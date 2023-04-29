Миранчук случайно создал гол в ворота «Аталанты». Но ему это не помогло

В 32-м туре чемпионата Италии россиянин Миранчук встретился с командой, которой принадлежит: «Торино» с Алексеем в составе проиграл «Аталанте» – 1:2.

Матч в Турине был интересен не только встречей Миранчука с «Аталантой», но и противостоянием тренеров команд – Ивана Юрича и Джан Пьеро Гасперини. В своё время хорват был ассистентом итальянца и разделяет его взгляды на футбол. Юрич называет себя учеником Гасперини. Оба специалиста, например, делают ставку на жёсткий персонально-ориентированный прессинг, так что стоило ждать много игры один в один. В этой тактике правый инсайд «Торино», как правило, встречал левого центрального в тройке защитников «Аталанты» – Джорджио Скальвини.

Были у Юрича с Гасперини очень результативные матчи. Год назад, как раз в конце апреля 2022-го, «Торино» с «Аталантой» выдали феерическую ничью 4:4. Но сегодня был совсем другой случай – коса нашла на камень. Соперники, словно два быка, упёрлись рогами друг в друга (у туринского клуба как раз прозвище «быки») и не уступали ни метра. Сцепились настолько крепко, что до 34-й минуты не нанесли ни одного удара по воротам!

Скучное зрелище для нейтрального зрителя. А потом первый же удар бергамасков завершился голом. Классно сыграл бывший футболист сборной Италии Давиде Дзаппакоста: разобрался в штрафной с Валентино Лацаро и поймал на ошибке Ваню Милинковича-Савича. Голкипер неправильно занял позицию, пропустил в ближний угол. Экс-игрок «Торино» Дзаппакоста не праздновал свой гол. Извинился перед местными болельщиками.

Миранчуку по такой игре было, конечно же, непросто получить возможность встретиться с мячом в штрафной «Аталанты». Россиянин старательно исполнял свою роль, пару-тройку раз спровоцировал прессингом ошибки Скальвини. Но в первом тайме, совершив 32 касания мяча, не проявил себя у чужих ворот.

В перерыве у «Торино» появился Влашич, и с выходом экс-полузащитника ЦСКА хозяева стали хоть что-то показывать в атаке. Сначала хорват совершил проход по центру, после которого отдал передачу на вбегавшего в штрафную Миранчука. К сожалению, получилось не очень удобно для обработки мяча, поэтому Алексей не довёл дело до удара. Тогда Влашич потянул одеяло на себя и пробил сам: его выстрел из-за штрафной был первым попаданием туринских «быков» в створ. Вратарь Марко Спортьелло с трудом отразил мяч, сделав какое-то кривоватое движение.

Но эффект от появления Влашича длился недолго. Затем игра опять превратилась в вещь в себе. «Аталанта» хорошо разрушала все атаки «Торино», поэтому у тройки Миранчук – Влашич – Санабрия рвались все связи. А потом россиянин взял да удивил! На 75-й минуте Алексей, получив передачу в 25 метров от ворот, решил пробить издали. Рикошет скорректировал движение мяча, который нырнул перед голкипером. Спортьелло неудачно отбил удар, и Санабрия оказался самым проворным на добивании. Так Миранчук стал героем эпизода.

«Торино» был близок к тому, чтобы благодаря Миранчуку отнять очки у «Аталанты», борющейся за еврокубки. Однако по-настоящему насолить клубу, которому принадлежит, у россиянина всё же не получилось. В концовке колумбиец Дуван Сапата забил победный гол, красиво переиграв в штрафной голландца Перра Схюрса.

В последней атаке Миранчук исполнял опасный штрафной, но получилось плохо. Статистика Алексея в матче с «Аталантой»: 52 касания мяча, один удар, один пас под удар, 77% точных передач, по одному отбору и перехвату, а кроме того, 14 потерь владения. После этой игры у Гасперини вряд ли будет больше желания вернуть Миранчука в команду.