Звёзды массово меняют клубы! Летние трансферы в Европе — онлайн

Всем привет! Европейский футбольный сезон практически завершён, а это значит, что настало время трансферов. Летнее «окно» вот-вот откроется, и слухов относительно предстоящих сделок полно. Да и не только — некоторые переходы уже оформлены официально.
Вот сроки трансферных окон в главных европейских лигах:
- 🔓 Англия: 14 июня — 1 сентября;
- 🔓 Испания: 1 июля — 1 сентября;
- 🔓 Германия: 1 июля — 1 сентября;
- 🔓 Италия: 1 июля — 31 августа;
- 🔓 Франция: 1 июля — 1 сентября.
В этом материале мы будем следить за всеми летними трансферами в Европе в режиме онлайн. Инсайды, официальные объявления клубов, важные цитаты и намёки клубов в соцсетях — здесь будет всё. Присоединяйтесь к «Чемпионату» и точно ничего не пропустите!
⚡ Похоже, в «Тоттенхэме» зреет серьёзная перестройка. Пост главного тренера уже занял Анте Постекоглу, и теперь, согласно данным The Telegraph, лондонский клуб готов отпустить большую группу футболистов. В их число входят Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис и Райан Сессеньон. Кроме того, «Тоттенхэм» постарается продать Джованни Ло Чельсо и Серхио Регилона.
👀 Апдейт по Канте от Романо. Согласно его данным, француз хотел бы остаться в «Челси», однако переговоры пока протекают тяжело. А ведь в марте стороны были близки к решению вопроса. За ситуацией внимательно следят представители «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада», которые могут заманить игрока в Саудовскую Аравию.
🔜 Ещё одна информация от неугомонного Фабрицио Романо. Согласно его данным, сразу два аргентинских футболиста покинут «Ювентус». Леандро Паредес вернётся в «ПСЖ» (играл в Турине на правах аренды), а Анхель Ди Мария уедет из Италии в статусе свободного агента. Парижане, скорее всего, продадут экс-игрока «Зенита», а Анхель вернётся в «Бенфику» (играл там с 2007-го по 2010-й). На всякий случай напомним, что «Ювентус» в новом сезоне сыграет только в Лиге конференций.
👋 Авторитетное издание The Athletic сообщает, что Кристиан Пулишич хотел бы уйти из «Челси». Ради этого американец готов пойти на сокращение зарплаты. Понять игрока можно. С 26 апреля его четыре раза не выпускали на поле в матчах в АПЛ, а в следующих трёх встречах он провёл суммарно 33 минуты. Такая себе статистика. «Челси» готов продать 24-летнего футболиста за € 20-25 млн. А помните, какую сумму лондонцы потратили на его приобретение? В 2019-м они заплатили «Боруссии» € 64 млн.
🤝 Чемпион мира Алексис Мак Аллистер (принадлежит «Брайтону») уйдёт на повышение. В ближайшее время аргентинец подпишет контракт с «Ливерпулем». Кстати, в новом сезоне этот клуб сыграет в Лиге Европы, как и «Брайтон». Ранее «Ливерпуль» попрощался сразу с несколькими полузащитниками (Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен). В минувшем сезоне Мак Аллистер провёл 40 матчей и забил 10 мячей.
🔜 В Париж едет ещё один известный футболист. Марко Асенсио попрощался с «Реалом» и уехал в столицу Франции, где его ждёт медицинский осмотр. Ранее Романо писал, что испанец поставит подпись под контрактом до 2027 года. Как вам такой шаг со стороны «ПСЖ»? Асенсио перейдёт в новый клуб в статусе свободного агента.
🤯 Ещё новость, связанная с «Челси» (как же их много!). Несколько дней назад сообщалось, что Мануэль Угарте перейдёт в лондонский клуб. Но теперь ситуация поменялась. Фабрицио Романо утверждает, что 22-летний уругвайский опорник окажется в «ПСЖ», где ему будут платить по € 10 млн в год. «Челси» придётся искать альтернативный вариант.
👀 Рафаэл Геррейру покинул дортмундскую «Боруссию» всего несколько дней назад (правда, его контракт истекает 30 июня), а теперь его отправляют в «Баварию». Если верить Sky Sports, то в трансфере португальца заинтересован главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Он работал вместе с игроком в Дортмунде. «Бавария» заметно продвинулась в переговорах. Геррейру 29 лет, в минувшем сезоне провёл 36 матчей, забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач.
🔵 У нас очередной пост, связанный с футболистом «Челси». В ближайшее время Мэйсон Маунт может сменить синюю форму на красную. The Telegraph сообщает, что «Манчестер Юнайтед» уже согласовал с игроком условия личного контракта. Теперь осталось решить вопрос с денежной компенсацией. Первое предложение «МЮ» составит € 58 млн. Как считаете, не многовато за 24-летнего игрока?
🔜 Ещё один футболист «Челси» стал объектом интереса со стороны другого клуба. Верите ли вы в то, что Н’Голо Канте уедет в Саудовскую Аравию? Представители «Аль-Иттихада» в ближайшее время прилетят в Лондон на переговоры с агентами игрока. Совсем скоро в команде окажется Карим Бензема, но саудовский клуб на этом не остановится. В минувшем сезоне Канте провёл всего девять матчей. 32-летний полузащитник пропустил большую часть чемпионата в связи с травмой бедра.
🤔 Очень любопытно, где в новом сезоне сыграет Кай Хаверц. У «Реала» настойчивое желание заполучить немца. Правда, «Челси» хочет за 23-летнего полузащитника примерно € 60 млн. А новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино и вовсе не хочет, чтобы клуб продавал Хаверца. В прошедшем сезоне немец набрал 10 (9+1) очков по системе «гол плюс пас». Bild утверждает, что переход Хаверца в «Реал» состоится в ближайшие дни.
👀 Но «Боруссия» также ищет варианты для укрепления правого фланга обороны. Один из кандидатов — футболист «Баварии» Бенжамен Павар. Да-да, именно так утверждает Sky Sport Germany. Дортмундцы подсуетились после того, как узнали о желании футболиста сменить клуб, и уже провели предварительные переговоры. В сезоне-2022/23 27-летний Павар отыграл 43 матча во всех турнирах и забил семь мячей. Ждём новой информации о ходе переговоров.
✍️ Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере первого новичка
Алжирец Рами Бенсебаини сменил одну «Боруссию» на другую. Последние четыре года он отыграл в Мёнхенгладбахе, а теперь уехал в Дортмунд. 28-летний футболист перебрался в новый клуб в статусе свободного агента. Его специализация — левый фланг. В сезоне-2022/23 африканец провёл 30 матчей и забил семь мячей. Кстати, дважды от него пострадала дортмундская команда.
Фото: Официальный сайт ФК «Боруссия» Дортмунд
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