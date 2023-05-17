Унижение Моуринью или шоу Месси в Мадриде? Выбираем лучший матч Гвардиолы против «Реала»

История встреч Хосепа Гвардиолы с «Реалом» длится уже более 30 лет. Впервые экс-полузащитник «Барсы» сыграл в «эль класико» ещё в сезоне-1991/1992. С тех пор испанец провёл 43 матча против «Реала» в качестве игрока и тренера. Статистика на стороне Пепа: он одержал 20 побед, 12 раз сыграл вничью, а уступил в 11 случаях. «Чемпионат» предлагает выбрать лучший матч против «Реала» в карьере Гвардиолы.
Примера-2010/2011, «Барселона» – «Реал» – 5:0
Команда Гвардиолы устроила «тёплый» приём «Реалу» на «Камп Ноу». Это «эль класико» стало первым для нового тренера мадридцев – Жозе Моуринью. Португалец, за несколько месяцев до этого остановивший «Барсу» с «Интером» в Лиге чемпионов, ничего не смог поделать с каталонцами. Сине-гранатовые делали на поле что хотели. 5:0 – логичный итог матча и отличный индикатор работы Гвардиолы. Однако после встречи Пеп хвалил «Реал»: «С таким результатом мы были бы в худшем настроении, чем «Мадрид». Они храбрые. Мы бы пришли в себя только через три дня. Победа была очень важна, потому что мы одержали её во встрече с лучшим из возможных соперников. «Мадрид» — конкурентоспособный зверь, и после поражения он становится в два раза опаснее. Их тренер тоже конкурентоспособен».
Примера-2008/2009, «Реал» – «Барселона» – 2:6
Права на видео принадлежат Real Federación Española de Fútbol
В 2008 году Гвардиола возглавил первую команду «Барсы». И уже в первый сезон привёз золото в Каталонию. В концовке чемпионата «Барселона» боролась за чемпионство с «Реалом». Но всё стало понятно после матча 34-го тура на «Сантьяго Бернабеу». «Барса» вынесла «Реал» 6:2, а мир тогда впервые увидел Лионеля Месси в роли «ложной девятки». «Помню, как за день до игры с «Реалом» меня вызвали в офис Гвардиолы. Он смотрел много игр «Реала» и обсуждал с Тито Вилановой мою игру в качестве «ложной девятки». Идея была в том, чтобы я уводил за собой центральных защитников, а наши вингеры врывались в свободные зоны. Один из голов Анри забил именно так», – рассказывал затем аргентинец.
Лига чемпионов — 2010/2011, полуфинал, первый матч, «Реал» – «Барселона» – 0:2
В сезоне-2010/2011 команды встретились между собой пять раз. В чемпионате, после 5:0 на «Камп Ноу», клубы сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» — 1:1. В финале Кубка Испании сильнее оказался «Реал» — 1:0. А в ЛЧ полуфинальная серия осталась за «Барсой». Матч в Мадриде запомнился контролем игры от каталонцев, спорным удалением Пепе и лучшим голом 2011 года в исполнении Лионеля Месси. Пройдя в полуфинале «Реал», «Барселона» в решающей игре разобрала «МЮ», завоевав второй Кубок чемпионов в эпоху Гвардиолы.
Примера-1993/1994, «Барселона» – «Реал» – 5:0 (голевой пас Гвардиолы)
Права на видео принадлежат Real Federación Española de Fútbol
«Барселона» в сезоне-1993/1994 боролась за победу в чемпионате Испании с «Депортиво». Команды шли рядом до конца, в итоге за счёт дополнительных показателей «Барса» стала первой. В том сезоне каталонцам удались оба «эль класико». В первом из них сине-гранатовые разгромили «Реал» 5:0. Гвардиола вышел в старте на позиции центрального полузащитника. Именно с его передачи счёт на 24-й минуте открыл Ромарио. Пеп положил начало сокрушительному поражению «Реала», а команда заработала важные очки в борьбе за титул.
Суперкубок Испании — 2011, «Барселона» – «Реал» – 3:2
За 2011 год «Барса» и «Реал» сыграли между собой семь (!) раз. В рамках Суперкубка Испании клубы провели две встречи. В первой игре на «Сантьяго Бернабеу» команды забили друг другу по два мяча. Ответная встреча в Каталонии выдалась не менее упорной: решающий гол Лионель Месси забил лишь на 88-й минуте. Матчи «Барселоны» и «Реала» в 2011-м – уже классика футбола, отличное представление топ-игроков под руководством топ-тренеров – Гвардиолы и Моуринью.
Лига чемпионов — 2021/2022, 1/2 финала, первый матч, «Манчестер Сити» – «Реал» – 4:3
Права на видео принадлежат UEFA.
Жеребьёвка свела «Сити» и «Реал» в полуфинале ЛЧ. Как и в текущем розыгрыше, болельщики и эксперты называли пару «скрытым» финалом. Уже первый матч подарил невероятные эмоции. При тотальной доминации англичан «Реал» не отпускал соперника по счёту. Хозяева провели прекрасный матч, но все равно не смогли обеспечить комфортное преимущество. Это аукнулось «Сити» уже в концовке встречи в Мадриде. Несмотря на то что бóльшую часть противостояния команда Гвардиолы выглядела лучше, в финал вышел «Реал».
Примера-2011/2012, «Реал» – «Барселона» – 1:3
Последняя победа Гвардиолы в качестве тренера «Барсы» над «Реалом» в рамках чемпионата Испании. Каталонцы умудрились пропустить на первой минуте матча на «Сантьяго Бернабеу» от Карима Бензема. Но затем полностью взяли игру под контроль, забив три гола. Чемпионом в сезоне-2011/2012 в итоге стал «Реал», набравший 100 очков, а Гвардиола покинул «Барсу». В ответной зарубе в Каталонии мадридцы одержали гостевую победу — 2:1. Но память о той великой и инновационной «Барселоне» Пепа жива до сих пор.
Примера-1998/1999, «Барселона» – «Реал» – 3:0 (голевой пас Гвардиолы)
«Барселона» под руководством Луи ван Гала уверенно забрала титул чемпиона Испании. Важным шагом на пути к трофею стала домашняя победа над «Реалом». Гвардиола пропустил первый матч команд в 3-м туре (2:2), а на игру на «Камп Ноу» вывел каталонцев с капитанской повязкой. Пеп стал одним из лучших футболистов встречи, дирижируя атаками «Барсы». На 36-й минуте он классно закинул мяч на Луиса Энрике (ещё одного будущего тренера сине-гранатовых), после чего тот удвоил преимущество хозяев.
Лига чемпионов — 2019/2020, 1/8 финала, первый матч, «Реал» – «Манчестер Сити» – 1:2
Права на видео принадлежат UEFA.
В мюнхенской «Баварии» Гвардиола провалился в двух полуфинальных матчах с «Реалом» в плей-офф ЛЧ-2013/2014 (0:1, 0:4). Следующей встречи с мадридцами пришлось ждать шесть лет. Жеребьёвка свела клубы в 1/8 финала. «Реал» занял второе место в группе с «ПСЖ», а «Сити» легко обогнал «Аталанту», «Шахтёр» и загребское «Динамо». Команду Гвардиолы считали фаворитом пары, и она оправдала ожидания. В первой встрече в Мадриде «Сити» одержал волевую победу: счёт на 60-й минуте открыл Иско, но затем с 78-й по 83-ю минуту англичане провели ударный отрезок. Габриэл Жезус и Кевин Де Брёйне забили два мяча, принеся необходимый результат. Ответную игру «МС» выиграл с таким же счётом, но уже в четвертьфинале уступил «Лиону».
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