Унижение Моуринью или шоу Месси в Мадриде? Выбираем лучший матч Гвардиолы против «Реала»

Примера-2010/2011, «Барселона» – «Реал» – 5:0

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Команда Гвардиолы устроила «тёплый» приём «Реалу» на «Камп Ноу». Это «эль класико» стало первым для нового тренера мадридцев – Жозе Моуринью. Португалец, за несколько месяцев до этого остановивший «Барсу» с «Интером» в Лиге чемпионов, ничего не смог поделать с каталонцами. Сине-гранатовые делали на поле что хотели. 5:0 – логичный итог матча и отличный индикатор работы Гвардиолы. Однако после встречи Пеп хвалил «Реал»: «С таким результатом мы были бы в худшем настроении, чем «Мадрид». Они храбрые. Мы бы пришли в себя только через три дня. Победа была очень важна, потому что мы одержали её во встрече с лучшим из возможных соперников. «Мадрид» — конкурентоспособный зверь, и после поражения он становится в два раза опаснее. Их тренер тоже конкурентоспособен».