«По-человечески Рому жалко». Что сделал судья, из-за которого босс «Крыльев» ушёл из клуба

Скандалище в российском футболе. Да-да, снова из-за судейства. Гендиректор «Крыльев» не просто раскритиковал работу судьи Романа Галимова в игре с «Пари НН», но и решился на совсем отчаянный шаг – подал в отставку в знак протеста против такой работы арбитра. Заявление получилось мощным: досталось не только судьям, но и боссам РФС.
Логичны ли претензии Андреева? Реально ли Галимов провалил игру и судил против «Крыльев»? С просьбой разобрать действия арбитра мы обратились к судье Игорю Федотову. Ему и слово.
«Галимов неверно назначил пенальти за попадание мяча в руку Рассказова»
– Сначала Галимов неверно назначил пенальти за попадание мяча в руку Рассказова. Здесь, конечно, больше вопросов даже к VAR, на котором работал Сиденков. Удивительно будет, если его не заменят и сегодня он отработает на VAR в игре «Спартака». Теперь к моменту: игрок хозяев положил руку на руку Рассказова и двинул этой рукой вперёд. После этого произошёл контакт руки Рассказова с мячом. Может, для Галимова этот контакт был незначительным, всё-таки до этого Роман давал бороться. Но не сам Рассказов играл рукой, ему помогли.
«Следовало назначить пенальти в ворота «Пари НН»
– Дальше пошли совсем необъяснимые моменты. На 42-й минуте игрок «Пари НН» совершил фол по неосторожности. Он проиграл позицию, его по правилам оттёрли от мяча, после чего защитник начал падать и сначала ударил игрока «Крыльев» по правой ноге, а потом и по левой. Следовало назначить пенальти в ворота «Пари НН» Это фол по неосторожности, которых у нас в РПЛ было много, но тут VAR снова не полез.
«Что ему нужно, чтобы дать жёлтую карточку?»
– После непонятные решения судьи были направлены против одной команды. Я не понимаю, что ему нужно, чтобы дать жёлтую карточку? На 71-й минуте Виктор Александров попал сопернику ногой по лицу. Уже имея жёлтую карточку. Галимов зафиксировал фол, значит, для него нарушение было – а это нарушение должно было наказываться жёлтой карточкой, так как арбитры такие действия оценивают как безрассудные.
Дальше «Крылья» продолжили давить через Александрова, и на 77-й минуте ему снова стоило показать жёлтую: он просто врезался в соперника, который на скорости проходил в чужую штрафную. Что это, если не жёлтая за срыв перспективной атаки? Игрок Самары мог обострять ситуацию в этом эпизоде.
Роман Галимов
Фото: vk.com/fcnn_ru
После вообще пошла вакханалия: Кротову дали жёлтую за такой же фол по неосторожности, который Галимов не заметил на 42-й минуте. Потом Кротов получил вторую, видимо, за споры, но Галимову жёстко прилетело и от Ломаева… В общем, ужасный матч для Романа.
«У департамента не будет другого варианта, кроме как его отстранить»
– По-человечески Рому мне жалко. Александр Егоров сослал его вниз, но к 40 годам Галимов смог вернуться в РПЛ, отработать достаточно качественно четыре игры. И тут на – такие необъяснимые вещи. И все снова логично вспоминают Матюнина и Юрана, ведь тот скандальный матч с «Крыльями» был год назад. Даже не хочу думать плохо о Галимове, но, вспоминая Матюнина, у департамента не будет другого варианта, кроме как его отстранить. Он показал абсолютно некомпетентное судейство для арбитра уровня РПЛ.
- 24 апреля 2023
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