Звёзды массово меняют клубы! Летние трансферы в Европе — онлайн

Всем привет! Европейский футбольный сезон практически завершён, а это значит, что настало время трансферов. Летнее «окно» вот-вот откроется, и слухов относительно предстоящих сделок полно. Да и не только — некоторые переходы уже оформлены официально.

Вот сроки трансферных окон в главных европейских лигах:

🔓 Англия: 14 июня — 1 сентября;

🔓 Испания: 1 июля — 1 сентября;

🔓 Германия: 1 июля — 1 сентября;

🔓 Италия: 1 июля — 31 августа;

🔓 Франция: 1 июля — 1 сентября.

В этом материале мы будем следить за всеми летними трансферами в Европе в режиме онлайн. Инсайды, официальные объявления клубов, важные цитаты и намёки клубов в соцсетях — здесь будет всё. Присоединяйтесь к «Чемпионату» и точно ничего не пропустите!