Кому в РПЛ грозят стыковые матчи? Реальных кандидатов — четыре

«Зенит» – чемпион России сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые обеспечили чемпионство за четыре тура до конца розыгрыша. Если с победителем турнира всё ясно, то с серебряными и бронзовыми призёрами, а также с аутсайдерами — нет. За медали продолжают борьбу ЦСКА, «Ростов» и «Спартак», а спастись пытаются «Урал», «Крылья Советов», «Факел», «Пари НН», «Химки» и «Торпедо». Рассказываем, что нужно каждому клубу, чтобы остаться в следующем сезоне в РПЛ и избежать стыковых матчей.
«Урал»
Екатеринбуржцы находятся в лучшем положении относительно конкурентов. Благодаря недавней девятиматчевой серии без поражений в РПЛ «Урал» может не сильно беспокоиться за конец сезона. Команда Виктора Гончаренко точно не вылетит напрямую, но ещё может сыграть в стыковых матчах. Чтобы этого избежать, «Уралу» нужно брать очки в оставшихся играх. Стоит заметить, что у екатеринбуржцев лёгкий календарь. Суперкомпьютер FiveThirtyEight прогнозирует, что «Урал» завершит сезон на 11-м месте, с вероятностью 52%. Спуск команды Гончаренко в стыковую зону оценивается в 14%, вылет – в 7%. Суперкомпьютер считает, что в оставшихся четырёх матчах «Урал» наберёт шесть очков.
Виктор Гончаренко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Матчи «Урала»
- 27-й тур, «Оренбург» (д), 13 мая в 12:00
- 28-й тур, «Крылья Советов» (г), 21 мая в 14:00
- 29-й тур, «Химки» (г), 27 мая в 14:00
- 30-й тур, «Сочи» (д), 3 июня в 17:00
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» проиграли три последних матча в чемпионате России и теперь находятся в одном очке от зоны стыков. У команды Игоря Осинькина тяжёлый календарь, который включает не только игры с московскими топ-клубами, но и с конкурентами за выживание. Единственный плюс – «Крылья» проведут дома три матча из четырёх. Вероятность вылета команды оценивается в 24%, место в зоне стыков – 47%, 12-е место – 29%, 11-е место – 22%. Суперкомпьютер считает, что в оставшихся четырёх матчах «Крылья Советов» наберут пять очков.
Владимир Писарский
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Матчи «Крыльев Советов»
- 27-й тур, «Локомотив» (д), 14 мая в 14:00
- 28-й тур, «Урал» (д), 21 мая в 14:00
- 29-й тур, «Факел» (г), 28 мая в 16:30
- 30-й тур, «Спартак» (д), 3 июня в 17:00
«Факел»
У «Факела» очень тяжёлый календарь. Главные матчи – с «Пари НН» и «Крыльями Советов», которые являются прямыми конкурентами за сохранение прописки. Суперкомпьютер FiveThirtyEight высчитал, что «Факел» вылетит из РПЛ с вероятностью в 37%, займёт место в стыках – 71%, поднимется на 12-ю строчку – 22%. И это несмотря на то, что из клубов нижней части таблицы лишь воронежская команда выиграла два последних матча. По мнению суперкомпьютера, в оставшихся четырёх матчах «Факел» наберёт четыре очка.
Футболисты «Факела» после гола в ворота «Ростова»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Матчи «Факела»
- 27-й тур, «Пари НН» (д), 14 мая в 19:00
- 28-й тур, «Локомотив» (г), 20 мая в 14:00
- 29-й тур, «Крылья Советов» (д), 28 мая в 16:30
- 30-й тур, «Зенит» (г), 3 июня в 17:00
«Пари Нижний Новгород»
У «Пари НН» непростой календарь, но легче, чем у «Факела» или «Крыльев Советов». Суперкомпьютер оценивает вероятность сохранения прописки команды в РПЛ в 66%. Искусственный интеллект даёт 63% на то, что «Пари НН» останется в стыковой зоне, где находится сейчас. По мнению суперкомпьютера, нижегородцы наберут шесть очков в оставшихся матчах.
Нижегородец Кирилл Гоцюк принимает поздравления от партнёров
Фото: vk.com/fcnn_ru
Матчи «Пари НН»
- 27-й тур, «Факел» (г), 14 мая в 19:00
- 28-й тур, «Сочи» (д), 22 мая в 19:00
- 29-й тур, «Спартак» (г), 28 мая в 14:00
- 30-й тур, «Химки» (д), 3 июня в 17:00
«Химки»
98% составляет вероятность вылета «Химок» в Первую лигу. Подмосковный клуб одержал одну победу в пяти последних матчах РПЛ. Чтобы «Химкам» спастись, команде нужно набрать минимум семь очков в четырёх играх, но этого будет недостаточно, если «Пари НН» наберёт хоть один балл в оставшихся встречах. FiveThirtyEight считает, что в четырёх матчах «Химки» наберут всего три очка.
Химчанин Александр Руденко (№9)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Матчи «Химок»
- 27-й тур, «Спартак» (д), 13 мая в 14:00
- 28-й тур, «Ахмат» (г), 20 мая в 19:00
- 29-й тур, «Урал» (д), 27 мая в 14:00
- 30-й тур, «Пари НН» (г), 3 июня в 17:00
«Торпедо»
«Торпедо» уже фактически в Первой лиге. Шансов на спасение мизер. Суперкомпьютер даёт автозаводцам два очка в оставшихся матчах.
Жозеп Клотет
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Матчи «Торпедо»
- 27-й тур, ЦСКА (г), 13 мая в 19:00
- 28-й тур, «Динамо» (д), 20 мая в 16:30
- 29-й тур, «Оренбург» (д), 27 мая в 16:30
- 30-й тур, «Локомотив» (г), 3 июня в 17:00
Как клубы РПЛ играли стыковые матчи в предыдущие сезоны?
За последние пять лет стыковые матчи проводились всего три раза, и только в двух противостояниях из шести клубы РПЛ вылетали в Первую лигу. В сезоне-2017/2018 «Анжи» уступил «Енисею», а год назад – «Уфа» «Оренбургу».
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