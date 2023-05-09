Суперзапасные «Зенита» сделали решающий гол. В «Краснодаре» и «Локо» блеснули воспитанники

Ровно 40 футболистов в возрастном диапазоне от 17 лет до 21 года приняли участие в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Отрадно, что среди особо отличившихся молодёжи тоже достаточно. По традиции выделяем лучших.

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Почти тайм «Динамо» мучилось с обороной химкинского аутсайдера, силясь конвертировать хотя бы в один гол численное преимущество. Выстраданной победой бело-голубые обязаны своему воспитаннику Тюкавину. За фол на динамовском блондине судья Карасёв поставил пенальти в ворота хозяев в компенсированное время, а Смолов его реализовал. Так или иначе, замена Йокановича сработала. Теперь у Константина 15 результативных очков в сезоне по версии Transfermarkt (8+7). Важное уточнение: портал приравнивает заработанные 11-метровые к голевым передачам. Логика в этом, безусловно, есть.

Густаво Мантуан, «Зенит», 21 год

Далеко не каждый, даже самый классный мастер умеет выходить на замену. Включиться в игру по ходу дела и усилить её — это особое искусство. Не говоря уже о том, чтобы поставить результативные действия на поток. Сергею Семаку в этом плане повезло: у него даже не один, а два таких суперзапасных появились! В воскресенье Мантуан с Сергеевым синхронно отправились на газон на 87-й минуте. Мизер времени, чтобы проявить себя. Но они успели! Густаво прострелил, а Иван замкнул. Длинная и качественная «скамейка» — один из важнейших факторов очередного чемпионства «Зенита».

Степан Оганесян, «Оренбург», 21 год

Воспитанник «Спартака» второй тур подряд в топе. Неделю назад Оганесян принёс «Оренбургу» победу над «Пари НН». На этот раз его гола даже для ничьей не хватило, но небольшой повод для гордости у Степана есть. Мало того что удрал от одного из сильнейших защитников лиги, Дивеева, так ещё и Акинфеева перехитрил!

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Отборы Карпукаса стали таким же трендом сезона, как, допустим, результативные выходы на замену Ивана Сергеева. Молодой полузащитник «Локомотива» со старта чемпионата лидирует по этой метрике. Оказалось, что и атакующими умениями Артём не обделён. В октябре 2022-го 93-й номер красно-зелёных провёл единственный мяч в ворота «Торпедо», в Нижнем месяц назад отдал результативный пас, а теперь удвоил количество голов в РПЛ.

Сергей Волков, «Краснодар», 20 лет

Правый защитник Волков ещё в краснодарской «двойке» у Александра Сторожука исправно собирал результативные очки, но только в этом сезоне стал активно применять свои атакующие навыки в РПЛ.

Безусловно, в этом есть заслуга и нового главного тренера. Ивич доверяет молодому латералю, и тот уже приносит ощутимую пользу родному клубу не только в обороне. В воскресенье Сергей впервые в чемпионате России выбил 1+1 по системе «гол+пас», приняв участие в обеих результативных атаках южан. Кто-то назовёт забитый мяч Волкова «халявой», но, когда крайний бек завершает атаку с ленточки, это уже много говорит о его нацеленности на чужие ворота и работоспособности. Результативный пас на Кордобу это только подтвердил.

Что ещё интересного случилось в туре

Третий матч подряд в старте «Динамо» проводит самый юный игрок в обойме команды — 18-летний сербский центральный защитник Милан Майсторович.

В отсутствие Осипенко старшим в обороне «Ростова» оказался Сильянов, которому в середине февраля исполнилось всего 22 года.

В составе «Торпедо» первые минуты в РПЛ получил 20-летний полузащитник Александр Орехов.

Ни одного молодого исполнителя не задействовал в своём дебютном матче в «Факеле» Вадим Евсеев.

Молодые (до 21 года) игроки в 26-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Волков Краснодар 20 90 1 1 1 3 8,6 Карпукас Локомотив 20 90 1 1 3 8,1 Гбамбле Ахмат 20 45 1 3 8,04 Оганесян Оренбург 21 24 1 1 7,48 Александров Пари НН 21 90 1 7,16 Майсторович Динамо 18 90 1 7,12 Сазонов Динамо 21 55 1 7,05 Мухин ЦСКА 21 48 1 1 6,74 Бабкин Крылья 20 82 1 1 6,72 Мантуан Зенит 21 3 1 6,71 Погостнов Локомотив 19 90 1 жк 6,67 Мелёхин Ростов 19 90 2 1 6,64 Тюкавин Динамо 20 31 2 6,6 Мелентиевич Химки 19 41 1 6,59 Захарян Динамо 19 90 1 6,49 Кобнан Краснодар 20 33 2 6,49 Денисов Спартак 20 90 1 4 6,48 Турищев Торпедо 21 24 1 1 6,46 Гладышев Динамо 20 59 1 1 6,42 Глебов

Олусегун ЦСКА

Краснодар 17

21 45

82 1

2 1 6,38

6,36 Якуев Ахмат 18 3 2 6,36 Михайлов Пари НН 20 90 1 жк 6,33 Севикян Пари НН 21 59 1 6,31 Гагнидзе Динамо 20 75 2 2 6,27 Ренан Зенит 19 87 2 6,27 Черняк Ахмат 20 2 6,27 Хотулёв Оренбург 20 90 1 1 жк 6,26 Кокшаров Краснодар 18 8 6,23 Соколов Пари НН 20 31 2 1 6,19 Кутицкий Динамо 21 15 6,13 Комаров Ростов 20 31 1 1 6,12 Капустянский Оренбург 18 1 6,1 Орехов Торпедо 20 24 1 6 Чиркович Крылья 21 1 6 Шитов Крылья 19 21 1 5,95 Лангович Ростов 19 59 5,91 Кравцов Сочи 20 75 1 5,9 Шипунов Сочи 19 15 5,87 Прохин Ростов 21 90 5,82 Щетинин Ростов 21 74 1 5,76

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.