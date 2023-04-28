Пиняев — в топе самых перспективных игроков мира до 20 лет. Но из РПЛ он не единственный

CIES (Международный центр спортивных исследований) выкатил новую работу, в которой определил 200 самых перспективных игроков планеты до 20 лет. В расчёт брали игровое время футболистов за последний год, уровень матчей и результаты. Выводили средний коэффициент опыта, на основе которого и определяли лучших.

В список попали и игроки из РПЛ. Выделяется, конечно же, один из главных талантов российского футбола последних лет — Сергей Пиняев. Он в тройке самых перспективных левых вингеров мира. Выше него разместились лишь Алехандро Гарначо и Матеус Мартинс из «Уотфорда».

Остальные представители РПЛ: одноклубник Пиняева Даниил Худяков, Владислав Тороп из ЦСКА, Виктор Мелёхин и Андрей Лангович из «Ростова»; Арсен Захарян из «Динамо» — в топ-3 самых перспективных атакующих полузащитников; Роберт Ренан из «Зенита» и Александр Коваленко из «Крыльев».

А десятка самых крутых вундеркиндов выглядит так:

10 самых перспективных игроков мира до 20 лет по версии CIES

Среди вратарей самым перспективным признали 18-летнего Пламена Андреева из «Левски». Болгарин в текущем сезоне провел 26 матчей, в 18 из которых отыграл «на ноль», пропустив при этом всего 15 голов. За последний год его цена по Transfermarkt выросла с € 200 тысяч до € 1,2 млн.

Лучшими среди левых, правых и центральных защитников стали Алекс Бальде, Рико Льюис и Антониу Силва соответственно. Все трое внезапно выстрелили в нынешнем сезоне и играют важную роль в своих командах. Бальде и Льюис уже в топ-клубах, а Силве переход в таковой ещё только предстоит. Пишут, что в его услугах заинтересованы «Ливерпуль», «Реал», «МЮ» и «ПСЖ», а «Бенфика» хочет за Антониу не менее € 100 млн.

Антониу Силва Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Гави — лучший и среди всех игроков, и среди центральных полузащитников. А представители бельгийского чемпионата Артур Вермерен и Билал Эль-Ханнус — самые талантливые среди опорных и атакующих хавбеков.

Для Артура этот сезон первый в основе «Антверпена», засиял он после перерыва на ЧМ. Работоспособным полузащитником заинтересовались «МЮ» и «Ньюкасл», а «Антверпен» на фоне слухов продлил с ним контракт до 2026 года.

Билал же выстрелил в составе «Генка» ещё до чемпионата мира, что позволило ему поехать в Катар со сборной Марокко. По итогам 2022 года его даже признали лучшим молодым игроком года в Бельгии. После этого посыпались слухи об интересе топов, но Эль-Ханнус продлил контракт с клубом до 2027 года и заявил: «Я часто видел, как другие молодые парни пропускают шаги в своей карьере. Я хочу этого избежать».

Билал Эль-Ханнус Фото: Isosport/Getty Images

Бразильцы стали самыми перспективными на каждой позиции в атаке. 19-летний Матеус Мартинс — лучший левый вингер. Зимой «Удинезе» купил его у «Флуминенсе» и отправил до конца сезона в «Уотфорд». В Бразилии парень набрал 6+5 в прошлом сезоне, а к Англии пока привыкает: всего шесть матчей в Чемпионшипе и одна игра за команду U21, в которой он оформил хет-трик.

Лучшим в центре и справа в атаке стал дуэт из «Сантоса» — Маркос Леонардо и Анжело Габриэл. Маркос — мегабомбардир: в прошлом году настрелял 21 гол в 57 матчах, зимой мог уехать в Европу, но «Сантос» пока не отпустил.

Анжело в Бразилии уже сравнивают с Неймаром. У него такой же классный дриблинг, но в результативности молодой футболист пока уступает: в начале этого года у Габриэла даже была серия из 10 матчей без голевых действий. Зимой он был близок к переходу в «Ноттингем Форест», но сделка сорвалась.