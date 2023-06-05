Слёзы Ибрагимовича – самое грустное видео сезона. Златан ушёл из футбола

Сначала Лионель Месси ушёл из «ПСЖ» и теперь, вероятно, покинет европейский футбол. Почти сразу после него об уходе из «Реала» обьявил Карим Бензема. И в Европе он тоже вряд ли останется. Но потрясений нам, кажется, было маловато – сегодня об уходе объявил Златан Ибрагимович. Только он не просто ушёл из «Милана» – великий швед завершил карьеру. Совсем.

Златан Ибрагимович форвард «Милана» «Мне трудно дышать, но всё в порядке. Так много воспоминаний на «Сан-Сиро». Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом. Но не с вами».

Прощание получилось красивым. Ибра, конечно, не сыграл в последнем матче – всему виной травмы (из-за них Златан и завершает карьеру, а не едет подзаработать куда-нибудь в Саудовскую Аравию). Но после победы (3:1) форвард «Милана» вышел на поле, получил подарок, сказал речь и совершил круг почёта перед трибунами. Златан даже потроллил болельщиков «Вероны»: они начали освистывать речь нападающего, а тот предложил им продолжить: «Да-да, свистите, ведь сейчас лучший момент вашего сезона – вы увидели меня».

Фанаты «Милана» прощаются с Ибрагимовичем — «Пока, Бог» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Конечно, без слёз не обошлось – сдержать их у 41-летнего Златана не получилось. Кажется, это самое грустное видео сезона.