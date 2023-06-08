Месси и Роналду предпочли деньги величию? Решать вам, но нюансов много

В начале июня тренер «ПСЖ» официально заявил, что Лионель Месси покинет Париж по окончании сезона. Сам Лео давно знал, что отношениями с французскими боссами можно не слишком дорожить: за месяц до этого он был отстранён от работы за неявку на тренировку. А вчера обьявил, что переезжает в США играть за «Интер Майами».

Но вернёмся чуть назад: «Пари Сен-Жермен» запретил Месси играть и тренироваться с командой в течение двух недель после того, как нападающий совершил несанкционированную двухдневную поездку в Саудовскую Аравию. Если забыли, то Месси уже несколько лет является туристическим послом страны Персидского залива, но до майского случая эта занятость не вызывала вопросов у основного работодателя Лео.

После отстранения будущее аргентинца в «ПСЖ» было более-менее предрешено. Месси переехал в Париж летом 2021 года и подписал двухлетний контракт стоимостью € 30 млн за сезон с возможностью продления на третий год – опция могла вступить в силу по взаимному соглашению сторон. Но в это не верилось ещё с апреля.

Месси не играет в Саудовской Аравии, но связан со страной

Триумф Месси на чемпионате мира по футболу в Катаре в декабре прошлого года закрепил за ним звание величайшего футболиста в истории, но остальной сезон Лео предпочёл бы вычеркнуть из портфолио. Его клуб выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и с большим трудом сохранил титул чемпиона Лиги 1. А ещё Месси оказался в центре странного противостояния за «мягкую силу» между «ПСЖ», принадлежащим Катару, и соседней с Катаром Саудовской Аравией.

В подобном контексте разговора о Месси невозможно не упомянуть Криштиану Роналду, который уже больше половины сезона играет за саудовский «Аль-Наср». За три месяца с момента перехода Роналду в январе количество подписчиков клуба в «Инстаграме» выросло с 800 000 до более чем 14 миллионов. А ещё за это время клуб сменил главного тренера, выдал несколько разочаровывающих результатов – и упустил титул. К тому, подходит ли игрок вроде Роналду такой команде и такой лиге, есть большие вопросы.

Что мы имеем: Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола, заключив контракт на два с половиной сезона на сумму более чем € 200 млн в год, а Месси подписал выгодное соглашение на продвижение Саудовской Аравии в мире. Договор Месси подразумевает только продвижение туризма, но вряд ли страна не воспользуется этим, претендуя на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Как часто бывает с парочкой Месси-Роналду, дискуссия перетекла из плоскости того, чем они непосредственно заняты, в плоскость того, как это отразится на их имидже и наследии после завершения карьеры.

О великих спортсменах часто помнят только хорошее

Наследие спортивных звёзд – вообще непростая вещь. Многие фокусируются на ярких моментах, а не на общей картине. Редкий фанат Роналду вспомнит его промах в серии пенальти в финале Лиги чемпионов 2008 года, предпочитая говорить о голе, который он забил в основное время. Поклонники Месси не любят обсуждать его выступления в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов, объясняя провалы сборной Аргентины бездарностью Гонсало Игуаина.

Лионель Месси Фото: Miguel Tovar/Getty Images

Документальный сериал Netflix «Последний танец» – крутой продукт, который подсвечивает легендарный статус Майкла Джордана и его наследие для «Чикаго Буллз» и баскетбола в целом. Но для этого создателям пришлось опустить несколько фактов – например, выход Джордана на пенсию в 35 лет в 1999 году и возвращение в игру на два сезона в составе «Вашингтон Уизардс». Трудно определить, какие события повлияют на наследие спортсмена, пока он ещё в деле.

Преданные фанаты Месси и Роналду считают, что недавние шаги парочки – просто очередные примеры давней тенденции: многие великие игроки проводят последние годы карьеры, выжимая остатки таланта в неочевидных турнирах и клубах за большие деньги. Как и в ряде других профессий, футболистам хорошо платят, и они часто стремятся к самым высоким зарплатам, в этом нет ничего нового. Изменились только страны и лиги, готовые платить больше. Если что, даже в США Месси будет получать € 60 млн в год, а ещё получит кучу других плюшек.

Будут и деньги от Apple, и возможность выбирать тренера, и даже шанс купить свой клуб в США Месси выбрал США. Что за клуб увёл Лео у «Барсы» и саудовцев

Месси и Роналду – далеко не первые

В прошлом Йохан Круифф и Джордж Бест тоже отправлялись на пенсию в Соединённые Штаты Америки. Пеле набивал кошелёк в «Нью-Йорк Космос» и поучаствовал в создании стольких рекламных роликов, что об этом есть даже шутка в одном из эпизодов «Симпсонов». Современные фанаты МЛС наблюдали за тем, что осталось от Бастиана Швайнштайгера, Андреа Пирло, Стивена Джеррарда и Тьерри Анри.

Тьерри Анри Фото: Mike Stobe/Getty Images

На короткий период 2010-х Россия тоже стала центром притяжения возрастных топов. 37-летний Роберто Карлос провёл 28 матчей за махачкалинский «Анжи» бок о бок с Самуэлем Это'О. Когда бразильца спросили, как ему удаётся играть на профессиональном уровне в таком возрасте, он пошутил, что владелец клуба миллиардер Сулейман Керимов купил ему бунгало, чтобы бразильцу не приходилось подниматься по лестнице после матчей.

Потом футбольный бум переместился в Китай. Катар принял последние матчи Габриэля Батистуты и Хави.

Фернандо Торрес заканчивал в Японии, а Андрес Иньеста и в 39 лет гоняет мяч за местный «Виссел Кобе» – легендарный испанский полузащитник уйдёт из команды в июле, но о новом месте работы (или завершении карьеры) пока не объявил. В турецкой Суперлиге можно собрать пару составов из бывших звёзд АПЛ.

Так что в пользу защитников наследия Месси и Роналду есть серьёзный аргумент – в том, что делают эти двое, нет ничего нового или противоречивого. Их персональные фанаты подчёркивают, что кумиры просто хотят заработать на безбедную старость для себя и пары будущих поколений. Да и кто мы такие, чтобы осуждать их после всего, что они дали игре за лучшие годы карьеры?

Месси и Роналду стали очень богатыми благодаря футболу и рекламным контрактам. Почему реклама туризма или даже помощь в продвижении заявки на проведение ЧМ это что-то другое? Пеп Гвардиола и Хави продвигали заявку Катара, и в итоге страна приняла футбольный турнир в 2022 году, а легенд игры по-прежнему высоко ценят.

И всё же – герои или злодеи?

Степень того, насколько сильно связь с Саудовской Аравией влияет на наследие Месси и Роналду, во многом зависит от моральной ответственности, которую вы готовы возлагать на футбольных суперзвёзд. Правильно ли требовать от них сохранности позитивных ценностей футбола? Должны ли два лучших игрока всех времён использовать своё влияние, чтобы определять облик будущего спорта?

Критики Месси и Роналду могут (и должны) справедливо указывать на противоречивый имидж Саудовской Аравии в области прав человека и на то, как страна использует спорт, чтобы обелять свой имидж. У хейтеров Лео и Криша есть все причины требовать от пары большего, особенно после того, как оба были признаны виновными в махинациях с налогами в период их выступления в Испании.

Месси и Роналду в матче «Барселона» — «Реал» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Их погоня за самой жирной зарплатой не удивляет, но как минимум вызывает сожаление, если не разочарование. В декабре 2020 года издание The Athletic отправило представителям Месси запрос – медиа поинтересовалось, не смущает ли Лео желание получить крупный чек от государства, которое было связано с нарушениями прав человека. Ответа не последовало.

На презентации в качестве игрока клуба из Саудовской Аравии в январе Роналду сказал: «Для меня это не только прекрасная футбольная возможность, но и шанс изменить менталитет нового поколения. Я знаю, чего хочу, это поможет поднять много важных вопросов. Не беспокоюсь о том, что говорят люди. Я очень, очень счастлив быть здесь».

Да, Месси не присоединится в Роналду в местной лиге. Клубу Дэвида Бекхэма пришлось серьезно напрячься, чтобы заманить чемпиона мира. Зато к Криштиану уже приехал его бывший партнер по «Реалу» Карим Бензема. Обладатель «Золотого мяча» 2022 года перешел в «Аль-Иттихад». Туда же, скорее всего, отправится Н`Голо Канте – в общем, Матч всех звёзд местной лиги точно привлечёт не меньше внимания, чем самые мощные афиши Европы.

Футбол – не единственный вид спорта, через который Саудовская Аравия инвестирует в улучшение международного имиджа. Суверенный фонд благосостояния страны финансирует спорный тур LIV Golf. В мае WWE провела ивент Night of Champions на стадионе Super Dome в Джидде. Там же прошёл матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа в супертяжёлом весе. Когда промоутера британца Эдди Хирна спросили о решении перенести бой к саудовцам, он ответил, что возможная критика несправедлива, учитывая количество западных брендов и спортивных соревнований в регионе.

Роналду на презентации в «Аль-Насре» Фото: Getty Images

Месси и Роналду в Саудовской Аравии – просто очередные крупные бренды, которые, похоже, не заботятся о долгосрочной выгоде, а гонятся за быстрым обогащением. Они стремятся срубить кэш с богатых людей, желающих либо развлечь себя, либо использовать развлечение как средство улучшения имиджа. А футбольные клубы теперь нуждаются в поддержке государства, чтобы платить двум величайшим игрокам в истории.

Запятнали ли Месси и Роналду своё наследие, принимая деньги саудовцев? Вряд ли те, кто считает кого-то из них величайшим футболистом всех времён, поменяют мнение из-за их недавнего выбора. Оба стали великими благодаря тому, что творили на поле круче и больше, чем их предшественники, а соперничество аргентинца и португальца в «Барселоне» и «Реале» будет регулярно всплывать в повестке как раз в Саудовской Аравии – теперь страна принимает Суперкубок Испании.

Жаль только, что два величайших игрока, которых когда-либо видел футбол, существуют в то время, когда спорт всё больше и больше используется как безделушка для влиятельных людей. Вместо того, чтобы нести позитивное послание в массы.