Месси выбрал США. Что за клуб увёл Лео у «Барсы» и саудовцев

Главная трансферная сага лета подошла к концу. Хотя июнь-то только начался! Лионель Месси принял решение о подписании контракта с «Интер Майами». Аргентинец достиг принципиальной договорённости с американским клубом, а также сообщил «Барселоне», что не вёрнется в команду. О трансфере объявил Фабрицио Романо, а значит, скоро заявят и официально. Что повлияло на решение Лео?

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси из клуба по окончании сезона-2022/2023. Аргентинец покинул парижан на правах свободного агента. За Лео шла настоящая охота, вот главные претенденты:

саудовский «Аль-Хиляль»;

родная «Барселона»;

«Интер Майами» Бекхэма.

Почему не сложилось с «Барсой»?

Сам футболист больше всего хотел вернуться в Каталонию. Об этом сообщал отец игрока, Хорхе Месси: «Лео хочет вернуться в «Барселону», и я тоже хотел бы, чтобы он вернулся. Мы верим, что Лео сможет вернуться».

Папа Лео даже ездил в Барселону, где лично встретился с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой. Они обсудили потенциальный переход Месси. Журналист Жерар Ромеро сообщал, что Ла Лига одобрила «план жизнеспособности» каталонского клуба. «Барса» сильно сократила зарплатный фонд, что позволило бы подписать контракт с Месси. Однако позже издание Mundo Deportivo со ссылкой на источники клуба отмечало, что подписать аргентинца будет «очень сложно», даже несмотря на встречу Лапорты с отцом Месси и на одобренный экономический план. «Барселона» направила Лео предложение, но для того, чтобы закрепить договорённости, клуб сначала должен выполнить экономический план, направленный Ла Лиге. Не исключено, что ради перехода в «Барсу» Месси пришлось бы ждать закрытия летнего трансферного окна. Лео на такой шаг не готов, он хотел как можно скорее решить, где продолжит карьеру.

Лионель Месси Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

Вариант с «Барсой» отпал неокончательно?

Семья футболиста, обсуждая его будущее, не смогла прийти к общему знаменателю. Как отмечал журналист Жоан Фонтес, жена Месси Антонелла склоняется к варианту с «Интер Майами». Сам Месси и его отец Хорхе предпочитают Саудовскую Аравию. Никто в семействе Месси не склонялся к варианту с «Барселоной». Либо никто не хочет видеть Лионеля в испанской команде, либо подобный вариант недоступен из-за финансовых проблем каталонцев. Хотя ранее, по сообщениям Cadena Ser, Месси заявлял о желании играть за «Барсу» даже бесплатно.

По информации газеты, отец Месси и сам Лео просили «Аль-Хиляль» и «Интер Майами» помочь организовать переход в «Барселону». Неизвестно, как клубы могли поучаствовать в организации перехода. Единственный вариант – аренда. L’Equipe сообщал о такой возможности. «Барса» хотела, чтобы Месси перешёл в «Интер Майами», а затем американский клуб отдал его в аренду каталонцам на шесть или 18 месяцев.

Какие условия у Месси в «Интере»?

В итоге Лео всё же склонился к варианту с МЛС. Он отказался от предложения «Аль-Хиляля». По информации различных источников, саудовский клуб предлагал Месси зарплату в размере € 400–600 млн в год. Затем, по сообщениям журналиста Мигеля Рико, Лео отклонил вариант с «Барселоной». Он сообщил руководству каталонцев, что не вернётся в команду.

Какие условия перехода Месси в «Интер Майами»?

Будет получать процент от прибыли от новых подписчиков Apple+, которые начнут смотреть матчи и контент МЛС;

начнёт получать прибыль от продажи некоторых продуктов adidas;

сможет купить любую команду МЛС после завершения карьеры;

€ 60 млн в год;

сможет выбрать в клуб своего тренера.

Лео хочет играть в конкурентоспособной лиге, чтобы хорошо подготовиться к Кубку Америки – 2024. Кроме того, переезд в Саудовскую Аравию не привлекал семью Лео. В связи с этими факторами Месси и выбрал «Интер Майами». Также он хотел избавиться от давления, которое испытывал в Европе. Последней каплей стало поведение болельщиков «ПСЖ», проводивших Лео из клуба свистом на последней игре. Отметим, что достоверной информации о сроках контракта Месси с «Интер Майами» и зарплате пока не появилось. Возможно, вариант с арендой в «Барсу», пусть и ненадолго, ещё реален – владелец «Интера» Давид Бекхэм может пойти навстречу Лео и отпустить его после окончания сезона.

Дэвид Бекхэм Фото: Michael Reaves/Getty Images

А что из себя представляет «Интер Майами»?

«Интер Майами» — клуб Давида Бекхэма, основанный в январе 2018-го. Предполагалось, что клуб начнёт выступление с 2020 года. 5 сентября 2018 года были официально представлены название — «Интер Майами» — и логотип клуба. В мае 2019-го Бекхэм выкупил долю Фуллера. «Интер Майами» дебютировал в МЛС 1 марта 2020 года. В дебютном сезоне клуб финишировал в Восточной конференции на 10-м месте, последнем, дающем путёвку в плей-офф. Однако «Интер Майами» не смог преодолеть предварительный раунд плей-офф, проиграв другому новичку лиги «Нэшвиллу» со счётом 0:3. В 2021 году команда снова не вышла в плей-офф. А вот в следующем сезона команда вышла в первый раунд Кубка МЛС, но уступила «Нью-Йорк Сити» (0:3). В текущем чемпионате дела у клуба складываются плохо: 27-е место из 29 команд (15 очков в 16 встречах)/последнее в восточной конференции. Месси предстоит буквально вытаскивать клуб.

Кто поможет Месси побеждать в МЛС?

Состав «Интер Майами», мягко говоря, не впечатляет. Но в нём есть несколько интересных имён. Например, за клуб играет украинский защитник Сергей Кривцов, 12 лет (2010–2022) выступавший за «Шахтёр». Также за «Интер» выступают экс-защитник «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и «Галатасарая» Деандре Йедлин и бывшие форварды топ-5 лиг Европы — Леонардо Кампана (экс-«Вулверхэмптон») и Хосеф Мартинес (экс-«Торино»). В общем, больше интересных имён нет. А состав оценивается в € 34 млн.

Стадион «Интер Майами» Фото: Omar Vega/Getty Images

Ещё за «Интер» играют несколько соотечественников Месси: защитник Франко Негри, полузащитник Бенжамин Кремаски и нападающий Николас Стефанелли. А тренировать Лео тоже будет аргентинец – Хавьер Моралес. Но его, если Месси захочет, быстро поменяют.

А ещё про аргентинца снимают фильм (тоже Apple). Так что у Лео начинается новая жизнь.

В США со звёздами всё неважно из-за концепции развития лиги. Она уже приносит успех – там и единое управление, и потолок зарплат.