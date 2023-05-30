Фанаты «МЮ» — за полную продажу клуба. Но они против человека, готового исполнить их мечту

Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» продолжается и вряд ли будет завершён до финала Кубка Англии. Это уже напоминает реалити-шоу, где окончательное решение регулярно откладывается, витает множество слухов, а главные герои показывают себя в лучшем свете. При этом зрители всего этого действа пытаются высказывать мнение о происходящем и даже как-то повлиять на исход. Хотя выбирать победителя им приходится будто бы среди двух зол.

Джим Рэтклифф, который указывает на свои болельщицкие чувства к «Юнайтед» и связи, приобретёт лишь часть акций клуба, оставив при этом долю за Глэйзерами. Ту самую долю, что позволит им всё равно сохранить контроль над клубом.

Аврам Глэйзер Фото: Julian Finney/Getty Images

Протесты болельщиков и новые правила АПЛ

Болельщики выходили на акции протеста с лозунгами «Только 100-процентная продажа», потому что они хотят наконец избавиться от Глэйзеров, который остаются для них занозой в одном месте на протяжении многих лет. 100% акций хочет приобрести катарский шейх Джассим ибн Хамад Аль Тани, а заодно и обещает вложиться в реконструкцию стадиона и погасить чистый долг. Но вот незадача: фанаты выступают и против катарских денег – NUFC Fans Against Sportswashing (болельщики «Ньюкасла») и United Against Sportwashing (болельщики «МЮ») выпустили совместное заявление, в котором выступили против продажи клубов «странам, которые используют их для отмывания своего имиджа нарушителей прав человека».

«Мы по-прежнему обеспокоены, что человек из репрессивного режима всё ещё может стать владельцем, если не будет установлено, что одобрение значительных инвестиций диктуется правящей семьёй страны Персидского залива. Как болельщики, мы считаем, что диктатуры, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар, должны быть лишены права владеть клубами из-за их ужасающих нарушений прав человека. Кроме того, непропорциональное вливание денег в небольшое количество клубов искажает честность игры».

Протесты болельщиков «МЮ» Фото: Jan Kruger/Getty Images

Трудно обвинять болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые уже давно стали заложниками ситуации, очень похожей на политические выборы. В любом случае будут те, кто проиграет, ведь даже среди них позиции по будущему владельцу разнятся: уж пусть лучше катарский шейх, чем с Глэйзерами, или наоборот – чёрт с ними, с Глэйзерами, нам не нужны «грязные» деньги.

В апреле на волне протестов клубы АПЛ утвердили более жёсткие меры для проверки своих владельцев и директоров: отныне любому, кто уличён в нарушении прав человека, запрещается владеть клубом. То же самое касается людей, находящимся под государственными санкциями. А также тех, кто был наказан за уголовные преступления, которые включают насилие, мошенничество, коррупцию, уклонение от уплаты налогов и преступления на почве ненависти.

Это может стать препятствием для шейха Джассима, но лишь потенциальным: ещё нужно доказать, что он собственноручно нарушал чьи-то права. А учитывая, как АПЛ проводит проверки, в «положительный» для противников результат верится с трудом. Когда, по сути, Саудовская Аравия приобретала «Ньюкасл», лига заявила, что получила «юридически обязывающие гарантии», что саудовское государство не будет контролировать клуб. А ведь «Ньюкасл» приобрёл Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), являющийся фактически государственным инструментом, а не частным фондом. И суд, который весной этого года проходил в США, это ещё раз доказал.

В Америке создали альтернативный тур по гольфу LIV Golf, который финансировался PIF, и в ходе разбирательств выяснилось, что суд не может требовать документы и принуждать к даче показаний ни фонд, ни председателя совета директоров «Ньюкасла» Ясира Аль-Румайяна. Почему? Потому что Аль-Румайян – «действующий министр правительства Саудовской Аравии», а PIF – «суверенный инструмент Саудовской Аравии».

Вот и получается, что у болельщиков «МЮ» два предложения: одно — плохое, другое – ещё хуже. И не до конца понятно, что делать. Ведь Рэтклифф, даже если отбросить историю с сохранением влияния Глэйзеров, тоже не самый «чистый» кандидат: за ним история борьбы с профсоюзами, плохие методы ведения бизнеса, выступления против «зелёных» налогов и в пользу Brexit, захват компаний, а ещё – не менее грязная работа его производств, которые вредят окружающей среде.

Другой момент: этические и моральные вопросы могут уйти на второй план, когда дело касается экономики и финансов. Вряд ли болельщики «Сити» сильно расстроены, как с деньгами шейхов из Абу-Даби работает стратегия их клуба, верно? Более того, королевская семья Катара инвестирует в Великобританию через суверенный фонд Qatar Investment Authority (QIA) и владеет, согласно аудиту, проведенному The Observer в конце 2022 года, недвижимостью стоимостью £ 10 млрд. Данные, обнародованные правительством Великобритании в марте 2023 года, показывают: товарооборот между Великобританией и Катаром вырос до £ 12,1 млрд в прошлом финансовом году, а Катар имеет значительные активы в крупных британских компаниях – например, British Airways, Sainsbury's, Barclays и Harrods. И ничего, всем нормально.

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани Фото: twitter.com/sportbible

Новые владельцы: Кто в приоритете и почему выкупить 100% сейчас почти невозможно

По информации Sky Sports, сейчас приоритетным кандидатом остаётся Рэтклифф. Также его предложение о поглощении включает опцион колл – то есть возможность приобрести оставшиеся акции Глэйзеров через три года.

При этом 100-процентное поглощение, за которое выступают часть болельщиков «МЮ» и шейх Джассим, прямо сейчас почти невозможно. Дело в том, что Глэйзерам принадлежит пакет из 69% акций, оставшийся же 31% распределён между другими инвесторами.

В 2005 году ныне покойный Малкольм Глэйзер с привлечением заёмных средств приобрёл 100% акций клуба, после его смерти доли распределились между детьми. Но после того, как «МЮ» зарегистрировали на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в августе 2012 года, размер этих долей уменьшился. В 2021-м Аврам Глэйзер выставил на продажу 5 млн акций на сумму более £ 70 млн, а его братья Кевин и Эдвард продали ещё 9,5 млн акций за £ 137 млн.

Акции клуба при этом делятся на классы – А и В. И вот бумаги класса В дают в 10 раз больше голосов, чем бумаги класса А. При этом при размещении акций в соглашение включили пункт, что акции класса В могут принадлежать только семье, а новый владелец получит только один голос за акцию.

Ситуация сейчас Акции Голоса Класс А (на бирже) 54 537 360 54 537 360 Класс А у Глэйзеров 2 383 360 2 383 360 Третьи лица 52 153 000 52 153 000 Класс В (на бирже) 110 127 613 1 101 276 130 Класс В у Глэйзеров 112 510 000 1 125 100 000 Доля Глэйзеров 68,3% 95,5%

Глэйзерам не потребуется согласие остальных 31%, чтобы дать добро на полную продажу клуба. Но у других инвесторов будет право оспорить, была ли заплаченная им цена справедливой. Наибольшая доля акций сейчас принадлежит компаниям Lindsell Train Ltd и Ariel Investments LLC, и первая докупила 93 500 акций в период с сентября по декабрь 2022 года, в результате чего её общая доля превысила 11 миллионов бумаг и теперь оценивается в $ 220 млн.

Доля Количество акций Lindsell Train Ltd. 20,85% 11 018 676 Ariel Investments LLC 16,00% 8 454 466 Massachusetts Financial Services ... 6,49% 3 428 274 Marathon Asset Management Ltd. 4,47% 2 362 700 Millennium Management LLC 2,85% 1 505 762 Harvey Partners LLC 2,66% 1 405 000 Antara Capital LP 2,41% 1 276 000 Alyeska Investment Group LP 2,35% 1 244 157 Senvest Management LLC 2,25% 1 186 663 Pinnacle Associates Ltd. 2,11% 1 114 129

Чтобы приобрести все акции «МЮ» одному лицу, мало выкупить пакет Глэйзеров – нужно убедить остальных продать свои доли. Сделать это сразу будет трудно, потому что инвесторы, приобретающие акции «Юнайтед», изначально рассматривали их как актив, недооценённый рынком. То есть ценные бумаги клуба должны стоить дороже и могут – если уйдут Глэйзеры.

Так что нас ждёт интересная развязка. Только вот неясно, когда она наступит.