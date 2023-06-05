Талант «Сельты» повторил достижение Мусиалы и спас клуб. Топ-перформансы молодых на неделе

К этим парням уже присматриваются большие команды.

В первые выходные лета завершились топ-чемпионаты. В Ла Лиге дубль таланта спас команду от вылета. А на молодёжных турнирах уже кипят страсти в плей-офф: на Евро U17 уже даже определили победителя. Лучшие перформансы последней недели топового футбола сезона-2022/2023 — в нашем традиционном обзоре.

Томмазо Бальданци обеспечил Италии участие в полуфинале ЧМ U20

Италия — в полуфинале ЧМ U20! В 1/8 финала обыграли Англию (2:1), в четвертьфинале — Колумбию (3:1). На счету 20-летнего Томмазо Бальданци в этих матчах два гола и два ассиста. До плей-офф результативными действиями он не отмечался.

La Gazzetta dello Sport пишет, что многие итальянские топ-клубы хотят летом заполучить таланта «Эмполи». А на днях агента Бальданци заметили в Милане.

Томмазо Бальданци празднует гол в ворота Колумбии Фото: Martin Fonseca/Getty Images

Скауты «Бенфики» заинтересовались юным Кристианом Ордоньесом

Во вторник аргентинский «Велес» дома отобрал очки у лидирующего «Ривер Плейт» — 2:2. Два ассиста у хозяев сделал 18-летний Кристиан Ордоньес. Это первые результативные действия полузащитника во взрослой карьере.

Аргентинский TyC Sports после матча сообщил, что Кристиан заинтересовал скаутов «Бенфики», которые вообще приезжали следить за другим игроком «Велеса».

Габриэль Вейга спас «Сельту» от вылета

Полузащитник в последнем туре Ла Лиги оформил дубль в ворота «Барселоны» и спас «Сельту» от вылета. Габри забил в этом сезоне 11 голов. Кроме него, среди полузащитников моложе 21 года в топ-5 лиг это удалось только Джамалу Мусиале.

Зиту Лувумбу тащит «Кальяри» в Серию А

«Кальяри» в шаге от выхода в Серию А — остался финал с «Бари». В полуфинале плей-офф прошли «Парму». Всё ещё решилось в первом матче, где 21-летний Зиту Лувумбу оформил 2+1. Всего в этом сезоне ангольский вингер сделал 10 результативных действий.

Тидиам Гомис вывел Францию в финал Евро U17

Франция проиграла в финале Евро U17, но в полуфинале одолела Испанию — 3:1. 16-летний Тидиам Гомис в концовке встречи забил, отдал ассист и обеспечил французам участие в финале.

Тидиам — вингер, воспитанник «Кана». На Евро отличился дважды, а за дубль и U19 «Кана» в нынешнем сезоне забил шесть голов в 24 матчах.

Тидиам Гомис в матче с Германией Фото: Ben McShane/Getty Images

Араль Шимшир оставил «Мидтьюлланну» шансы на еврокубки

В «Мидтьюлланне» под конец сезона разыгрался 20-летний Араль Шимшир. Клуб вышел в плей-офф за право представлять Данию в Лиге конференций. На неделе сыграли вничью с «Силькеборгом» (3:3) и победили «Оденсе» (4:2). Турецкий вингер в этих матчах отметился голом и двумя ассистами.

Шарль Херманн взял с Германией Евро U17!

Германия взяла Евро U17! В финале по пенальти обыграли Францию, а в полуфинале на неделе выдали сумасшедший матч с Польшей — 5:3. Гол и ассист — на счету Шарля Херманна.

Шарль — левоногий вингер, играет на правом фланге. Его фишка — смещение в центр и удар в дальний с подкруткой. Неплох и в созидании: на турнире отдал четыре ассиста. Принадлежит дортмундской «Боруссии».

Шарль Херманн празднует гол Фото: Ben McShane/Getty Images

Матиас Квистгорден из «Брондбю» отобрал у «Норшелланна» чемпионство

«Брондбю» в последних турах датского чемпионата уже ни за что не боролся, но насолил «Норшелланну»: обыграл со счётом 5:1 и лишил чемпионства. В последнем туре сыграли 3:3 с «Орхусом». Четыре гола и два ассиста в этих матчах оформил 21-летний Матиас Квистгорден. Всего за сезон форвард выполнил 13 результативных действий.

Звезда Колумбии на ЧМ U20 — Оскар Кортес

Колумбия вылетела с ЧМ U20 от Италии, но перед этим обыграла в 1/8 финала Словакию — 5:1. Открытие турнира — 19-летний вингер Оскар Кортес — оформил дубль и отдал ассист.

Оскар играет за «Мильонариос», но уже летом, скорее всего, переберётся в Европу. Колумбийские СМИ больше месяца говорят о том, что «Ланс» договорился о покупке колумбийца за € 4 млн.

Оскар Кортес Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Хосуэ Казимир вывел «Гавр» в Лигу 1

«Гавр» в последнем туре Лиги 2 обыграл «Дижон» и спустя 14 лет вернулся в высший дивизион Франции. Единственный гол в матче забил 21-летний Хосуэ Казимир. Для вингера этот сезон был первым в качестве основного игрока: за 34 матча он оформил 2+3.