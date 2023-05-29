Мегаталант «Баварии» забил «золотой» гол! А в Аргентине растёт ещё один «наследник» Месси

Большинство европейских чемпионатов подошло к концу. Где-то в последнем туре ещё решалась судьба чемпионства, где-то — вылета. А ещё в самом разгаре молодёжные турниры сборных, где за неделю отыграли групповые этапы и перешли к плей-офф. Самые яркие перформансы с Евро U17, ЧМ U20 и заключительных туров в топ-лигах — в этой подборке.

Чезаре Казадей — лучший бомбардир ЧМ U20 по итогам группового этапа

Полузащитник «Челси», который вторую половину сезона провёл в «Рединге», — главная звезда итальянской сборной на ЧМ U20. В трёх матчах группового этапа Чезаре забил четыре гола и сейчас возглавляет гонку бомбардиров. Италия вышла из сложной группы с Бразилией и Нигерией.

Основная сила полузащитника — в физике, единоборствах и технике. А его кумир — Никола Берти — полузащитник, который играл ещё в прошлом веке. Нестандартный выбор объясняется тем, что Чезаре искал похожего на себя игрока: «В детстве я равнялся на Кака, но потом понял, что у нас разные характеристики. На YouTube я увидел Николу Берти: он делал упор на физику и стал одним из моих кумиров».

Чезаре Казадей Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Жауме Жарди вывел «Расинг Ферроль» в Сегунду

Из испанского третьего дивизиона напрямую в Сегунду поднялся «Расинг Ферроль». В этой лиге команда не играла 15 лет. Для повышения нужно было обыграть дубль «Сельты» в последнем матче чемпионата, и до 80-й минуты счёт на табло оставался равным.

Решил всё 21-летний Жауме Жарди: вингер после выхода на замену оформил дубль и принёс клубу победу. В «Расинге» он по аренде из «Кастильи», а до этого был в системе «Барселоны».

Савио из ПСВ зажигает за Бразилию на ЧМ U20

Бразилия после поражения от Италии в 1-м туре ЧМ U20 обыграла Доминиканскую Республику (6:0) и Нигерию (2:0) и вышла в плей-офф. Во всех матчах результативные действия совершал 19-летний Савио — на его счету гол и три ассиста.

Прошлым летом бразилец перешёл из «Атлетико Минейро» в «Труа» — клуб из City Football Group. Во Франции не остался — отправили в аренду в ПСВ. В Нидерландах заиграть не получилось: привыкал к европейскому футболу, мешали травмы, поэтому текущий чемпионат мира — шанс вновь себя проявить.

Савио в матче с Доминиканской Республикой на юниорском ЧМ Фото: cbf.com.br

Ксави Симонс обеспечил ПСВ выход в Лигу чемпионов

ПСВ на выходных обыграл АЗ (2:1) и обеспечил себе путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Герой матча — Ксави Симонс. Голландец оформил дубль, причём второй гол забил на 98-й минуте матча. Всего в Эредивизии полузащитник настрелял 19 голов и разделил «Золотую бутсу» чемпионата с Анастасиосом Дувикасом из «Утрехта».

«Барселона» интересуется ведущим игроком Уругвая на ЧМ U20

В полузащите сборной Уругвая на ЧМ U20 сверкает 20-летний Фабрисио Диас. Опорник отдал на турнире 18 ключевых передач — это лучший результат после группового этапа. В матче с Ираком он сделал ассист, хотя мог оформить и ассистентский дубль, но вторую результативную передачу отменил автогол соперника.

Долго ходят слухи об интересе к Диасу «Барселоны», которые сам полузащитник недавно прокомментировал: «Переход в «Барсу»? Было бы неплохо. Но всем этим занимаются мой агент и мой клуб, а я сосредоточен на чемпионате мира».

Фабрисио Диас в матче с Англией на юниорском ЧМ Фото: auf.org.uy

Джамал Мусиала принёс «Баварии» чемпионство на последних минутах матча

«Боруссия» не смогла дома обыграть «Майнц» и надеялась на «Кёльн». «Бавария» вела там вплоть до 81-й минуты, на которой «козлы» сравняли счёт. Далее всё решил мегаталант Джамал Мусиала: спустя четыре минуты после выхода на поле немец забил чемпионский гол. Трофей уехал в Мюнхен в 11-й раз подряд.

Ламин Ямал вывел Испанию в полуфинал Евро U17

Самый юный дебютант в истории «Барселоны» Ламин Ямал сейчас на венгерских полях тащит сборную Испании U17. Команда уже дошла до полуфинала молодёжного Евро и получила путёвку на ЧМ U17. В заключительном матче группового этапа Ламин положил шикарный мяч в ворота Сербии, а в четвертьфинале с Ирландией оформил 1+1.

Талантливый гамбийский форвард разрывает на ЧМ U20

Сборная Гамбии — сенсация ЧМ U20. Обыграли Францию (2:1) и Гондурас (2:0) и вышли в плей-офф. Главная звезда команды — 19-летний Адама Боянг. В матче с Гондурасом он оформил дубль, а в игре с Францией после его удара защитник срезал мяч в свои ворота.

Первый гол Боянга на турнире стал четвёртым самым быстрым в истории чемпионатов мира U20 — забил форвард его на 20-й секунде игры. Талантливым гамбийцем, по информации Daily Mail, уже интересуются «Челси», «Интер», «Тоттенхэм» и другие европейские клубы. А его клуб хочет всего € 750 тыс.

Адама Боянг на юниорском ЧМ Фото: gambiaff.org

Алан Минда из Эквадора со скамейки оформил четыре результативных действия

Эквадор на неделе уничтожил Фиджи на чемпионате мира U20 — 9:0. Это третья самая крупная победа в истории турнира. Ярче всего себя проявил 20-летний Алан Минда. Вингер появился на поле на 61-й минуте и за отведённое время забил два гола и отдал два ассиста. Эквадор со второго места в группе вышел в плей-офф.

Лука Ромеро тащит Аргентину U20 в стиле Лео Месси

Аргентина на неделе обыграла Гватемалу (3:0) и Новую Зеландию (5:0) и завершила групповой этап ЧМ U20 с тремя победами. В этих матчах сверкнул 18-летний Лука Ромеро. Гватемале забил после выхода на замену, а в матче с Новой Зеландией оформил 1+1. Его второй гол на турнире — загляденье: отобрал мяч в центре поля, протащил в стиле Лео Месси и зарядил в девятку метров с 30.

Лука Ромеро на юниорском ЧМ Фото: afa.com.ar

Лука является самым молодым дебютантом в истории Ла Лиги, но сейчас принадлежит «Лацио». По информации Calciomercato, аргентинец не продлит с римлянами истекающий контракт и летом покинет клуб. После яркого чемпионата мира найти новую команду особого труда не составит.