«Интер» сокрушил «Милан» в ЛЧ за три минуты. Вот вам и хвалёная команда Пиоли

«Интер» победил «Милан» в первом дерби в полуфинале Лиги чемпионов. Команде Симоне Индзаги хватило трёх минут, чтобы сделать результат и приблизиться к финалу.

Главной интригой, связанной с составами команд, было участие в матче звезды «Милана» Рафаэла Леау. Тренер «россонери» Стефано Пиоли, общаясь накануне игры с журналистами, не раскрывал карт: «Если Рафа будет чувствовать себя лучше и восстановится, мы включим его в состав. Если нет, то мы способны провести отличный матч даже без столь сильного футболиста». К сожалению для болельщиков «Милана», португалец всё же не попал в заявку после травмы бедра.

После более-менее равного дебюта игры ход матча поменял быстрый гол «Интера». Команда Индзаги воспользовалась слабой стороной «россонери» – игрой на стандартах. Точнее, всё сделал один Джеко. Как же ловко боснийский нападающий переиграл Калабрию! Капитан «Милана» крепко схватил оппонента и держал всё, что мог, кроме ног. Джеко это и использовал – поднял ногу и по-хоккейному переправил мяч в сетку ворот Меньяна.

Вскоре стало понятно, что тройка центрхавов «Интера» переигрывает тройку центхавов «Милана», которая так здорово «перекусывала» среднюю линию соперника, например, в матчах с «Наполи» и «Лацио». Но технический уровень Мхитаряна, Бареллы и Чалханоглу настолько высок, что они способны выходить из-под любого давления. Вдобавок в самый неподходящий момент случилась травма Бенассера. Пока готовилась замена, «нерадзурри» забили второй гол. Началось всё с того, что Барелла забрал подбор после скидки Жиру, а завершилось рывком к штрафной и голом Мхитаряна. Удивительно, как армянский полузащитник, который «на сто лет» старше Тонали, улетел от коллеги из «Милана».

Всё было бы кончено для команды Пиоли, если бы Чанханоглу забил своей бывшей команде в эпизоде, когда хозяев спасла штанга. Либо если бы судья Мансано не отменил пенальти, назначенный после единоборства Кьера с Мартинесом. Только благодаря видеоповтору испанец понял, что аргентинец просто нырнул, почувствовав руку датчанина на теле. Странно, что при этом судья не показал жёлтую карточку нападающему за «дайвинг».

«Интер» положил два мяча первыми двумя ударами. Всего же за первые 45 минут гости нанесли 11 ударов, трижды попали в створ. «Россонери» пробили пять раз, но всё – мимо цели. Без Леау игра в атаке не клеилась, даже при 60% владения мячом. И пенальти выпросить не получилось, когда Салемакерс с Жиру одновременно упали в штрафной на стандарте, видимо, судья решил, что соперники с равной силой держали друг друга.

«Милан» вынужден был рисковать, раскрываться, прессинговать. «Интер» тоже не хотел глубоко садиться, по возможности высоко встречал команду Пиоли. «Россонери» нужно было реализовывать то, что они создавали во втором тайме. Это момент Диаса, который ещё после замены Бенассера ушёл в центр и стал больше работать между линиями. Это моменты с участием Тонали. В одном он едва не взял реванш у Мхитаряна, уйдя от армянского полузащитника в центре поля и сделав всё для гола Мессьяса. В другом – сам залепил мяч в штангу.

В позиционных атаках «Милан» искал пространство и скорость. Чаще всего при владении мячом задействовал Эрнандеса и Калабрию (эти двое лидировали по касаниям): крайние защитники получали относительную свободу за счёт того, что в схеме «Интера» не было фланговых игроков атаки. Но мяч никак не шёл в створ ворот Онана. Да и «нерадзурри», пережив самый трудный отрезок игры, стали вспоминать о чужой штрафной. Джеко простил «россонери», Круничу повезло, что его удар кулаком в грудь Бастони на угловом не привёл к назначению 11-метрового.

Хозяева завершали матч со сдвоенным центром нападения Жиру – Ориги. Когда-то бельгиец был палочкой-выручалочкой для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов: оформлял дубль в ворота «Барселоны» в полуфинале, забивал «Тоттенхэму» в финале и самому «Милану» победный гол на групповом этапе. Но в команде Пиоли он, можно сказать, чужой. Ориги вообще не встретился с мячом в штрафной и не пробил по воротам. Финальный штурм у «россонери» не получился. Мессьяс с Побегой всё же нанесли два удара в створ, но и их оказалось недостаточно хотя бы для одного гола. Это был вечер «Интера».