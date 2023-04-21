Пиняев подорожал вдвое за полгода. А сколько стоят его ровесники в Европе и Америке?

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости 90 игроков Российской Премьер-Лиги. Рыночная цена Сергея Пиняева выросла за полгода в два раза – с € 3,5 млн до € 7 млн. В первой части сезона нападающий записал на свой счёт четыре гола и три ассиста в 15 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, а после зимней паузы отметился дебютным мячом за «Локомотив», проведя восемь игр. Сейчас Пиняев занимает второе место в рейтинге самых дорогих игроков железнодорожников, 13-е – среди самых дорогих футболистов из России, 21-е – в РПЛ и 21-е — в списке самых дорогих футболистов мира 2004 года рождения. Рассказываем, как выглядит Пиняев на фоне своих ровесников схожего амплуа.

Сергей Пиняев, 18 лет, нападающий, «Локомотив», € 7 млн

Пиняев проводит пока лучший сезон в карьере (правда, он и играть в РПЛ начал относительно недавно). Нападающий не только перешёл в топ-клуб, но и дебютировал за сборную России, забив первый гол (в ворота Ирака). Пиняев стал самым молодым игроком в истории национальной команды в возрасте 18 лет и 15 дней, побив рекорд Игоря Акинфеева. Всего у 18-летнего форварда три матча за сборную России и 84 игры на взрослом уровне в составе «Чертаново», «Крыльев Советов» и «Локомотива» (11 голов, 11 ассистов).

Андреас Шельдеруп, 18 лет, нападающий, «Бенфика», € 9 млн

В январе 2023 года норвежец перешёл из «Норшелланна» в «Бенфику» за € 9 млн. Андреас Шельдеруп сыграл пять матчей (четыре – за дубль) за португальцев, результативных действий пока не совершал. Что касается его выступления за датский клуб, то там нападающий записал на свой счёт 17+5 по системе «гол+пас» в 56 играх. Шельдеруп впечатлил руководство «Бенфики» тем, что забил 10 голов за 17 матчей в первой половине этого сезона. Андреас далеко не Эрлинг Холанд: в свои 18 лет он ещё не дебютировал за сборную Норвегии и играет за команду до 21 года.

Андреас Шельдеруп Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Эван Фергюсон, 18 лет, нападающий, «Брайтон», € 10 млн

Ирландец отлично показал себя в дубле «Брайтона» и в этом сезоне получил игровое время в АПЛ. У Эвана Фергюсона восемь голов и три результативные передачи в 19 матчах за основную команду во всех турнирах. За сборную Ирландии форвард дебютировал в ноябре 2022 года и с тех пор провёл четыре встречи и забил Латвии. В 2021 году Фергюсон сделал выбор в пользу «Брайтона», а не «Ливерпуля». Интересно понаблюдать, что будет с карьерой ирландца в следующем сезоне.

Эван Фергюсон нападающий «Брайтона» «Я был в «Ливерпуле» несколько раз. Это отличный клуб, но очень много парней там просто пропадают, в «Ливерпуле» очень мало шансов попасть в первую команду. Я подумал: «Хочу я играть два года в команде до 18 лет, потом перейти в команду до 23, а потом куда?» «Брайтон» – хороший клуб».

Жиовани Энрике Аморим да Силва, 19 лет, нападающий, «Палмейрас», € 10 млн

В 2021 году воспитанник «Палмейраса» дебютировал за основную команду. С тех пор нападающий сыграл 32 матча, забил два гола и сделал три ассиста. Жиовани редко выходит на поле, из-за чего прогресс в его игре застопорился. Кажется, бразильцу нужно уходить в другой клуб за игровой практикой. Удивительно, что он всё равно оценивается дороже Пиняева. Жиовани связан контрактом с «Палмейрасом» до конца 2026 года.

Жиовани Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Билал Эль-Ханнус, 18 лет, полузащитник, «Генк», € 11 млн

Атакующий полузащитник родился в Бельгии, но играет за сборную Марокко. Билал Эль-Ханнус дебютировал за национальную команду на ЧМ-2022, где провёл 56 минут на поле в матче за третье место с Хорватией. Полузащитник проводит первый сезон в большом футболе: сейчас у него всего три ассиста в 31 игре за «Генк». Эль-Ханнус выходит в старте, его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Билал Эль-Ханнус Фото: sosport/MB Media/Getty Images

Хулио Энсисо, 19 лет, нападающий, «Брайтон», € 11 млн

Парагваец оказался в «Брайтоне» летом 2022 года, перейдя за € 11,6 млн из «Либертада». Там нападающий забил 11 голов и сделал три ассиста за первую половину 2022 года и выиграл два трофея с клубом за полтора года. Будучи игроком «Либертада», Хулио Энсисо дебютировал за сборную Парагвая (10 матчей, одна голевая передача). За основу «Брайтона» форвард провёл 16 игр и отметился двумя голами и передачей. Мяч Энсисо принёс «чайкам» победу над «Челси» в 31-м туре АПЛ.

Хулио Энсисо Фото: Offside via Getty Images

Анжело, 18 лет, нападающий, «Сантос», € 13 млн

С 2020 года Анжело сыграл 110 матчей за «Сантос», но отметился всего тремя голами и 10 передачами. Низкая результативность форварда связана с тем, что он мало играет. Хотя в прошлом году Анжело провёл 16 матчей в старте, но забил всего один гол в бразильской Серии А. За полгода трансферная стоимость бразильца не изменилась. В 2023 году у Анжело одна результативная передача в 13 матчах. Неудивительно, что он не попал в заявку сборной Бразилии до 20 лет на турнир в январе.

Анжело Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Джейми Байно-Гиттенс, 18 лет, нападающий, «Боруссия» Д, € 14 млн

Англичанин – воспитанник «Манчестер Сити». Он пробился в основу дортмундцев через команду до 19 лет. Там Джейми Байно-Гиттенс оформил 11+5 по системе «гол+пас» в 20 матчах. За основу нападающий уже сыграл 24 встречи и отметился в них тремя мячами и одним ассистом. Англичанину сильно вредят травмы: в сезоне-2021/2022 у него был разрыв голеностопного сустава, а за последний год Джейми трижды вылетал из состава из-за повреждения плеча. Похоже, у «Боруссии» растёт новый «хрустальный» Марко Ройс. Форвард связан с клубом контрактом до лета 2025 года.

Джейми Байно-Гиттенс Фото: DeFodi Images via Getty Images

Мохамед-Али Шо, 19 лет, нападающий, «Реал Сосьедад», € 15 млн

Летом 2022 года француз перешёл из «Анже» в «Реал Сосьедад» за € 11 млн, подписав контракт на пять лет. В Лиге 1 у Мохамеда-Али Шо не получилось: он забил всего четыре гола в 55 матчах за клуб. В Испании Шо начал неплохо, отметившись голевой передачей в играх с «Атлетико» и «Хетафе», но затем вылетел из состава из-за травмы подколенного сухожилия и травмы лодыжки. В марте нападающий вернулся в обойму, но пока довольствуется выходами на замену.

Алехандро Гарначо, 18 лет, нападающий, «Манчестер Юнайтед», € 25 млн

Уроженец Мадрида аргентинского происхождения здорово проявил себя за молодёжные составы «Манчестер Юнайтед» и уже приносит посильную пользу основе. У форварда 4+5 по системе «гол+пас» в 31 матче за «МЮ» и победа в Кубке футбольной лиги. В марте Алехандро получил вызов в первую сборную Аргентины, но не дебютировал из-за травмы лодыжки, из-за которой не играет уже месяц. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года, но, по информации ESPN, клуб предложит игроку новое соглашение до лета 2028 года.

Алехандро Гарначо Фото: David Rogers/Getty Images

Юссуфа Мукоко, 18 лет, нападающий, «Боруссия» Д, € 30 млн

Немец – самый дорогостоящий игрок 2004 года рождения. Юссуфа Мукоко проводит третий сезон во взрослом футболе и за это время отметился 12 голами и восемью передачами в 67 играх за «Боруссию» Д. Нападающий чередует матчи в старте с выходами на замену. В этом сезоне Мукоко дважды травмировался, но это ему не помешало дебютировать за сборную Германии и поехать на ЧМ-2022, где он сыграл всего минуту с Японией. В январе Юссуфа подписал с «Боруссией» Д контракт до лета 2026 года, его зарплата составила € 6 млн в год. Правда, есть подозрения, что Мукоко может быть «переписанным». В начале этого года австрийское издание Laola1 сообщило, что реальный возраст Мукоко – 22 года.