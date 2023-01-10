Роналду озолотится за роль посла ЧМ-2030 в Саудовской Аравии. Деньги просто сумасшедшие!

Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» – главное событие зимнего трансферного окна. Открываются всё новые и новые подробности переезда португальца и его соглашения с клубом.

Издание France 24 сообщило, что Криштиану станет футбольным послом Саудовской Аравии по окончании выступлений за «Аль-Наср». Роналду заработает на этом более € 200 млн. Ожидается, что Саудовская Аравия подаст заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, а Криштиану сыграет важную роль в её продвижении. Также, как отмечает источник, работа португальца послом может принести арабскому государству до € 400 млн прибыли за счёт привлечения внимания. При этом Криштиану за 2,5 года игры за «Аль-Наср» заработает € 500 млн. Невероятные цифры!

«Мухаммед ибн Салман аль-Сауд (наследный принц Саудовской Аравии. – Прим. «Чемпионата») и его братья: Наиф, Турки и Ракан, сыновья Салмана ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауда, являлись почётными членами «Аль-Насра» ещё до того, как их отец стал королём. Они хотели предоставить любимому клубу превосходство и привлечь к нему внимание всего мира. Лучший способ — пригласить лучшего игрока. Братья стремились заключить сделку с Роналду любой ценой. Они все фанаты «Аль-Насра», и они хотели доказать, что их команда действительно является международной», – заявил один из источников издания.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Трансфер Роналду был профинансирован суверенным фондом королевства Саудовской Аравии и Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF). Недавно PIF заключил другую громкую сделку, приобретя контрольный пакет акций «Ньюкасла».

«У «Аль-Насра» и других саудовских клубов нет такого огромного фонда для столь крупной сделки. Выплату обеспечил PIF», — отметил источник.

Отметим, что Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2030 вместе с Египтом и Грецией. А послом заявки также является Лионель Месси. Вот так саудовцы объединили антагонистов ради своей цели.

В Саудовской Аравии Роналду получает не только баснословные деньги, но и элитные условия для проживания. Португалец на один месяц заехал в отель Four Seasons в 99-этажной башне Kingdom Tower. Месячное пребывание обойдётся португальскому форварду в € 280 тыс. Роналду, его семья, друзья и охранники заняли 17 комнат.

Площадь номера Криштиану превышает размер большинства квартир, в которых футболист жил в Великобритании. На сайте отеля сообщается, что из люкса открывается панорамный вид на Эр-Рияд; в номере есть элегантная столовая, кладовая, гостиная и рабочий кабинет. На ужин португальская звезда сможет насладиться блюдами из Китая, Японии, Индии и Ближнего Востока, приготовленными из свежих ингредиентов на заказ. В отеле есть спа-салон и сауна, а также торговый центр. Но спустя месяц Роналду всё же хочет найти постоянное место проживания.

37-летний португалец заслужил такую футбольную «пенсию». По завершении карьеры он сможет инвестировать заработанные средства в другие проекты. Ждём через несколько лет Роналду-бизнесмена с крепкими связями на Востоке?