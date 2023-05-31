Моуринью — человек большой души. Жозе помогает онкобольным и дарил подарки тренерам РПЛ

Жозе Моуринью не смог привести «Рому» к скудетто, но зато в прошлом году покорил с командой Лигу конференций, а теперь близок к победе в Лиге Европы. В финале римляне зарубятся с шестикратными победителями этого турнира – «Севильей», после чего ожидается, что Особенный покинет Рим и возглавит «ПСЖ». Как бы ни сложилась игра, Италию португалец покинет с позитивными эмоциями и, возможно, что-то подарит игрокам и персоналу «Ромы». Ведь Жозе обожает делать подарки.

Сложно понять, как португальцу удаётся удивительным образом сочетать душевную теплоту с грязными нападками на собственных игроков, которых он периодически может называть последними словами. О тёмных закоулках души Жозе уже много сказано и написано, поэтому сосредоточимся на его светлой стороне – как и большинству известных тиранов, Моуринью не чуждо ничто человеческое.

Кроссовки Balenciaga и здоровенный хамон как мотивация

Португалец возглавил «Рому» летом 2021 года – американские владельцы впечатлились, как в период своего могущества тренер выиграл вместе с «Интером» ЛЧ-2010. Португальцу положили самую высокую в Серии А зарплату (€ 7,5 млн в год), команда неплохо стартовала, но затем снизила обороты, и о борьбе за чемпионство речь уже не шла. И тогда Жозе задействовал не кнут, а пряник.

21 ноября Андрей Шевченко дебютировал в «Дженоа» как главный тренер матчем с «Ромой». Игра получилась скучная, почти без опасных моментов, и за 20 минут до конца при счёте 0:0 Маур выпустил 18-летнего форварда Феликса Афена-Гьяна. Скауты римлян отыскали таланта в ганском клубе «ЕвроАфрика», и тренер регулярно давал ему время в концовках матчей. Несмотря на это, забить Феликсу никак не удавалось.

И тогда перед матчем с «Дженоа» Моуринью пообещал африканцу кроссовки Balenciaga стоимостью € 800, если тот забьет дебютный мяч. Сработало! Спустя восемь минут после появления на поле Афена-Гьян с передачи Генриха Мхитаряна открыл счёт, а вскоре оформил дубль мощнейшим выстрелом с 25 метров. На следующий день Феликса ждал сюрприз в раздевалке: коробка с надписью Balenciaga и улыбающийся Жозе.

Жозе Моуринью подарил кроссовки Balenciaga форварду «Ромы» Фото: Из личного архива Афена-Гьяна

Моуринью всегда славился умением мотивировать игроков самыми необычными способами. Во время работы в «Тоттенхэме» в 2020 году португалец накануне матча с «Манчестер Сити» решил прокачать защитника Серхио Регилона. Особенный заключил пари с испанцем: если вингер «Сити» Рияд Марез ни разу его не обыграет, то Жозе подарит защитнику здоровенный хамон. Серхио наглухо закрыл марокканца, лондонцы победили 2:0, а через пару дней Жозе выставил в соцсети фото с Регилоном и обещанной наградой. «Это стоило мне £ 500, но я держу слово», – написал португалец.

Серхио Регилон и Жозе Моуринью Фото: Из личного архива Моуринью

Тренер «Ромы» настолько щедр, что иногда дарит ценные вещи с собственного плеча. Свой знаменитый плащ времён первого и самого удачного пришествия в «Челси» (2004–2007) Маур передал в музей лондонского клуба. «Я много раз так делал с плащами и часами, которые носил в прошлые сезоны», – отметил Жозе. Неудивительно, что в сентябре 2018 года португалец с лёгкостью расстался ещё с одним предметом своего гардероба. После победы его «Манчестер Юнайтед» над «Бёрнли» со счётом 2:0 тренер снял с себя пальто, вручил его незнакомому фанату и, улыбаясь, отправился в раздевалку.

Жозе подарил незнакомому мальчику медаль Суперкубка УЕФА

Специалист всегда тепло относился к фанатам, особенно к детям. В 2017-м «МЮ» португальца противостоял «Реалу» в Суперкубке УЕФА – матч проходил в Македонии. Англичане проиграли бывшей команде Жозе 1:2 и получили после игры серебряные медали. Игроки и тренеры «МЮ», как это часто бывает, сняли награды и побрели в раздевалку. На пути Жозе повстречал мальчишку в красной футболке и, не задумываясь, подарил ему свою награду. «Медали после побед в турнирах не имеют для меня большого значения. Представьте моё отношение к медалям после поражений. Понятия не имею, откуда парень. Надеюсь, для него это память на всю жизнь», – откровенничал Моуринью.

В 2017 году Жозе Моуринью остался без Суперкубка УЕФА и медали Фото: Zuma/TASS

За три года до этого случая ведомый Жозе «Челси» отправился на матч Кубка лиги со скромным «Шрусбери Таун». По прибытии в город на границе с Уэльсом тренер узнал, что в одной из клиник, которой помогает клуб, лечится ребёнок-инвалид Ллойд Бëртон. 11-летний мальчик занимался в футбольной школе, мечтал стать знаменитым нападающим, но у него выявили опухоль мозга. После курса химиотерапии он навсегда оказался прикован к инвалидному креслу.

Руководство «Шрусбери Таун» организовало Ллойду встречу с Жозе, чьим талантом парнишка восхищался с тех пор, как начал следить за футбольными матчами. Они немного поболтали, и португалец получил в подарок собственный портрет авторства Бёртона. Но Моуринью не взял его – вместо этого он расписался на картине, а родители Ллойда продали творение сына и на вырученные деньги купили необходимое оборудование для лечения.

Жозе Моуринью и Ллойд Бёртон Фото: ФК «Челси»

Во время работы с «Реалом» (2010–2013) сын Жозе – Мариу – тренировался в академии скромного клуба «Канильяс». Как-то Моуринью спросил у сына, как его успехи в занятиях футболом, и услышал неожиданный ответ: «Папа, многие мальчики бросают занятия – их родители не могут позволить себе оплачивать дорогие тренировки». В тот же день Особенный перевёл на счёт «Канильяса» € 8 тысяч.

Чёрная коробка для Бердыева, три бутылки вина Слуцкому

В эпохальный для «Интера» сезон-2009/2010 Моуринью сражался с ЦСКА Леонида Слуцкого. Москвичи противостояли итальянцам в 1/4 финала Лиги чемпионов – лучший результат в истории армейцев. Весной-2010 миланцы дома и в гостях победили с любимым счётом Жозе – 1:0. Перед матчем в России журналисты заметили, что Слуцкий что-то подарил оппоненту. «В прошлом году мы тренировались на базе «Интера» в Милане. И там после тренировки к нам пришел Жозе Моуринью. Он подарил Леониду три бутылки вина», – рассказал защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Слуцкий не остался в долгу и подарил португальцу в Москве огромную (трёхлитровую) бутылку русской водки. Российские журналисты оказались более креативны и вручили тренеру будёновку и шинель.

Ещё один вояж Особенного в Россию состоялся в 2017 году. Во главе «МЮ» тренер противостоял в 1/8 финала Лиги Европы «Ростову» Курбана Бердыева. Жёлто-синие дали бой фавориту на своём поле и вырвали ничью – на гол Мхитаряна в первом тайме «Ростов» ответил точным ударом Бухарова после перерыва. Встреча проходила в марте, погода стояла промозглая, поэтому ростовчане подарили английским болельщикам пледы. «Нам очень понравилось в Ростове, приём был на высшем уровне – начиная с прилёта и того, как болельщики сопровождали нас по всему городу, и заканчивая, собственно, игрой», – остался доволен португалец.

Жозе Моуринью во время матча с «Ростовом» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Моуринью не остался в долгу и здорово подготовился к ответной встрече в Манчестере. Жозе передал в раздевалку «Ростова» чёрную коробку для Бердыева – специалисты знакомы с 2010 года, когда «Интер» сражался с «Рубином». В ящике лежал памятный сувенир в виде кубка с эмблемой «Манчестер Юнайтед».

Нередко Особенный делает подарки, о которых знает ограниченное число людей. Об одном из таких случаев в своих мемуарах рассказал бывший арбитр АПЛ Марк Халси. Оказывается, когда Жозе узнал, что жена Марка заболела раком крови и проходит химиотерапию, он отравил за свой счёт семью арбитра на оздоровительный отдых в Португалию. «Мы все стали одной большой семьёй за эти 15 лет. И это нормально, такая же ситуация и в других видах спорта. Вы посмотрите на регби, крикет. Там игроки и судьи после матчей могут вместе выпить», – высказал признательность тренеру Халси.