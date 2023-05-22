У Дэвида Бекхэма появился тёзка в Колумбии! Лучшие выступления молодёжи на неделе

А на Евро U17 уже сверкнули несколько талантов.

На прошлой неделе стартовали Евро U17 и чемпионат мира U20 — у молодёжи появилось больше шансов проявить себя. В Колумбии выстрелил тёзка Бекхэма, а в топ-чемпионатах юные таланты едва ли не в одиночку решают турнирные задачи. Лучшие перформансы прошедшей недели — в этой подборке.

Николас Джексон обеспечил «Вильярреалу» еврокубки на следующий сезон

«Вильярреал» гарантировал себе участие в Лиге Европы — 2023/2024 после победы над «Жироной». На счету 21-летнего Николаса Джексона в этом матче два ассиста. С начала апреля сенегалец оформил 7+2 — лучший результат среди игроков Ла Лиги.

Матеуш Скочилас вывел Польшу в четвертьфинал Евро U17

На стартовавшем Евро U17 впечатляет Польша: две победы в матчах c Ирландией и Венгрией и 10 забитых голов. Три из них на счету 16-летнего Матеуша Скочиласа.

Играет поляк на позиции атакующего полузащитника, но способен действовать и справа в атаке. Принадлежит «Заглембе», за команды U17 и U19 которого забил 11 голов в нынешнем сезоне.

Матеуш Скочилас Фото: Ben McShane/UEFA via Getty Images

Лазаро отдаляет «Альмерию» от вылета

«Альмерия» после победы над «Мальоркой» оторвалась от зоны вылета. Главный герой матча — 21-летний Лазаро. Вингер оформил хет-трик и стал первым игроком «Альмерии» с тремя голами в одном матче Ла Лиги.

Кроме того, он побил рекорд Винисиуса и стал самым молодым бразильским автором хет-трика в испанском чемпионате в этом столетии.

Роберт Рамсак из Германии U17 со скамейки влияет на исходы матчей

У Германии на Евро U17 раскрывается суперзапасной — 16-летний Роберт Рамсак. Форвард из молодёжки «Баварии» появился на поле со скамейки в двух матчах группового этапа и забил три гола: два — Португалии и один — Франции.

У Роберта классный контроль мяча, он всегда ищет свободную зону, чтобы открыться, но чаще всего играет непосредственно в штрафной. В этом сезоне у него 20+6 в 22 матчах за «Баварию» U17 и U19.

Воспитанник «Барселоны» тащит Испанию U17

Испания на Евро U17 одолела Италию и Словению. Форвард Марк Гуйи забил три гола в двух матчах. В ворота Италии он оформил дубль — эти голы помогли испанцам перевернуть игру.

Марк — ловкий и быстрый нападающий, хорошо играет в воздухе за счёт своего роста (187 см). В молодёжке «Барселоны» заменяет Виктора Барберу, которого перевели из U19 в дубль. Летом, по слухам, Барбера уедет в «Брюгге» — Марку, вероятно, предоставят шанс и во второй команде.

Марк Гуйи Фото: Ben McShane/UEFA via Getty Images

Витор Роке — герой камбэков «Атлетико Паранаэнсе»

На неделе «Атлетико Паранаэнсе» совершил два камбэка: сначала в чемпионате с «Коритибой» (3:2), а потом в первом матче 1/16 Кубка Бразилии с «Ботафого» (3:2). Витор Роке вновь себя проявил: в этих матчах у него 1+2.

Уже летом бразилец может оказаться в Европе. Relevo пишет, что форвард готов ждать «Барселону», несмотря на варианты в АПЛ. Деку же в случае прихода в каталонский клуб будет настаивать на том, чтобы Витора подписали как можно скорее.

Диего Лопес забил «Реалу» и добыл важную победу для «Валенсии»!

«Реал» не отошёл от вылета из Лиги чемпионов и проиграл на выезде «Валенсии». Единственный гол забил 21-летний нападающий Диего Лопес — для него он стал первым в профессиональном футболе. «Валенсия» добыла очередную важную победу в борьбе за выживание.

В Колумбии сверкает тёзка Дэвида Бекхэма

«Мильонариос» сыграл вничью с «Индепендьенте Медельин» — 2:2. Гол и ассист на счету 19-летнего Дэвида Бекхэма Кастро. Для вингера эти голевые действия стали первыми в карьере.

Дэвид родился в 2003 году. В этом же году Бекхэм-англичанин перешёл в «Реал» — отец колумбийца был ярым фанатом мадридцев и назвал сына в честь легенды. Воспитывался Бекхэм Кастро в колумбийской академии «Астон Виллы» и даже был на просмотре в «Браге».

Дэвид Бекхэм Кастро Фото: ФК «Мильонариос»

Эван Фергюсон вывел «Брайтон» в еврокубки

«Брайтон» после победы над «Саутгемптоном» не опустится ниже седьмого места в АПЛ. «Чайки» впервые в истории сыграют в еврокубках! Эван Фергюсон в этом матче оформил дубль — на счету форварда уже шесть голов в нынешнем сезоне АПЛ. В его возрасте (18 лет и 214 дней) больше голов было только у Уэйна Руни, Майкла Оуэна, Алана Смита и Фрэнсиса Джефферса.

Эван Фергюсон Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Карим Конате принёс «Зальцбургу» чемпионство

«Зальцбург» досрочно стал чемпионом Австрии. В очном матче обыграли прямого конкурента — «Штурм» (2:1). Победу под конец встречи принёс 19-летний Карим Конате: забил спустя семь минут после выхода на замену. В первом сезоне в Австрии на счету нападающего 23 гола в 32 матчах за команды разных возрастов.