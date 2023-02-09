«Суперлига жива!» Топ-клубы Европы снова идут против УЕФА

Суперлига возрождается из пепла! Планы по её созданию никуда не исчезали: всё это время, пока УЕФА был уверен, что ему удалось предотвратить раскол европейского футбола, идеологи нового турнира продолжали работать и проводили массивные исследования. Маркетинговое агентство А22, созданное специально для продвижения Суперлиги, с осени прошлого года общалось с почти 50 клубами, чтобы разработать принципы новой структуры. Её создателей не остановило даже решение Европейского суда, который ранее постановил, что УЕФА и ФИФА не нарушают законы ЕС о конкуренции, как утверждала Суперлига.

И пусть это решение было только предварительным – финальное ожидается грядущей весной – руководители нового турнира c первого дня нацелены победить в этой борьбе с чиновниками.

Всё-таки на кону стоит слишком многое – суммы с огромными нулями.

Чем всё закончилось в прошлый раз: блокировка УЕФА, суд и обещания вернуться

Cуперлигу официально представили в апреле 2021-го, но громкое провозглашение об отделении от УЕФА в принципиально новый и богатый турнир закончилось не менее громким фиаско.

Против выступили болельщики и УЕФА: Чеферин пригрозил 12 клубам, которые решили отделиться, запретом на участие в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам – потенциальным баном на вызовы в сборную. Глава УЕФА называл создание Суперлиги «плевком в лицо всем любителям футбола», а сам проект охарактеризовал как «жадный». Угрозы со стороны мирового сообщества были настолько суровы, что клубы один за другим начали выходить из проекта, извиняясь за своё решение. Но три команды всё же остались: «Реал», «Барселона» и «Ювентус» – их руководители решили идти до конца.

Андреа Аньелли, Жоан Лапорта и Флорентино Перес Фото: Getty Images

УЕФА в итоге открыл дисциплинарное дело в их отношении. В ответ клубы пошли в суд Мадрида с требованием прекратить разбирательство. Судья Мануэль Руис де Лара постановил, что команды не должны подвергаться наказанию, после чего передал дело в Европейский суд. УЕФА не согласился с решением: юристы посчитали, что в ходе разбирательства были допущены «значительные нарушения» со стороны судьи, поэтому организация подала ходатайство с требованием его отстранить. Суд Мадрида никаких нарушений со стороны судьи не выявил и ходатайство отклонил.

Следующим этапом в разбирательстве стала передача дела в суд Европейского союза (CJEU), который должен был установить, является ли контроль УЕФА над европейским футболом монополией, то есть не нарушает ли организация закон ЕС о конкуренции.

И пока суд рассматривал материалы дела и готовился вынести решение, боссы Суперлиги продолжали строить планы, что невероятно бесило Чеферина.

«Сначала они запустили свою бредовую идею в разгар пандемии, – высказывал он недовольство в марте прошлого года. – Теперь мы каждый день читаем статьи о том, что они планируют воплотить очередную идею сейчас, в разгар военных действий. Нужно ли мне больше говорить об этих людях? Они явно живут в параллельном мире. И пока мы спасаем игроков вместе с другими заинтересованными сторонами, пока мы помогаем в ужасной ситуации, они работают над таким проектом».

Чеферин не раз подчёркивал, что УЕФА борется с «планами кучки олигархов», но в конечном итоге всё же победит, потому что футбол «не может быть приватизирован меньшинством». Он убеждал, что с Суперлигой всё покончено, организация права и с юридической, и с моральной точек зрения, а её руководители и дальше могут тешить своё самолюбие, «но это всё равно не сработает».

Александер Чеферин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Идеологи Суперлиги, в свою очередь, тоже стояли на своём. Президент «Барселоны» утверждал, что клубы Суперлиги соблюдают принципы Евросоюза, чего нельзя сказать об УЕФА. Флорентино Перес говорил о монополии со стороны футбольной организации, подчёркивая, что «столп Евросоюза – это конкуренция». Чеферин называл их «обозлёнными людьми» и настаивал: Суперлига – мертва. К его голосу подключились руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас, который жёстко проходился по клубам-организаторам (обвинял их, что те хотят ограбить европейский футбол) и президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи, который иронизировал над празднованиями «Реала» после победного финала ЛЧ.

Жоан Лапорта президент «Барселоны» «Клубы отстаивают принципы Евросоюза: свободная конкуренция и европеизм. Мы хотим, чтобы футбол в Европе был устойчивым, чтобы никакие внешние участники, российские или арабские олигархи не искажали этот рынок. Не думаю, что УЕФА в состоянии наказать клубы, которые защищают эти принципы. Нас допустили до участия в следующей Лиге чемпионов. Они не хотят, чтобы их атаковала свободная конкуренция. Если УЕФА нас накажет, то получит эффект бумеранга, потому что в конечном итоге пойдёт вразрез с принципами Евросоюза».

И пока президент УЕФА пытался убедить всех вокруг, что никакого раскола в европейском футболе нет, боссы Суперлиги собирались и обсуждали новый формат турнира. В октябре у Суперлиги появился генеральный директор – немец Бернд Райхарт, который сразу же заявил, что турнир запустится в сезоне-2024/2025.

Райхарт начал активно выступать по теме Суперлиги, пытаясь через свои интервью донести мысль, что создание такого турнира – неизбежно. И именно это может спасти футбол, который прямо сейчас болен и потерял интерес среди молодёжи.

«Суперлига не мертва — вовсе нет, она очень даже жива», – говорил Райхарт в декабре.

И это был намёк УЕФА, что расслабляться точно не стоит.

Новая Суперлига: 80 команд

В декабре суд Европейского союза постановил, что правила УЕФА и ФИФА не нарушают законы ЕС, а значит, организации могут блокировать вступление клубов в посторонние турниры и наказывать игроков за участие в них.

«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любое новое соревнование подлежит предварительному согласованию, совместимы с законодательством Евросоюза о конкуренции», – заявил судья.

Райхарт иронично отреагировал: «Генеральный адвокат ясно дал понять, что УЕФА занимает монопольное положение, что влечёт за собой важные обязанности по предоставлению третьим сторонам возможности свободно действовать на рынке».

Дело передали на дальнейшее рассмотрение (и финальное) в Большую палату, где принимать решение будут уже 15 судей. Всё должно решиться весной, но в Суперлиге уверены в своей правоте и будущем футбола в отрыве от УЕФА. Настолько, что генеральный директор А22 объявил о новом формате и десяти основных принципах, на которых будет базироваться турнир.

Бернд Райхарт Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Райхарт заявил, что в ходе общения с клубами он понял: руководители команд часто вынуждены стоять в стороне и смотреть, как рушатся их спортивные и финансовые амбиции, потому что боятся публично выступить против системы. Но выводы сделаны, планы намечены – всех спасёт обновлённая Суперлига.

Главные принципы:

открытый чемпионат с несколькими дивизионами. Число участников – от 60 до 80 команд, чтобы можно было обеспечить устойчивое распределение средств по всей пирамиде. Никаких постоянных членов: клубы ежегодно вылетают и поднимаются в дивизион выше. Квалификация открытая, основанная на результатах в национальных чемпионатах;

да, национальные чемпионаты остаются. Это – основа основ;

строгое соблюдение финансовой устойчивости. Расходы должны основываться только на генерируемых ресурсах, а тратить можно только фиксированный процент с ежегодных доходов;

здоровье игроков – ключевой момент развития. Количество игровых дней в еврокубках не может превышать число, которое предусмотрено нынешними календарями. И никаких третьих турниров! Для игроков это плохо;

структура управления должна полностью опираться на законодательство ЕС (своего рода камень в сторону УЕФА и закона о конкуренции);

Суперлига должна стать лучшим футбольным соревнованием в мире. Цифровизация, лучшие игроки и клубы – всё вместе это должно сработать на благо этой цели;

болельщики – ядро. Им нужно обеспечить комфорт и дома, и на выезде, а для этого вся инфраструктура должна быть подведена под единые стандарты;

развитие и финансирование женского футбола;

солидарность – основа футбола. Ежегодно будет выделяться минимальная сумма в размере € 400 млн для клубов, не участвующих в соревнованиях, а также для социальных инициатив;

уважение законов ЕС (всё ещё камень в сторону УЕФА).

Вот такую Суперлигу готовят к запуску к 2025 году.

Если, конечно, проект не переживёт очередную клиническую смерть.