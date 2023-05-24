Судья РПЛ во второй раз прошёл полиграф. Теперь он вернётся к работе

Галимов уже пропускал четыре года в РПЛ из-за неоднозначной работы. Но сейчас всё закончилось лучше.

Российский футбольный союз проверил работу судьи Романа Галимова на матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1). Арбитру, по сообщению «РБ Спорт», предложили пройти проверку на полиграфе. Судя по всему, Галимов с ней успешно справился и в скором времени точно вернётся к работе. Он уже получил назначение на матч Первой лиги между «Аланией» и «Балтикой».

Павел Каманцев глава департамента судейства РФС «Мы проанализировали все обстоятельства матча, провели комплексную проверку. Да, ошибки были, но они не были преднамеренными. В связи с низкой оценкой судья пропустил несколько туров и начнёт работу в Первой лиге. У нас нет оснований для недоверия к Роману Галимову, поэтому он получил назначение на матч «Алания» — «Балтика».

А в чём заключались претензии в отношении Галимова?

По итогам матча «Пари НН» и «Крыльев» руководство самарского клуба высказало недовольство судейством Романа. Гендиректор Вадим Андреев даже подал в отставку в знак протеста. Он выступил с большим заявлением, основные тезисы которого:

Экспертно-судейская комиссия признаёт ошибки судей, но ничего не меняется;

РФС бездействует и ничего не хочет менять;

в 2022 году «Крылья» также пострадали в матче с «Химками», в то время подмосковный клуб также тренировал Сергей Юран. В той встрече судья Алексей Матюнин удалил двух игроков самарцев, а также ошибочно назначил пенальти в их ворота и не засчитал один гол.

Напомним, из-за каких эпизодов самарский клуб остался недоволен работой арбитра. На 34-й минуте Галимов назначил пенальти в ворота «Крыльев»: защитник Николай Рассказов коснулся мяча в своей штрафной. Однако в клубе утверждают, что перед этим его в спину толкнул футболист «Пари НН» Артём Соколов. На 42-й минуте судья не поставил пенальти за фол в штрафной на форварде «Крыльев» Владимире Писарском. Защитник хозяев Никита Каккоев при пересечении траекторий задел коленом ногу нападающего, но Галимов не увидел нарушения правил. VAR не вмешался. «Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», – написал после игры в соцсетях Писарский.

На 70-й минуте защитник «Пари НН» Виктор Александров, получивший ранее жёлтую карточку, ударил бутсой в лицо Писарскому. Арбитр решил не наказывать футболиста нижегородцев удалением. Но стоит учитывать то, что за секунду до попадания в глаз игроку «Крыльев» Александров всё же коснулся мяча в падении. Спустя семь минут Галимов снова не удалил защитника «Пари НН». На этот раз Александров блокировал на входе в свою штрафную полузащитника «Крыльев» Бенхамина Гарре, даже не пытаясь сыграть в мяч.

Роман Галимов Фото: vk.com/fcnn_ru

По итогам заседания ЭСК установил, что Галимов совершил три ошибки во время матча.

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 34-й минуте матча. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 42-й минуте матча. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 58-й минуте матча. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 70-й минуте матча. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 77-й минуте матча.

Это уже второй раз, когда Галимов проходил проверку

В 2018 году Галимов уже проходил проверку на полиграфе. Это произошло по итогам матча ФНЛ между «Тамбовом» и «Армавиром» (0:1), после которого к судейству Романа предъявили претензии. В итоге арбитра отстранили от работы в РПЛ. Вот что о прохождении полиграфа рассказал сам Галимов в интервью «Чемпионату»:

«Зашёл в комнату – там аппаратура. Датчики надели, кажется, на руки и ноги, уже точно не помню. Такой опыт стараешься отбрасывать. Хотя мы нормально пообщались – порядка четырёх-пяти часов. Я рассказал, как было, своё видение. Кто захотел, тот услышал. На дополнительные вопросы ответил. Конечно, [судьи], против [полиграфа]. Честно, я не совсем понимаю, какой в нём смысл. Будто мы все изначально в чём-то виновны. Мы вынуждены доказывать свою невиновность, получается? Если у кого-то есть какие-то истории, то они должны быть подтверждены. А огульно можно обвинить любого. Я так вижу. Многие ребята прошли полиграф и сейчас остаются в профессии».

Также он рассказал о своей версии отстранения: «У меня была игра в РПЛ, а потом в ФНЛ встречались «Тамбов» и «Армавир». В том матче было принято несколько ошибочных решений. Руководитель, который был на тот момент, посчитал, что мой уровень не соответствует чемпионату России. Сразу – после одного матча. Весной 2019-го я получил только одно назначение на матч ФНЛ и ещё одно — в ФНЛ-2. Почему так – это вопрос к тому руководителю».

Галимов вернулся в РПЛ только в начале весны 2023 гола. Он получил назначение на матч 18-го тура между «Зенитом» и «Пари НН». Сначала Роман получил нужные VAR-сертификаты, так как в 2019-м не попал в группу судей, которых обучали работе с технологией. Ранее Галимов работал на матчах Первой и Второй лиги, а также на играх Кубка России. После возвращения арбитр успел отработать шесть матчей РПЛ, прежде чем угодить в скандал в игре «Крыльев».

Теперь Галимов должен реабилитироваться работой на матчах Первой лиги, прежде чем ему снова доверят матчи РПЛ.