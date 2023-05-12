На серебро РПЛ претендуют три клуба. Фаворитом неожиданно стал ЦСКА

Ещё недавно казалось, что за второе место в РПЛ борются два претендента. «Спартак» и «Ростов» почти всю весну шли рядом, а с 20-го по 26-й тур команда Валерия Карпина даже опережала конкурента. Но потом всё резко поменялось. Оба клуба неожиданно упали на позицию ниже – вторым стал набравший отменный ход ЦСКА с семью победами в восьми последних матчах.

Перед 27-м туром расклад по очкам следующий: ЦСКА – 51; «Ростов» – 50; «Спартак» – 49.

У ЦСКА остался только один дальний выезд. Но три матча с прямыми конкурентами

Три из четырёх оставшихся матчей ЦСКА проведёт в Москве. Первый вообще кажется самым проходным – игра с уже затонувшим «Торпедо». После перформанса автозаводцев с «Ахматом» (1:5) сложилось ощущение полного смирения с вылетом в Первую лигу. Так что у мотивированного ЦСКА точно не должно быть проблем. Игра пройдёт в «Лужниках».

Следующие два матча определяющие – сначала со «Спартаком» на «Открытие Банк Арене». Последняя сверхстатусная встреча сезона. И для обеих команд повод реабилитироваться перед болельщиками за то, что не смогли побороться за чемпионство. Да, у ЦСКА есть ещё шанс на Кубок. А у «Спартака» остаётся только чемпионат. После дерби команду Владимира Федотова ждёт единственный оставшийся выезд, но непростой – в Краснодар. Это ведь не только игра с сильным соперником, но и логистические сложности из-за закрытого аэропорта.

Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Финиширует команда за неделю до Суперфинала Кубка России матчем на своём поле с «Ростовом». Тогда наверняка окончательно и определится обладатель второго места.

Проблема «Ростова» — выезды. Хорошо, что в этот раз они не такие сложные

«Ростов» сейчас на третьем месте и в одном балле от ЦСКА. Однако три матча из оставшихся четырёх дончане сыграют в гостях. Единственное, что может успокоить – два маршрута не самые далёкие. Но аргумент условный. К концу сезона команда наверняка устала от бесконечных передвижений.

Первая игра – в гостях у Сочи. Туда наверняка поедут на поезде. Дальше возвращение – и снова на выезд, теперь в Краснодар. Тоже поезд/автобус. Соседний регион. Так что временные затраты на передвижение кажутся не такими страшными, как могли бы.

Данил Глебов и Сергей Песьяков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В 29-м туре игра на своём поле с «Ахматом». Повод для передышки. Хотя нынешний «Ахмат» точно не подарок, учитывая, что команда на пятом месте в таблице и в теории может забраться ещё выше.

И финиш – поездка в Москву на матч с ЦСКА.

«Спартак»: мотивированные аутсайдеры и один топ-матч

«Спартак» неожиданно стал аутсайдером гонки за второе место. Хотя начинал её фаворитом. Сейчас у красно-белых 49 очков. И четыре матча впереди. Сначала нужно съездить в Подмосковье на игру с ещё мотивированными «Химками», которые до последнего держали ничью в игре с «Динамо» (но не удержали – 0:1). Не самая простая игра.

Дальше – один из важнейших матчей всего сезона – дома с ЦСКА. Победа точно придаст новый импульс обожания. Поражение рискует перечеркнуть весь неплохой сезон. После в гости к «Спартаку» приедет «Пари НН». На тот момент он вряд ли решит все задачи, так что напряжение точно будет.

Футболисты «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И последняя игра – в гостях с «Крыльями».Так получилось, что три из четырёх соперников «Спартака» до сих пор борются за выживание.