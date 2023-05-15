«Барса» пошла на крайние меры. Клуб массово увольняет людей ради подписания Месси

«Барселона» стала чемпионом Испании, но, возможно, главное событие в новой эре клуба ещё впереди. Сейчас клуб ищет всяческие варианты, чтобы позволить себе вернуть Лионеля Месси, который как раз на грани ухода из «ПСЖ». Ситуация непростая: в этом сезоне затраты клуба на трансферы и зарплаты превышают € 650 млн, а, согласно правилам Ла Лиги, «Барсе» нужно будет сократить эту сумму примерно до € 480 млн, сообщал The Athletic. Кроме того, Ла Лига потребовала от «Барселоны» сократить зарплатную ведомость примерно на € 200 миллионов в следующем сезоне, что ещё больше усложняет задачу.

Клуб ищет различные экономические варианты – например, по сообщениям СМИ, уже были проведены разговоры с Марком-Андре тер Штегеном и Френки де Йонгом о сокращении зарплаты. Уходит из команды и Серхио Бускетс.

Планируется также разгрузить состав, чтобы снизить нагрузку на зарплатную ведомость, но этого всё равно может оказаться мало. Поэтому «Барса» начала смотреть в сторону своих других активов – и жертвой пало клубное телевидение.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта Слова после чемпионства «Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть Лео Месси в «Барселону»

Ещё осенью Лапорта говорил, что Barca TV не продаётся. Там были забастовки рабочих из-за зарплат

Клубное ТВ запустили в 1996 году, и с тех пор оно побывало в разных руках: президент Хосеп Луис Нуньес первоначально передал его производство Telefónica Sports, пока в 2004 году управление не вернулось к «Барселоне». Но в 2011 году, когда Сандро Росель возглавил клуб, производство канала снова было передано на аутсорс – на этот раз аудиовизуальной группе Mediapro. Четыре года спустя, по поручению Хосепа Марии Бартомеу, производство перешло к Telefónica, хотя некоторый контент производился непосредственно под управлением клуба через Barça Studios. Telefónica же управляет производством и расходами на трансляции Barca TV: одни СМИ сообщают, что на телевидение уходило порядка € 9 млн в год, другие – что около € 14 млн.

Официальная видеоплатформа предлагает пользователям по подписке трансляцию матчей женской команды и молодёжек, пресс-конференций, контент с тренировок, презентацию футболистов, интервью, сериалы, документалки, шоу – и всё это в эксклюзиве. Это огромная медиамахина, которая генерирует большой поток видео, сосредоточенного только на «Барселоне» и охватывающего все уровни клуба. Смотреть канал можно как онлайн (сайт и приложение BarcaTV+), так и через телевизионные приложения, такие как Apple TV, Fire TV, Google Chromecast и Android TV. Для членов клуба (socios) доступ бесплатный, для остальных – € 3,99.

Barca TV Фото: fcbarcelona.com

«Барса» активно развивала это направление, чтобы охватить как можно больше болельщиков по всему миру. В июле прошлого года клуб нанял телевизионного продюсера Тони Круза в качестве внешнего консультанта. Лапорта давал понять, что, несмотря на все финансовые сложности, этот актив продаваться не будет. Более того, он хотел заключить новый контракт с Mediapro (нынешний с Telefónica заканчивается 30 июня этого года), чтобы решить проблемы, возникшие изнутри.

О проблемах: работники канала в декабре 2022 года устроили забастовку из-за условий труда, организованных Telefónica: люди жаловались, что руководство компании относится к ним с презрением, рабочие смены исчисляются бесконечными часами, а сверхурочные не оплачиваются. При этом техническое оснащение устарело, а зарплаты при этом не соответствуют рынку – их не повышали с 2015 года. Лапорта заявлял, что пытается решить эту проблему, но так как управление Barca TV находится в руках Telefónica, то повлиять на компанию именно со стороны «Барселоны» было не так просто. Что странно, ведь люди работают всё равно на клуб.

Лапорта Фото: Jose Breton/Getty Images

Даже рабочий совет сообщил об их условиях труда в трудовую инспекцию. После нескольких месяцев забастовок в феврале 2023-го было достигнуто минимальное соглашение, что зарплату всё же поднимут. Но в конце апреля работники из социальных сетей узнали, что канал вообще закроют, а они останутся без работы.

«Это было очень неожиданно, – сказал один из работников канала El Confidencial на днях. – Многие узнали об этом из каких-то других источников, прежде чем руководство всё же сообщило о решении закрыть канал 30 июня. Нас уведомили о встрече с «Барселоной», но прошло уже две недели, и никто с нами не связался».

Закрытие Barca TV – ещё один «рычаг». Но, правда, негласный

Прошлым летом Лапорта задействовал несколько экономических рычагов, чтобы спасти пошатнувшееся финансовое положение клуба в краткосрочной перспективе (поставив при этом под удар будущее, но да ладно). Президент клуба продал 49% Barça Studios, занимающейся производством контента в том числе и для клубного ТВ, двум инвесторам на общую сумму € 200 млн.

Этого хватило, чтобы зарегистрировать новичков, однако теперь клуб ищет новые варианты заработка. Подобные рычаги больше невозможны – связано это с новыми правилами Ла Лиги (их скорректировали в декабре прошлого года), согласно которым только 5% от продаж активов могут учитываться для ограничения заработной платы. Но вот убыточный актив продать можно, а именно таковым всё время и была Barca TV – затрат на него было в разы больше, чем прибыли, однако клуб не расставался с телевидением, так как оно входило в видение по развитию.

Вероятно, сейчас «Барселона» не только освободит лишние пару миллионов, которые раньше уходили Telefónica на обслуживание канала, но и вовсе его продаст. Работники, которые до сих пор остаются в неведении по поводу своего будущего, по сообщениям испанских СМИ могут быть частично распределены по позициям в Barca Studios. А частично всё же сокращены.