандарты инфраструктуры, которые позволят вывести стадионы на единый высококачественный уровень.

8. Улучшение финансирования женского футбола.

Необходимо продолжить развивать женский футбол, поэтому нужно, чтобы его финансирование значительно увеличилось. Инвестиции необходимы не только на профессиональном, но и на любительском уровнях.

9. Значительное увеличение солидарных выплат.

Солидарные выплаты клубам, которые не участвуют в Суперлиге, а также выплаты на социальные цели составят не менее € 400 млн в год – более чем в два раза больше, чем сейчас.

10. Ценности и законы Евросоюза должны уважаться.

Ценности, законы и свободы Евросоюза должны лечь в основу европейского клубного футбола. Юрисдикция спортивных трибуналов должна быть строго ограничена спортивными вопросами. Все остальные споры должны рассматриваться компетентными судами, а все дела должны находиться под надзором судебной системы ЕС.

Александер Чеферин президент УЕФА «Этот проект до сих пор в разработке только ради публикаций в газетах и эго отдельных заинтересованных лиц. Они пытаются что-то делать для того, чтобы укрепить свои позиции в случае переговоров с УЕФА, однако они не поняли, что обсуждать тут нечего. Но интересное дело: из трёх клубов, мнящих себя спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом, на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета. Посмотрим, не будет ли чего-нибудь и про третий клуб. Интересно посмотреть, как же они будут спасать футбол».

Понять Чеферина и УЕФА можно. Они имеют чёткую цель критики Суперлиги: удержать власть и монополию на проведение элитных европейских турниров в своих руках. Но забавно, как словенец «мочит» «Барсу», «Реал» и «Юве», руководство которых причастно к идее создания Суперлиги, а УЕФА даже не хочет слышать об идеях руководства нового соревнования. Но затем реформирует свои турниры по идентичным принципам.